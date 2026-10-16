Mitul competenței teritoriale: de ce nu contează județul în care ai firma când ceri un certificat constatator

Printre convingerile administrative care supraviețuiesc mult după ce au încetat să fie adevărate, una este deosebit de costisitoare pentru firmele mici: ideea că documentele de la Registrul Comerțului se obțin de la oficiul din județul în care societatea are sediul social.

Consecința este vizibilă în orice oraș de județ: administratori care își iau o zi liberă și fac o sută de kilometri pentru un document care le-ar fi ajuns pe e-mail în câteva minute, indiferent de unde l-ar fi cerut.

Merită clarificat, pentru că este una dintre puținele reduceri de cost administrativ care nu presupune niciun compromis.

Certificatul constatator se eliberează electronic, dintr-o bază de date națională. Registrul comerțului este organizat teritorial — există 42 de oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale, fiecare cu adresă, telefon și program propriu — dar baza de date pe care acestea alimentează este una singură, la nivel național.

Din asta decurge un lucru foarte concret: documentul nu depinde de județul în care firma are sediul social. Indiferent unde este înmatriculată societatea, se obține același document, cu același conținut, în același interval de timp.

Merită înțeles de ce convingerea contrară a fost, la un moment dat, corectă. Într-un sistem în care registrul se ținea pe suport fizic la nivel de tribunal, arhiva unei firme exista într-un singur loc, iar orice document despre ea trebuia produs acolo. Competența teritorială nu era o regulă birocratică arbitrară, ci o consecință a locului în care se aflau hârtiile. Odată ce registrul a devenit o bază de date națională, premisa a dispărut — dar regula a rămas în memoria colectivă a firmelor, pentru că nimeni nu anunță oficial dispariția unei constrângeri.

Oficiile teritoriale rămân relevante pentru alte operațiuni — cereri depuse la ghișeu, copii certificate din arhivă, situații care cer prezența fizică sau documente istorice care nu sunt disponibile electronic. Datele de contact ale tuturor celor 42 de oficii ale Registrului Comerțului pe județe sunt utile exact pentru aceste cazuri, nu pentru eliberarea curentă a unui certificat.

Când se discută despre povara administrativă a firmelor mici din România, discuția se oprește de obicei la taxe și contribuții. Acestea se văd, se calculează și ajung în bugete. Există însă un al doilea strat de costuri, mult mai greu de măsurat, pe care nicio firmă nu îl previzionează: documentele administrative cerute de terți.

Nu sunt scumpe individual. Sunt scumpe cumulat, și mai ales sunt scumpe prin timpul pe care îl consumă.

Un exemplu obișnuit. O societate cu cinci angajați participă într-un an la două licitații publice, depune un dosar pentru o linie de finanțare, semnează un contract-cadru cu un client corporate care cere verificări de conformitate și solicită un credit de investiții la bancă. Fiecare dintre aceste cinci situații cere cel puțin un document emis de Registrul Comerțului, iar niciuna nu acceptă documentul folosit la situația precedentă.

Motivul este că certificatul constatator nu are un termen de valabilitate stabilit prin lege — îl stabilește destinatarul, iar practica variază între 30 de zile și 3 luni, cu praguri mai strânse în dosarele bancare aflate în analiză finală. Rezultatul este că aceeași informație, despre aceeași firmă, trebuie procurată de cinci ori într-un an.

Logica destinatarului este, de altfel, apărabilă. Documentul atestă situația din registru la data emiterii și nu se actualizează după aceea. Cine îl primește nu are cum să știe dacă între timp s-a înregistrat o mențiune — o schimbare de administrator, o suspendare de activitate, deschiderea unei proceduri de insolvență — fără să ceară el însuși un document nou. Termenul de prospețime este o aproximare grosieră a acestui risc, dar este singura disponibilă.

În modelul vechi, fiecare dintre aceste cinci cereri consuma o zi de lucru. Programul de lucru cu publicul la ghișeu este, la toate oficiile, luni–vineri între 09:00 și 13:00 — patru ore pe zi, exact în intervalul în care un administrator are altceva de făcut.

Există și o pierdere de ordinul doi, care nu ține de deplasare, ci de informație.

În jurul acestui document circulă ideea că Registrul Comerțului eliberează mai multe variante — una „de bază”, una „extinsă”, una „detaliată”, cu niveluri diferite de informație. Clasificarea nu există. Se eliberează un singur certificat constatator, cu un conținut fix: denumirea și codul unic de înregistrare, forma juridică și starea firmei, sediul social și sediile secundare, activitatea principală și cele secundare, separat de activitățile și sediile autorizate, capitalul social și structura asociaților, administratorii și puterile conferite, precum și cei cinci indicatori din ultimele situații financiare anuale depuse.

Ce se alege la momentul cererii nu este nivelul de detaliu, ci scopul declarat: pentru licitații, pentru procedura de insolvență, pentru accesarea fondurilor europene și a granturilor destinate IMM-urilor. Scopul apare menționat în document, iar un certificat emis pentru alt scop poate fi refuzat de instituția care l-a cerut, chiar dacă informațiile din el sunt corecte. Se comandă din nou, se așteaptă din nou, iar termenul de depunere se apropie.

Există, în fine, o categorie de pierderi care nu ține nici de deplasare, nici de comandă, ci de interpretarea documentului odată obținut. Două rubrici produc majoritatea problemelor.

Prima este distincția între obiectul de activitate și activitățile autorizate. Certificatul le arată separat, iar ele nu se suprapun. O firmă poate avea un cod CAEN înscris în obiectul de activitate fără să îl aibă autorizat pentru locația la care urmează să desfășoare efectiv acea activitate. O autoritate contractantă sau un evaluator verifică a doua rubrică. Dosarul nu cade pentru că firma nu are codul, ci pentru că nu îl are autorizat unde trebuie — iar reparația presupune o procedură separată, cu propria durată, care nu se încadrează în termenul scurt de răspuns la clarificări.

A doua este formularea referitoare la indicatorii financiari: sunt cei din ultimele situații financiare depuse. O firmă care nu a depus bilanțul la termen va avea în certificat cifre dintr-un an anterior. Când documentul este folosit pentru încadrarea în categoria de întreprindere sau într-o grilă de punctaj, decalajul poate schimba rezultatul — iar descoperirea vine, de regulă, după depunere.

A treia, mai subtilă: terminologia stărilor. „În funcțiune” nu înseamnă sănătos financiar, ci doar că societatea există legal și nu a intrat în vreo procedură. „Dizolvată” și „radiată” nu sunt sinonime — prima deschide lichidarea, societatea existând încă ca entitate juridică, a doua înseamnă ștergerea din registru. Pentru cine folosește documentul ca să evalueze un partener, diferența dintre acești termeni este diferența dintre un risc gestionabil și un contract imposibil.

Documentul se emite semnat electronic de ONRC, ceea ce îl face valabil direct în format digital — fără copie legalizată și fără ștampilă suplimentară pentru a fi atașat la un dosar electronic. Un certificat constatator ONRC online ajunge pe e-mail în câteva minute, la orice oră, inclusiv în afara programului instituției, ceea ce contează atunci când un termen de depunere expiră într-o zi de weekend sau când o verificare bancară trebuie completată până la finalul zilei.

Pentru situațiile care cer mai mult decât situația de moment a firmei există, în același regim, raportul istoric complet, cu toate modificările de sediu, acționariat, administratori, coduri CAEN și capital înregistrate de la înființare — documentul folosit în verificările de tip due diligence înainte de o achiziție de părți sociale sau înainte de acordarea unei finanțări semnificative.

Pentru o firmă care are mai multe cereri pe an, merită formulată o regulă internă în trei puncte. Nu se stochează documente „de rezervă”, pentru că îmbătrânesc. Nu se comandă înainte ca restul dosarului să fie gata, pentru că termenul se calculează până la depunere. Și se verifică, înainte de comandă, dacă există modificări nedepuse la registrul comerțului — un punct de lucru nedeclarat, o activitate neautorizată, o schimbare de administrator hotărâtă dar neînregistrată — pentru că acestea sunt singurele care nu se rezolvă în câteva minute.

Costul administrativ al unei firme mici nu este format din sume mari, ci din multe sume mici înmulțite cu timpul pe care le consumă. Documentele de la Registrul Comerțului sunt un exemplu bun: un cost direct modest, dar cu un cost de oportunitate care, în modelul vechi, îl depășea de câteva ori.

Partea care merită reținută de un administrator este că acest cost de oportunitate a devenit, în ultimii ani, evitabil aproape integral. Nu prin negociere, nu prin optimizare fiscală, ci pur și simplu prin schimbarea canalului prin care se obțin documentele — și prin renunțarea la ideea că trebuie să meargă cineva până la oficiul din județul de înmatriculare.