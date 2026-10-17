Papa Leon al XIV-lea va fi externat din spital după operația pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunțat când va avea loc prima sa apariție publică

Papa Leon al XIV-lea, care se recuperează după o intervenție chirurgicală pentru extirparea unui nodul pulmonar canceros, a fost declarat apt pentru externare sâmbătă de către medicii săi. Anunțul a fost făcut de biroul de presă al Vaticanului, potrivit agențiilor de presă internaționale.

Decizia medicilor a fost luată în urma evaluării rezultatelor analizelor de sânge, a radiografiei toracice efectuate sâmbătă dimineață și a stării clinice generale a Suveranului Pontif. Informația a fost inclusă într-o notă medicală semnată de medicii Luigi Carbone și Stefano Margaritora și publicată de Vatican, conform AFP.

Potrivit Reuters, Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, urmează să părăsească Spitalul Gemelli din Roma sâmbătă, la începutul după-amiezii, și să se întoarcă la Vatican.

Duminică, Suveranul Pontif ar urma să conducă rugăciunea Angelus din apartamentul său de la Vatican, în timp ce credincioșii se vor reuni în Piața Sfântul Petru. Aceasta ar urma să fie prima sa apariție publică după internarea în spital.

Biroul de presă al Vaticanului a confirmat atât externarea programată pentru sâmbătă, cât și participarea Papei la rugăciunea de duminică. Potrivit anunțului oficial, Leon al XIV-lea va pleca de la Spitalul Gemelli la începutul după-amiezii și se va întoarce la Vatican, urmând ca a doua zi să rostească rugăciunea Angelus de la fereastra apartamentului pontifical.

În mod obișnuit, rugăciunea Angelus este rostită de papă de la fereastra Palatului Apostolic. Totuși, în ultimii ani, foștii suverani pontifi Ioan Paul al II-lea și Francisc au rostit uneori aceste rugăciuni de la fereastra camerelor lor de spital, în perioadele în care au fost internați la Spitalul Gemelli.

Potrivit Reuters, Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar. În urma diagnosticului, medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul unei intervenții chirurgicale desfășurate marți la Spitalul Gemelli din Roma.

Medicii Suveranului Pontif au anunțat că operația s-a desfășurat cu succes și că nu au apărut complicații. Până în prezent, aceștia nu au făcut publice dimensiunea tumorii și nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere.

Aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea prognosticului medical, însă detaliile respective nu au fost dezvăluite de echipa medicală.

Diagnosticul a provocat o undă de șoc în rândul opiniei publice internaționale, în condițiile în care Papa Leon al XIV-lea este considerat un suveran pontif relativ tânăr și energic.

Liderul de la Vatican a fost ales în mai 2025, cu puțin timp înainte de apariția acestei probleme medicale. Îmbolnăvirea sa a ridicat semne de întrebare cu privire la evoluția ulterioară a pontificatului, în contextul în care Suveranul Pontif trebuie să se recupereze după intervenția chirurgicală și să facă față unui diagnostic de cancer pulmonar.

Deocamdată, medicii au confirmat că operația s-a încheiat cu succes, că nu au existat complicații și că starea clinică a Papei permite externarea. Revenirea sa la Vatican și participarea programată la rugăciunea Angelus de duminică reprezintă următoarele etape anunțate în perioada de recuperare.