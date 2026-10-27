Apple recunoaște problemele primului său iPhone pliabil și promite înlocuirea telefoanelor afectate. De ce se crapă ecranul noului iPhone Duo

Apple a confirmat că unele exemplare ale primului său telefon pliabil, iPhone Duo, prezintă fisuri și linii pe ecranul interior și a anunțat că va înlocui dispozitivele afectate. Problemele au apărut la câteva zile după lansare, iar o analiză iFixit indică posibile defecțiuni ale balamalei. Un cunoscut leaker avertizează că ar putea exista inclusiv o eroare de proiectare.

Apple a recunoscut luni că unele exemplare ale primului său telefon pliabil, iPhone Duo, prezintă probleme la ecranul interior și a anunțat că va înlocui dispozitivele afectate. Decizia vine la câteva zile după lansare, în urma apariției pe rețelele sociale a unor imagini cu display-uri crăpate și linii vizibile în zona balamalei.

Apple a început să livreze iPhone Duo săptămâna trecută, iar clienții din întreaga lume s-au confruntat cu stocuri limitate, după ce primele comenzi online s-au epuizat în câteva minute. Analiștii au avertizat că producătorul ar putea întâmpina dificultăți în aprovizionare, deoarece dispozitivul, care se deschide asemenea unei cărți de pașapoarte, este complex de fabricat.

În weekend, mai multe postări publicate pe rețelele sociale au prezentat telefoane iPhone Duo cu fisuri și linii pe ecranul interior, în special de-a lungul balamalei centrale, în zona în care dispozitivul se pliază.

Luni, Apple a confirmat existența problemelor și a precizat că acestea tind să apară rapid pe unitățile afectate, transmite Reuters.

„Suntem conștienți de o problemă care afectează ecranul interior al unui număr mic de unități iPhone Duo. Dacă utilizatorii întâmpină probleme cu ecranul iPhone Duo, ar trebui să contacteze AppleCare pentru înlocuirea dispozitivului”, a transmis compania într-un comunicat.

Compania nu a oferit explicații privind cauza defecțiunilor.

iFixit, companie specializată în demontarea dispozitivelor electronice și publicarea ghidurilor de reparații, a analizat problema folosind înregistrări ale demontării telefonului, brevete și tomografii computerizate.

Pe baza acestora, a realizat o simulare tridimensională a balamalei, pe care a comparat-o cu zonele în care utilizatorii au raportat deteriorări.

Potrivit iFixit, fisurile semnalate se concentrează imediat sub locul în care un cablu al ecranului trece pe sub display, în apropierea unei bare centrale de susținere. Această componentă ar putea să nu se retragă suficient din calea ecranului atunci când telefonul este pliat.

„Acest lucru creează un punct de concentrare a tensiunii în apropierea locului în care a fost raportată fisura”, a explicat compania.

Apple nu a comentat imediat concluziile iFixit. În aceeași analiză, compania a apreciat însă că iPhone Duo este cel mai ușor de reparat telefon pliabil pe care l-a testat.

Separat, cunoscutul leaker Ice Universe a avertizat că defecțiunile ar putea fi mai grave decât păreau inițial. Acesta a sugerat că o componentă a balamalei ar putea exercita presiune din interior asupra ecranului, provocând fisurile, notează Mobilissimo.

O filmare distribuită de Ice Universe arată o mică deformare în zona pliului. Dacă ipoteza se confirmă, problemele ar putea indica existența unui lot de componente defecte sau chiar o posibilă eroare de proiectare.

The problem appears serious and could even escalate into a recall. https://t.co/LuGuEZpfPL — Ice Universe (@UniverseIce) October 25, 2026

Francisco Jeronimo, vicepreședinte al firmei de cercetare de piață IDC, a declarat că oferta rapidă de înlocuire reprezintă „primul pas corect” în gestionarea problemelor.

Acesta a amintit și dificultățile întâmpinate de Samsung în 2019, când primul Galaxy Fold a avut probleme, subliniind importanța unei reacții rapide și transparente pentru limitarea efectelor asupra categoriei telefoanelor pliabile.