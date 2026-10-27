Piața auto din România a revenit puternic în luna august. Bilanțul INS pe primele opt luni arată o stagnare vizibilă a întregului sector

Piața auto din România a accelerat puternic la finalul verii, înregistrând în luna august 2026 un salt de 14,2% al cifrei de afaceri față de aceeași perioadă din 2025, arată datele INS. Creșterea a fost susținută de vânzările de mașini și de activitatea service-urilor, în timp ce segmentul moto a continuat să piardă teren pe parcursul întregului an.

Afacerile din comerțul și întreținerea autovehiculelor și a motocicletelor au consemnat în luna august 2026 un avans anual de 14,2% ca serie brută față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Creșterea a fost impulsionată de cererea solidă pentru mașini și de activitatea intensă din service-uri, în timp ce segmentul moto a continuat să piardă teren.

Raportat la luna iulie 2026, volumul total al cifrei de afaceri a scăzut în august cu 3,7% ca serie brută. Această dinamică lunară negativă a venit pe fondul încetinirii generale din timpul concediilor, cele mai vizibile reduceri fiind înregistrate la:

Comerțul și reparațiile de motociclete: -21,3%

Întreținerea și repararea autovehiculelor: -8,4%

Comerțul cu piese și accesorii auto: -5,5%

Comerțul cu autovehicule: -1,4%

În schimb, indicatorul ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a arătat o imagine diferită: o creștere consistentă de 8,1% față de luna iulie 2026, ceea ce indică faptul că activitatea fundamentală din sector a rămas puternică odată eliminate efectele calendaristice.

Privit în perspectivă anuală, august 2026 a marcat un salt de 14,2% pe serie brută și de 7,3% pe serie ajustată comparativ cu august 2025.

Evoluția pozitivă a fost susținută în mod direct de trei direcții majore: activitățile de întreținere și reparare auto au urcat cu 16,9%, comerțul propriu-zis cu autovehicule a crescut cu 15,7%, iar comerțul cu piese și accesorii a avansat cu 11,3%.

Singura ramură aflată în declin a fost comerțul și service-ul de motociclete, care a coborât cu 7,1% față de august 2025.

În pofida revenirii din luna august, bilanțul cumulat pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2026 arată că piața totală auto-moto se menține la un nivel comparabil cu cel din anul precedent.

Cifra de afaceri s-a redus ușor, cu 0,6% ca serie brută (-0,1% pe serie ajustată sezonier).

Pe ansamblul primelor opt luni, contracțiile din zona moto (-14,7%), a service-urilor (-1,4%) și a comerțului cu autovehicule (-1,1%) au fost contrabalansate parțial de vânzările de piese și accesorii auto, care s-au majorat cu 1,5% față de primele opt luni din 2025.

Vezi aici întreg comunicatul INS, precum și anexa de date.