Peste 57.000 de firme au fost radiate în România în primele opt luni din 2026. Bucureștiul conduce clasamentul național

Un număr de 57.272 de firme au fost radiate la nivel național în primele opt luni din 2026, în creștere cu 1,31% față de perioada similară din 2025, potrivit statisticilor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, urmat de județele Cluj și Timiș.

Datele ONRC arată că numărul firmelor radiate a crescut la nivel național comparativ cu primele opt luni ale anului trecut, însă evoluțiile diferă semnificativ de la un județ la altul. În unele zone s-au înregistrat creșteri importante ale operațiunilor de radiere, în timp ce în altele numărul acestora a scăzut.

În perioada ianuarie-august 2026, cele mai multe radieri au fost consemnate în București, unde au fost înregistrate 10.461 de operațiuni. Numărul este cu 5,02% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

Pe următoarele poziții s-au situat județele Cluj, cu 2.944 de firme radiate, în creștere cu 2,69%, și Timiș, cu 2.428 de radieri, cu 12,88% mai multe față de primele opt luni ale anului precedent.

În județul Bihor au fost radiate 2.386 de firme, în creștere cu 4,15%, în timp ce în Constanța s-au înregistrat 2.301 de operațiuni, cu 2,31% mai multe.

Clasamentul continuă cu județul Ilfov, unde au fost consemnate 2.279 de radieri, în creștere cu 12,32%, și Iași, cu 2.165 de firme radiate, cu 3,69% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

În Brașov au fost înregistrate 1.813 radieri, în creștere cu 2,37%, iar în Dolj numărul acestora a ajuns la 1.801, cu 15,23% mai multe față de perioada ianuarie-august 2025.

La polul opus, cele mai puține operațiuni de radiere au fost înregistrate în județul Ialomița, unde au fost consemnate 358 de radieri în primele opt luni din 2026. Chiar și în acest caz, numărul a crescut cu 9,15% față de perioada similară din 2025.

În Mehedinți au fost radiate 402 firme, însă numărul operațiunilor a scăzut cu 19,44%. Județul Giurgiu a înregistrat 403 radieri, în scădere cu 11,82%, iar în Teleorman au fost consemnate 423 de operațiuni, cu 9,62% mai puține.

În Covasna au fost radiate 427 de firme, în scădere cu 2,29% față de primele opt luni ale anului precedent. În Călărași s-au înregistrat 457 de radieri, însă numărul acestora a crescut cu 24,18%, în timp ce în Caraș-Severin au fost consemnate 491 de operațiuni, în scădere cu 1,6%.

Potrivit statisticilor ONRC, cele mai importante creșteri ale numărului de firme radiate în primele opt luni din 2026 au fost înregistrate în județele Călărași, Gorj și Galați.

Călărași a raportat o creștere de 24,18%, iar Gorj s-a situat foarte aproape, cu un avans de 24,09%. În Galați, numărul operațiunilor de radiere a crescut cu 23,25% față de perioada ianuarie-august 2025.

În schimb, cele mai importante scăderi au fost consemnate în Olt, Vrancea și Mehedinți. În județul Olt, numărul radierilor s-a redus cu 28,77%, iar în Vrancea scăderea a fost de 23,8%. Mehedinți a înregistrat o diminuare de 19,44%.

Aceste evoluții evidențiază diferențele dintre județe în ceea ce privește numărul operațiunilor de radiere, unele zone raportând creșteri de peste 20%, în timp ce altele au înregistrat reduceri semnificative.

Analiza pe domenii de activitate arată că cele mai multe radieri au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și în sectorul reparării autovehiculelor și motocicletelor.

În această categorie au fost consemnate 10.857 de radieri în perioada ianuarie-august 2026. Numărul este cu 15,39% mai mic decât în perioada similară din 2025.

Pe locul al doilea s-a situat sectorul construcțiilor, cu 4.211 radieri, în scădere cu 9,91% față de primele opt luni ale anului precedent.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice au ocupat următoarea poziție, cu 4.072 de firme radiate. În acest domeniu, numărul operațiunilor a scăzut cu 14,04% comparativ cu perioada ianuarie-august 2025.

Prin urmare, deși numărul total al firmelor radiate la nivel național a crescut cu 1,31% în primele opt luni din 2026, cele trei domenii de activitate cu cele mai multe operațiuni au înregistrat scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut.

În luna august 2026, la nivel național au fost consemnate 4.531 de radieri de firme, potrivit datelor ONRC. Cele mai multe operațiuni au fost înregistrate în București, unde au fost radiate 980 de firme. Capitala a fost urmată de județul Cluj, cu 223 de radieri, și de Ilfov, cu 196. În Constanța au fost consemnate 187 de radieri, în Bihor 169, iar în Timiș 158.

Datele pentru luna august completează situația înregistrată la nivel național în primele opt luni ale anului 2026, perioadă în care numărul total al firmelor radiate a ajuns la 57.272, cu 1,31% peste nivelul consemnat în perioada similară din 2025.