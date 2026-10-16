Averea lui Ion Țiriac a scăzut în ultimele luni. Ce loc ocupă miliardarul în clasamentul celor mai bogați români

Averea lui Ion Țiriac a înregistrat o scădere de aproximativ 200 de milioane de dolari în ultimele luni, potrivit estimărilor revistei americane Forbes. Fostul jucător de tenis avea în martie 2026 un patrimoniu evaluat la 2,4 miliarde de dolari, însă valoarea acestuia a ajuns la 2,2 miliarde de dolari în octombrie. Chiar și după această diminuare, omul de afaceri în vârstă de 87 de ani rămâne unul dintre cei mai bogați români.

Ion Țiriac continuă să se numere printre cei mai înstăriți oameni de afaceri din România, însă valoarea estimată a averii sale s-a redus în cursul acestui an.

Potrivit evaluărilor Forbes, în luna martie 2026, averea fostului sportiv se ridica la aproximativ 2,4 miliarde de dolari. În septembrie, aceasta era estimată la 2,3 miliarde de dolari, pentru ca în octombrie să ajungă la 2,2 miliarde de dolari.

Diferența față de luna martie este de 200 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 8,3%.

Scăderea nu înseamnă însă neapărat că Ion Țiriac a pierdut efectiv această sumă din conturile bancare. Evaluările realizate pentru clasamentele miliardarilor includ valoarea participațiilor în companii, a investițiilor și a altor active deținute.

În cazul averilor private, aceste valori pot varia de la o perioadă la alta, chiar și atunci când proprietarii nu realizează tranzacții importante.

Ion Țiriac ocupă în prezent locul al treilea în clasamentul celor mai bogați români, potrivit informațiilor prezentate.

Una dintre explicațiile posibile pentru diminuarea patrimoniului lui Ion Țiriac este modificarea valorii companiilor și investițiilor pe care le deține.

Atunci când valoarea estimată a unei afaceri sau a unei participații scade, această schimbare se reflectă și în evaluarea averii proprietarului.

Un alt factor care ar putea influența calculele este evoluția pieței imobiliare. Ion Țiriac are investiții importante în acest sector, iar modificarea valorii proprietăților poate determina ajustarea estimărilor privind patrimoniul său.

Fluctuațiile valutare reprezintă o altă explicație posibilă. O parte dintre active pot fi evaluate în euro sau în alte monede, în timp ce Forbes exprimă averile miliardarilor în dolari americani.

Prin urmare, variațiile cursurilor de schimb pot modifica valoarea totală exprimată în dolari.

De asemenea, metodologia utilizată pentru estimarea averilor private presupune evaluarea unor active pentru care nu există întotdeauna prețuri publice actualizate.

Aceste explicații sunt însă posibilități, nu cauze confirmate ale scăderii înregistrate în cazul lui Ion Țiriac.

Fostul sportiv a pus și în trecut sub semnul întrebării precizia clasamentelor realizate de publicațiile americane. Acesta a declarat că nici el nu știe exact câți bani are în conturile bancare.

În clasamentul celor mai bogați români, Ion Țiriac se află în urma antreprenorilor din domeniul tehnologiei Matei Zaharia și Ion Stoica.

Cei doi sunt cofondatori ai companiei americane Databricks, specializată în tehnologia informației.

Potrivit estimărilor prezentate, fiecare dintre aceștia deține o avere de aproximativ 7 miliarde de dolari.

Valorile au crescut cu aproximativ două miliarde de dolari pentru fiecare față de evaluarea anterioară.

Astfel, diferența dintre patrimoniul estimat al lui Ion Țiriac și cel al fiecăruia dintre cei doi antreprenori depășește 4,5 miliarde de dolari.

Matei Zaharia, în vârstă de 42 de ani, și Ion Stoica, în vârstă de 62 de ani, ocupă primele două poziții ale clasamentului menționat.

Spre deosebire de cei doi antreprenori, a căror avere este legată de industria tehnologiei, Ion Țiriac și-a construit patrimoniul în principal prin dezvoltarea unor afaceri în mai multe sectoare economice, după încheierea carierei sportive.

Deși a devenit cunoscut datorită performanțelor din tenis, Ion Țiriac și-a acumulat cea mai mare parte a averii după retragerea din sport.

Fostul jucător de tenis s-a orientat către mediul de afaceri și a dezvoltat investiții în domenii diferite.

Printre sectoarele în care a activat se numără piața imobiliară, industria auto, asigurările și serviciile bancare.

Diversificarea afacerilor i-a permis să își construiască un patrimoniu care a ajuns să fie evaluat la miliarde de dolari.

În paralel, omul de afaceri a continuat să investească în proiecte sportive, inclusiv prin intermediul fundației sale.

Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în dezvoltare este amplasat în Otopeni, județul Ilfov.

Ion Țiriac derulează investiții importante în infrastructura sportivă, unul dintre proiectele sale fiind dezvoltarea unei academii de tenis în Otopeni.

Noua facilitate se află în aceeași zonă cu sala de gimnastică „Nadia Comăneci” și cu bazinul de înot.

Proiectul este realizat prin intermediul fundației omului de afaceri, care a direcționat sume importante către dezvoltarea infrastructurii sportive.

Fiul său cel mare, Alexandru Țiriac, urmărește etapele de construcție ale complexului.

Potrivit informațiilor prezentate, omul de afaceri a anunțat că lucrările avansează bine și că inaugurarea se apropie.

Valoarea exactă a investiției în academie nu este precizată, însă proiectul face parte din inițiativele sportive finanțate de familia Țiriac.

Pe lângă investițiile în companii și proprietăți, Ion Țiriac este cunoscut pentru colecția sa de automobile și motociclete.

Aceasta cuprinde peste 400 de vehicule, fiind una dintre cele mai cunoscute colecții private asociate unui om de afaceri român.

Valoarea totală a automobilelor și motocicletelor nu este precizată în informațiile disponibile.

O parte dintre vehicule pot fi admirate de public, accesul fiind permis pe baza unui bilet.

Tariful pentru adulți este de 50 de lei, în timp ce pensionarii plătesc 30 de lei.

Elevii și studenții beneficiază de un tarif redus, de 15 lei, cu condiția prezentării carnetului vizat la zi.