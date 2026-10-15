IMM-urile europene, afectate de creșterea costurilor și scăderea comenzilor. Investițiile rămân sub presiune

Întreprinderile mici și mijlocii din Europa se confruntă în continuare cu dificultăți economice, pe fondul creșterii costurilor, al comenzilor sub așteptări și al incertitudinilor care afectează investițiile. Situația este prezentată în cel mai recent Barometru SMEunited, organizația europeană a IMM-urilor, publicat în octombrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Național al IMM-urilor din România.

Raportul evidențiază presiunile asupra mediului de afaceri european, în condițiile în care rezultatele economice ale companiilor nu au atins nivelurile anticipate în prima jumătate a anului. Evoluția prețurilor, situația comenzilor și dificultățile de finanțare continuă să influențeze activitatea întreprinderilor mici și mijlocii.

„IMM-urile europene pierd teren: costurile cresc, comenzile sunt în scădere iar investițiile sunt sub presiune. Acesta este tabloul mediului de afaceri european conturat de cel mai recent Barometru SMEunited, organizația europeană a IMM-urilor, publicat în octombrie 2026”, transmite Consiliul National al IMM-urilor din Romania.

Indicele climatului de afaceri al IMM-urilor europene s-a menținut la 74 de puncte pentru al treilea semestru consecutiv. Stabilitatea indicatorului nu este însoțită însă de o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor companiilor, care continuă să raporteze dificultăți legate de cifra de afaceri, comenzi și cheltuieli.

În prima jumătate a anului 2026, rezultatele IMM-urilor europene au fost sub așteptări atât în privința cifrei de afaceri, cât și a comenzilor. În același timp, creșterea prețurilor a depășit estimările inițiale, reflectând intensificarea presiunilor asupra costurilor suportate de întreprinderi.

Datele indică persistența unor probleme care influențează activitatea economică a companiilor, în condițiile în care rezultatele comerciale și evoluția cheltuielilor nu au urmat tendințele anticipate.

Situația este evidențiată de Consiliul Național al IMM-urilor din România prin prezentarea celor mai recente date din barometrul european.

„Deși indicele climatului de afaceri al IMM-urilor europene s-a menținut aproape neschimbat pentru al treilea semestru consecutiv, la 74 de puncte, companiile continuă să se confrunte cu provocări semnificative:

Rezultate sub așteptări: În prima jumătate a anului 2026, IMM-urile europene au raportat rezultate sub așteptări în ceea ce privește cifra de afaceri și comenzile, în timp ce creșterea prețurilor a depășit estimările inițiale, reflectând intensificarea presiunilor asupra costurilor. Industria prelucrătoare, în continuare sub presiune: Pentru al optulea semestru consecutiv, acesta rămâne sectorul cel mai afectat, fără să fi recuperat integral efectele crizei energetice din 2022. Costurile ridicate ale energiei și producției continuă să afecteze competitivitatea IMM-urilor. Investiții și perspective prudente: Deși scăderea prețurilor la petrol din timpul verii a îmbunătățit perspectivele pentru a doua jumătate a anului, incertitudinile geopolitice și dificultățile de finanțare continuă să limiteze capacitatea IMM-urilor de a investi și de a se dezvolta”, se mai arată în comunicat.

Industria prelucrătoare rămâne sectorul cel mai afectat pentru al optulea semestru consecutiv. Potrivit informațiilor prezentate de Consiliul Național al IMM-urilor din România, acest domeniu nu a recuperat integral efectele crizei energetice din 2022.

Costurile ridicate ale energiei și ale producției continuă să afecteze competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Persistența acestor cheltuieli reprezintă una dintre dificultățile semnalate de barometrul SMEunited, în condițiile în care companiile trebuie să gestioneze și rezultatele comerciale sub nivelul așteptărilor.

În paralel, evoluția prețurilor la petrol din timpul verii a contribuit la îmbunătățirea perspectivelor pentru a doua jumătate a anului 2026. Cu toate acestea, incertitudinile geopolitice și problemele de finanțare continuă să limiteze posibilitățile de investiții și dezvoltare ale IMM-urilor europene.

Perspectivele economice rămân prudente, iar riscurile asociate investițiilor și performanței întreprinderilor continuă să fie prezente. Evaluarea SMEunited indică faptul că mediul de afaceri european va rămâne dificil, pe fondul problemelor care afectează activitatea companiilor.

Organizația europeană a IMM-urilor subliniază necesitatea menținerii sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii pe agenda europeană. Măsurile avute în vedere trebuie să urmărească reducerea presiunilor asupra companiilor și crearea condițiilor pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen lung.