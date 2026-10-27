Liderii României nu ar fi pregătiți din punct de vedere economic. Radu Georgescu: Ca și cum ar juca Real Madrid cu o echipă de copii de 10 ani

Radu Georgescu avertizează că România plătește tot mai mult pentru finanțarea datoriei publice și are o primă de risc peste cea a altor state europene. Acesta critică pregătirea economică a conducerii țării, invocă majorarea cheltuielilor cu dobânzile cu 10 miliarde de lei în 2026 și pune sub semnul întrebării strategia contractelor pentru achiziția de armament.

Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România se confruntă cu dobânzi tot mai mari la împrumuturi și cu o primă de risc ridicată în comparație cu alte state europene.

Acesta critică pregătirea economică a celor care conduc țara și invocă datele privind cheltuielile cu dobânzile, precum și contractele pentru achiziția de armament.

Radu Georgescu a criticat situația economică a României într-o postare publicată pe Facebook, pe 27 octombrie 2026. Acesta a făcut referire la datele publicate de Erste Bank pe 26 octombrie, privind dobânzile plătite de guvernele europene pentru finanțare.

Potrivit expertului contabil, spread-ul plătit de România pentru titlurile de stat în euro, cu maturitatea la 10 ani, este cel mai mare din Europa. Spread-ul reprezintă diferența dintre randamentul titlurilor de stat ale unei țări și cel al titlurilor germane de referință, fiind utilizat pentru evaluarea primei de risc.

Georgescu susține că prima de risc a României este cu 30% mai mare decât cea a Serbiei, țară despre care afirmă că se află în categoria investițiilor speculative, cunoscută drept „junk”. De asemenea, acesta estimează că nivelul este de aproximativ trei ori mai mare decât în Bulgaria, Ungaria sau Polonia.

Expertul contabil a invocat și execuția bugetară publicată de Ministerul Finanțelor, potrivit căreia cheltuielile cu dobânzile au crescut în 2026 cu 10 miliarde de lei, respectiv cu 26%.

Acesta explică evoluția prin refinanțarea împrumuturilor ajunse la scadență. România plătea la sfârșitul anului 2025 o dobândă medie de 4,5% pentru împrumuturi, însă aproximativ 250 de miliarde de lei au devenit scadente în 2026 și au fost refinanțate la dobânzi de circa 7%.

Expertul contabil consideră că România este dezavantajată în negocierile economice internaționale din cauza experienței profesionale a celor care conduc țara. Acesta îi critică pe președinte, premier și ministrul Finanțelor, susținând că aceștia nu au lucrat în companii private și invocând inclusiv lipsa studiilor economice de specialitate în cazul ministrului Finanțelor.

Prin comparație, Radu Georgescu îl prezintă pe secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, drept un reprezentant al unei echipe cu experiență financiară acumulată pe Wall Street. El amintește de specializarea acesteia în instrumente financiare precum derivatele, operațiunile de hedging și swapurile valutare.

În aceeași postare, expertul critică și contractele pentru achiziția de armament prin programul SAFE. El afirmă că România s-a împrumutat cu 16 miliarde de dolari prin acest program și că Rheinmetall a contractat livrarea de armament în valoare de 5,7 miliarde de euro.

Georgescu atrage atenția asupra celor patru nave, două de patrulare și două de sprijin pentru scafandri, evaluate la 920 de milioane de euro. Potrivit acestuia, săptămâna trecută a fost anunțată achiziția șantierului naval din Mangalia de către Rheinmetall, pentru 138 de milioane de euro, unitatea urmând să construiască navele respective.

În final, expertul contabil propune, în termeni critici, externalizarea funcțiilor de președinte, prim-ministru și ministru al Finanțelor către instituții precum JP Morgan sau Bank of America, considerând că România are nevoie de mai multă expertiză financiară pentru a face față competiției economice internaționale.