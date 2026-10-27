Facilități fiscale pentru părinții cu doi copii și tinerii sub 30 de ani. Ce schimbări pregătește un proiect depus în Parlament

Părinții care au în întreținere cel puțin doi copii minori, tinerii sub 30 de ani și angajații din educație și sănătate ar putea beneficia de noi facilități fiscale. Un proiect legislativ depus în Parlament propune modificarea regulilor de calcul al contribuțiilor sociale pentru contractele de muncă part-time. Măsura ar permite calcularea CAS și CASS în funcție de venitul efectiv, fără raportarea obligatorie la salariul minim brut. Noile prevederi ar urma să se aplice numai după adoptarea și intrarea în vigoare a legii.

Facilitățile fiscale propuse pentru salariații cu contracte part-time vizează extinderea categoriilor exceptate de la calcularea contribuțiilor sociale la nivelul salariului minim brut pe economie. Inițiativa legislativă urmărește modificarea articolului 146 din Codul fiscal, care reglementează plata contribuției de asigurări sociale (CAS) pentru persoanele angajate cu timp parțial.

În prezent, atunci când venitul obținut în baza unui contract part-time este inferior salariului minim brut, contribuțiile sociale se calculează, de regulă, prin raportare la acest prag. Diferența dintre contribuțiile aferente venitului realizat și cele calculate la nivelul salariului minim este suportată de angajator, în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Același mecanism se aplică și contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), prin dispozițiile Codului fiscal care fac trimitere la regulile stabilite pentru CAS.

Potrivit proiectului legislativ, noile categorii de beneficiari ar urma să fie exceptate de la această obligație. Astfel, contribuțiile sociale ar fi calculate exclusiv în funcție de veniturile salariale efectiv realizate, iar angajatorii nu ar mai trebui să suporte diferența până la nivelul salariului minim.

Modificarea nu presupune eliminarea CAS și CASS pentru persoanele vizate. Salariații ar continua să datoreze contribuțiile obligatorii, însă acestea ar fi stabilite în raport cu salariul obținut din activitatea desfășurată.

Una dintre principalele modificări propuse privește persoanele care au în întreținere cel puțin doi copii minori. Proiectul introduce o excepție de la regulile actuale pentru părintele, tutorele sau susținătorul legal care răspunde de creșterea a doi sau mai mulți copii cu vârsta sub 18 ani.

Prevederea nu este destinată exclusiv mamelor, ci tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile referitoare la responsabilitatea legală și întreținerea copiilor.

În expunerea de motive, inițiatorii acordă însă o atenție deosebită situației mamelor din familiile cu mai mulți copii, care întâmpină dificultăți în concilierea responsabilităților familiale cu un program de muncă de opt ore.

Autorii proiectului consideră că actualul sistem de contribuții sociale poate reduce interesul angajatorilor pentru contractele part-time, deoarece costurile suplimentare sunt suportate de aceștia. Prin modificarea legislației, inițiatorii urmăresc să încurajeze angajarea persoanelor care nu pot lucra cu normă întreagă și să faciliteze revenirea părinților pe piața muncii.

Documentul legislativ invocă și date Eurostat aferente anului 2024. Potrivit cifrelor prezentate în expunerea de motive, rata de ocupare a mamelor cu doi copii era de 57,8% în România, comparativ cu 74,2% la nivelul Uniunii Europene.

Diferențele erau și mai mari în cazul mamelor cu peste doi copii. Pentru această categorie, documentul indică o rată de ocupare de 31% în România, în timp ce media europeană ajungea la 57,4%.

Proiectul propune și modificarea condițiilor de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele tinere care lucrează în baza unor contracte cu timp parțial.

Legislația actuală prevede o excepție pentru elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani, care urmează o formă de școlarizare. Inițiatorii propun înlocuirea acestei formulări cu una mai extinsă, care să includă „elevi, studenți sau tineri cu vârsta de până la 29 de ani”.

Prin această schimbare, beneficiul nu ar mai fi condiționat explicit de înscrierea într-o instituție de învățământ. În consecință, facilitatea ar putea fi aplicată și tinerilor care nu mai studiază, dar care îndeplinesc criteriul de vârstă.

Expunerea de motive menționează în mod expres categoria NEET, care cuprinde persoanele fără loc de muncă și care nu participă la programe de educație sau formare profesională.

Inițiatorii consideră că extinderea excepției ar putea facilita accesul acestor tineri la primele experiențe profesionale. Contractele part-time sunt prezentate drept o posibilitate de integrare treptată pe piața muncii, inclusiv pentru persoanele care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

O altă modificare legislativă vizează persoanele care desfășoară activități în învățământ și sănătate. Proiectul propune introducerea unei excepții pentru salariații din domeniile corespunzătoare diviziunilor CAEN 85 și CAEN 86.

Diviziunea CAEN 85 cuprinde activitățile de învățământ, în timp ce diviziunea CAEN 86 se referă la activitățile privind sănătatea umană.

Textul inițiativei nu stabilește însă suficient de clar dacă facilitatea fiscală va fi acordată în funcție de activitatea concretă desfășurată de salariat sau de codul CAEN aferent activității angajatorului.

Această distincție ar putea necesita clarificări în cadrul procedurii parlamentare, deoarece influențează identificarea persoanelor care vor putea beneficia de noile prevederi.

De asemenea, formularea referitoare la categoria tinerilor ar putea fi analizată pentru stabilirea exactă a condițiilor de eligibilitate.

Proiectul prevede că angajatorii vor avea obligația de a solicita documente justificative pentru salariații care se încadrează în categoriile exceptate. Aceste documente ar urma să confirme îndeplinirea condițiilor necesare aplicării facilităților fiscale.

Modificările propuse nu sunt aplicabile în prezent, deoarece inițiativa se află în procedură legislativă. Până la adoptarea unei legi și intrarea acesteia în vigoare, angajatorii și salariații trebuie să respecte regulile fiscale existente.

Potrivit prevederilor proiectului, noul act normativ ar urma să producă efecte începând cu anul următor celui în care va fi publicat în Monitorul Oficial.

Prin urmare, momentul aplicării depinde de finalizarea procedurii parlamentare, de promulgarea legii și de publicarea acesteia. Proiectul nu stabilește, în această etapă, o dată calendaristică definitivă pentru acordarea facilităților.

Inițiatorii estimează că extinderea excepțiilor ar putea contribui la creșterea numărului persoanelor încadrate în muncă, inclusiv prin contracte cu program redus.

Expunerea de motive susține că o participare mai mare pe piața muncii ar putea genera venituri suplimentare din impozite și contribuții sociale. Totodată, autorii proiectului apreciază că angajarea mai multor persoane ar putea diminua dependența unor familii de prestațiile sociale.

Aceste efecte reprezintă estimări prezentate de inițiatori, nu rezultate demonstrate printr-o analiză financiară. Documentația proiectului nu conține o evaluare cuantificată a impactului pe care modificările propuse l-ar putea avea asupra bugetului public.