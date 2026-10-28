Prețurile carburanților miercuri, 28 octombrie 2026. Cât costă benzina și motorina în România. Unde puteți alimenta mai ieftin

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate miercuri, 28 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde la un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, comparativ cu sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc considerabil mai mult pentru alimentarea mașinilor.

Potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. La nivel național, prețurile practicate în cele 1.356 de stații monitorizate variază între 9,99 și 10,17 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, media națională se situează la 10,90 lei pe litru, de asemenea fără modificări față de marți. Cel mai mic preț înregistrat este de 10,75 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,96 lei pe litru.

GPL-ul are un preț mediu de 4,71 lei pe litru, valoare care a rămas constantă în ultimele 24 de ore. În cele 326 de stații monitorizate, prețurile sunt cuprinse între 4,46 și 4,91 lei pe litru.

Șoferii care caută cele mai mici prețuri la pompă pot găsi benzină standard la 9,99 lei pe litru, la stația DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj. Acesta este cel mai mic preț înregistrat la nivel național în datele analizate pentru miercuri.

Pentru motorină, cel mai avantajos preț este de 10,75 lei pe litru, disponibil la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț este de 4,46 lei pe litru, la stația Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

La nivelul marilor orașe, diferențele sunt reduse. În București, prețul mediu al benzinei este de 10,10 lei pe litru, iar cel al motorinei de 10,90 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, benzina costă în medie 10,11 lei pe litru, iar motorina 10,91 lei pe litru.

Deși prețurile au stagnat în ultimele 24 de ore, diferențele față de 30 iunie 2026 sunt semnificative.

Benzina standard s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc cu 72 de lei mai mult decât la sfârșitul lunii iunie.

Motorina standard a înregistrat o creștere și mai mare, de 1,68 lei pe litru, respectiv 18,2%. În cazul unui rezervor de 50 de litri, diferența ajunge la 84 de lei.

GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru în aceeași perioadă, ceea ce reprezintă o majorare de 3,5%.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzină este înregistrată în Botoșani, de 10,08 lei pe litru, iar cea mai ridicată în Ilfov, de 10,11 lei pe litru. În cazul motorinei, Sălajul are cea mai mică medie, de 10,88 lei pe litru, în timp ce Ilfovul înregistrează cea mai mare valoare, de 10,91 lei pe litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat marți, 27 octombrie, la 114,22 dolari pe baril, pentru contractul cu livrare în decembrie 2026.

Cotația a scăzut cu 1,59 dolari față de nivelul precedent, însă rămâne cu aproximativ 64,5% peste nivelul de la 30 iunie, când seria de referință indica 73,38 dolari pe baril.

Evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează prețurile carburanților, alături de cursul valutar, taxe și costurile de rafinare și distribuție.

Datele privind prețurile la pompă sunt disponibile pe platforma PretCarburant.ro.