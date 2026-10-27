Ce se întâmplă cu banii românilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Anunțul făcut de BCR Pensii

Activele nete administrate de BCR Pensii au depășit pragul de 20 de miliarde de lei, înregistrând o creștere de 121% în ultimii trei ani. Fondurile administrate de companie reunesc peste un milion de participanți care contribuie la Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii private, potrivit datelor comunicate marți, 27 octombrie 2026.

BCR Pensii a anunțat că activele nete administrate prin cele două fonduri de pensii private au depășit 20 de miliarde de lei. Este vorba despre Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, aferent Pilonului 2, și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, aferent Pilonului 3.

Potrivit companiei, activele nete cumulate au crescut cu 121% în intervalul august 2023 – august 2026. Evoluția a fost susținută atât de contribuțiile lunare ale participanților, cât și de rezultatele investițiilor realizate de fonduri.

În aceeași perioadă, numărul participanților a crescut cu aproximativ 13%, după ce peste 121.000 de persoane s-au alăturat fondurilor administrate de BCR Pensii.

În prezent, cele două fonduri reunesc peste un milion de participanți. Sumele raportate reprezintă activele totale aflate în administrare și nu valoarea contribuțiilor sau a câștigurilor individuale ale fiecărui participant.

Reprezentanții companiei susțin că evoluția activelor și creșterea numărului de participanți reflectă dezvoltarea sistemului de economisire pentru pensia privată.

Cristian Pascu, CEO BCR Pensii, a declarat că instituția va continua să investească în digitalizare și în instrumente prin care participanții își pot urmări economiile acumulate pentru pensionare.

„Depășirea pragului de 20 de miliarde de lei în active nete în administrare confirmă, înainte de toate, votul de încredere al participanților BCR Pensii. În ultimii trei ani ni s-au alăturat peste 121.000 de oameni, iar activele nete pe care le administrăm s-au dublat. Rolul nostru este să administrăm aceste economii cu profesionalism, transparență și respect, astfel încât fiecare participant să știe în permanență unde se află cu planul său de pensie, cât a acumulat și cum poate lua decizii mai bune pentru a-și asigura independența financiară la orice vârstă. Vom continua să investim în digitalizare, comunicare transparentă și instrumente care fac pensia privată mai ușor de accesat, de înțeles și de urmărit pe termen lung”, a declarat Cristian Pascu, CEO BCR Pensii.

BCR Pensii administrează două fonduri destinate economisirii pentru perioada pensionării, respectiv Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, din Pilonul 2, și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, din Pilonul 3.

Pilonul 2 reprezintă componenta de pensii administrate privat, în timp ce Pilonul 3 permite constituirea unor economii suplimentare prin contribuții facultative.

Compania este, de asemenea, autorizată să ofere soluții de pensii ocupaționale prin Pilonul 4, destinate angajatorilor din sectorul public și privat.

Economiile acumulate prin sistemul de pensii private pot reprezenta o sursă suplimentară de venit la pensionare, alături de pensia acordată prin sistemul public.

Participanții la fondurile administrate de BCR Pensii pot consulta informațiile privind economiile acumulate prin intermediul platformei online 24 Pensie.

Accesul la acest serviciu este gratuit pentru persoanele care participă la fondurile administrate de companie.

De asemenea, participanții BCR Pensii care sunt și clienți ai băncii pot consulta informațiile privind pensia privată direct prin aplicația George.

Datele referitoare la activele administrate și la numărul participanților sunt cumulate pentru cele două fonduri, Pilonul 2 și Pilonul 3. Compania precizează că performanțele investiționale anterioare nu reprezintă o garanție pentru rezultatele viitoare.