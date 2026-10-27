Vremea se răcește în toată România. ANM anunță ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în prima jumătate a lunii noiembrie, în toate regiunile României. Prognoza meteo pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie indică o revenire treptată la valorile termice normale în ultima parte a perioadei analizate. Meteorologii estimează și cantități de precipitații peste mediile climatologice în mai multe zone ale țării. Cele mai extinse abateri pozitive ale precipitațiilor sunt anticipate în prima și a treia săptămână.
Prognoza ANM pentru 26 octombrie – 2 noiembrie. Temperaturile scad ușor în vestul țării
Potrivit estimărilor publicate marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea din intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie va fi caracterizată de temperaturi apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a României, cu valori ușor mai reduse în regiunile vestice.
În vestul țării, mediile temperaturilor se vor situa puțin sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului. În celelalte regiuni, valorile termice nu vor înregistra abateri semnificative față de cele specifice sfârșitului lunii octombrie și începutului lunii noiembrie.
În privința precipitațiilor, meteorologii anticipează diferențe între regiunile țării. Cantitățile de apă vor depăși mediile climatologice în est și sud, precum și în anumite zone din centrul României.
În schimb, în vestul și nord-vestul țării, regimul pluviometric va fi ușor deficitar, ceea ce înseamnă că precipitațiile estimate vor fi sub cantitățile obișnuite pentru acest interval.
Vremea în perioada 2 – 9 noiembrie. Temperaturile vor fi sub mediile climatologice în toată România
În a doua săptămână analizată, corespunzătoare intervalului 2 – 9 noiembrie, prognoza ANM indică o răcire la nivelul întregii țări, temperaturile medii urmând să se situeze sub valorile climatologice caracteristice acestei perioade.
Abaterile termice negative sunt estimate pentru toate regiunile României, fără diferențieri teritoriale importante menționate în prognoza pentru această săptămână.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru începutul lunii noiembrie.
Sunt posibile însă variații regionale. În nord-vestul țării se estimează un deficit ușor de precipitații, în timp ce în nord-est cantitățile de apă ar putea depăși ușor mediile climatologice.
Prognoza meteo pentru 9 – 16 noiembrie. Vremea rămâne mai rece și cresc cantitățile de precipitații
În intervalul 9 – 16 noiembrie, vremea va continua să fie mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice pentru a treia săptămână a prognozei.
Temperatura medie a aerului se va situa ușor sub valorile normale în toate regiunile țării. Astfel, abaterile termice negative anticipate pentru începutul lunii noiembrie se vor menține și în săptămâna următoare.
În același timp, meteorologii estimează o creștere a cantităților de precipitații față de mediile climatologice.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a teritoriului României, ceea ce indică precipitații mai abundente decât cele înregistrate, în mod obișnuit, în această perioadă a anului.
ANM anunță o revenire a temperaturilor la valorile normale în perioada 16 – 23 noiembrie
Ultima săptămână inclusă în prognoza pentru următoarele patru săptămâni, respectiv intervalul 16 – 23 noiembrie, va aduce o revenire a temperaturilor medii la niveluri apropiate de cele caracteristice perioadei.
Estimările meteorologice indică valori termice situate în jurul mediilor climatologice pe întreg teritoriul României, după cele două săptămâni consecutive în care temperaturile sunt prognozate sub nivelurile obișnuite.
În ceea ce privește precipitațiile, distribuția acestora va continua să prezinte diferențe regionale.
În vestul și nord-vestul țării sunt anticipate cantități de apă ușor peste cele normale pentru această săptămână. În celelalte regiuni, regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice celei de-a doua jumătăți a lunii noiembrie.
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