Noua Casă 2026. Avans de doar 5% pentru locuințe de până la 140.000 de euro. Cine ar putea beneficia

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea beneficia de condiții mai avantajoase pentru cumpărarea unei locuințe prin programul „Noua Casă”. Senatul a adoptat luni, 26 octombrie, un proiect de lege care prevede reducerea avansului minim de la 15% la 5% pentru finanțările cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Măsura nu este încă în vigoare, fiind necesar și votul Camerei Deputaților.

Programul „Noua Casă” ar putea deveni mai accesibil pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat.

În prezent, beneficiarii programului trebuie să achite un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro, echivalent în lei. Pentru finanțările cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro, avansul minim este de 15%.

Noua propunere prevede ca persoanele care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să poată achita un avans de numai 5% și pentru finanțările mai mari de 70.000 de euro, până la plafonul de 140.000 de euro.

Astfel, pentru o locuință cu un preț de achiziție de 100.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 15.000 de euro, în timp ce un avans de 5% ar reprezenta 5.000 de euro. Diferența ar fi de 10.000 de euro, sumă pe care cumpărătorul nu ar mai trebui să o achite inițial, dacă sunt îndeplinite condițiile programului și ale finanțării.

Senatoarea PSD Daniela Mihai a explicat că inițiativa urmărește facilitarea accesului tinerilor la o locuință, în special în cazul persoanelor care au venituri stabile, dar nu au reușit să economisească suficient pentru avans.

Potrivit acesteia, măsura ar putea contribui la sprijinirea familiilor tinere și la reducerea presiunii existente pe piața chiriilor.

„Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat. Această propunere legislativă a mai fost folosită şi în guvernări la anterioare ale PSD, fiind implementată la nivel naţional ca schemă de sprijin pentru ocupare şi mobilitate, prin construcţia de locuinţe de serviciu pentru medici şi profesori. Este importantă facilitarea accesului la o locuinţă pentru tineri pe termen lung. Este esenţial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noştri, astfel încât aceştia să îşi dorească să rămână în ţară şi să aibă propria locuinţă pentru a putea să-şi întemeieze o familie”, a declarat Daniela Mihai.

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a susținut că inițiativele care facilitează accesul tinerilor la locuințe sunt necesare, însă a atras atenția că reducerea avansului nu rezolvă toate dificultățile întâmpinate de cei care vor să devină proprietari.

„Orice măsură care vine în sprijinul tinerilor români alungaţi peste hotare de salariile mici şi condiţiile grele de muncă este binevenită”, a spus Silegeanu.

Acesta a subliniat că, deși reducerea avansului ar putea crește numărul potențialilor cumpărători, există tineri pentru care locuințele din intervalul de preț vizat de proiect rămân dificil de accesat.

„Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuinţe cu valoare cuprinsă între 70.000 şi 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenţii imobiliari, constructori şi notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienţi, însă adevărul este că nu mulţi tineri ţintesc pe locuinţe de 80.000 – 100.000 euro sau chiar 140.000 euro. Măsura merită susţinută, însă va trebui pe viitor să ne gândim şi la categoria celor mai mulţi care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare”, a declarat Cătălin Silegeanu.

Propunerea legislativă a fost adoptată luni, 26 octombrie, de Senat, cu 102 voturi pentru și o abținere.

Proiectul completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, actul normativ care reglementează implementarea programului „Noua Casă”.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților are rol decizional. Prin urmare, reducerea avansului nu se aplică încă, fiind necesară adoptarea proiectului și parcurgerea etapelor legislative pentru intrarea sa în vigoare.

Până la o eventuală modificare a legislației, condițiile actuale privind avansul minim rămân valabile.