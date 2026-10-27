Prețurile carburanților, 27 octombrie 2026. Cât costă benzina și motorina în România. Cele mai ieftine stații

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate marți, 27 octombrie 2026, față de ziua precedentă. Benzina standard se vinde la un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, comparativ cu sfârșitul lunii iunie, carburanții continuă să fie semnificativ mai scumpi, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro.

Potrivit statisticilor PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. La nivel național, prețurile afișate în cele 1.356 de stații monitorizate variază între 9,99 și 10,17 lei pe litru.

Motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru, de asemenea neschimbat față de luni. În cele 1.356 de stații analizate, prețurile sunt cuprinse între 10,75 și 10,96 lei pe litru.

În cazul GPL, prețul mediu național este de 4,71 lei pe litru, fără variații față de ziua anterioară. În cele 326 de stații monitorizate, prețurile se situează între 4,38 și 4,91 lei pe litru.

Comparativ cu 30 iunie 2026, benzina standard s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%. Motorina standard înregistrează o majorare și mai mare, de 1,68 lei pe litru, respectiv 18,2%. În aceeași perioadă, GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, reprezentând o creștere de 3,5%.

Șoferii care caută cele mai mici prețuri la pompă pot găsi diferențe în funcție de localitate și de stația de alimentare.

Marți, 27 octombrie, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația DHR din Gherla, județul Cluj, unde un litru costă 9,99 lei.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este afișat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde șoferii plătesc 10,75 lei pentru un litru.

Cel mai redus preț pentru GPL este înregistrat la stația Rompetrol din Buftea, județul Ilfov, unde litrul costă 4,38 lei.

La nivel județean, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzina standard, de 10,08 lei pe litru, în timp ce Ilfov înregistrează cea mai ridicată medie, de 10,11 lei pe litru.

Pentru motorina standard, cea mai mică medie județeană este în Sălaj, de 10,88 lei pe litru, iar cea mai mare este în Ilfov, unde ajunge la 10,91 lei pe litru.

În București, benzina standard are un preț mediu de 10,10 lei pe litru, iar motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru.

Aceleași valori sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova, unde benzina se comercializează, în medie, cu 10,10 lei pe litru, iar motorina cu 10,90 lei pe litru.

Prețuri ușor mai ridicate sunt raportate în Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea. În aceste orașe, benzina standard costă, în medie, 10,11 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,91 lei pe litru.

Diferențele dintre marile orașe sunt astfel reduse, de aproximativ un ban pe litru pentru fiecare dintre cele două tipuri de carburant.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 115,22 dolari pe baril în data de 26 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie.

Cotația este cu 1,50 dolari mai mică față de nivelul precedent, însă rămâne considerabil peste valorile înregistrate la sfârșitul lunii iunie.

Comparativ cu 30 iunie, când referința era de 73,38 dolari pe baril, petrolul Brent înregistrează o creștere de 65,9%, calculată pe seria continuă a contractelor futures.

Evoluția cotațiilor internaționale reprezintă unul dintre factorii care influențează prețurile carburanților, alături de cursul valutar, taxele aplicate și costurile de distribuție.

Datele privind prețurile carburanților sunt valabile pentru 27 octombrie 2026 și provin din statisticile PretCarburant.ro.