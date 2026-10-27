Liderii României nu ar fi pregătiți din punct de vedere economic. Radu Georgescu: Ca și cum ar juca Real Madrid cu o echipă de copii de 10 ani
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Radu Georgescu avertizează că România plătește tot mai mult pentru finanțarea datoriei publice și are o primă de risc peste cea a altor state europene. Acesta critică pregătirea economică a conducerii țării, invocă majorarea cheltuielilor cu dobânzile cu 10 miliarde de lei în 2026 și pune sub semnul întrebării strategia contractelor pentru achiziția de armament.
Radu Georgescu avertizează asupra costurilor împrumuturilor României și critică pregătirea economică a conducerii țării
Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România se confruntă cu dobânzi tot mai mari la împrumuturi și cu o primă de risc ridicată în comparație cu alte state europene.
Acesta critică pregătirea economică a celor care conduc țara și invocă datele privind cheltuielile cu dobânzile, precum și contractele pentru achiziția de armament.
România plătește cea mai mare primă de risc din Europa, atrage atenția Georgescu
Radu Georgescu a criticat situația economică a României într-o postare publicată pe Facebook, pe 27 octombrie 2026. Acesta a făcut referire la datele publicate de Erste Bank pe 26 octombrie, privind dobânzile plătite de guvernele europene pentru finanțare.
Potrivit expertului contabil, spread-ul plătit de România pentru titlurile de stat în euro, cu maturitatea la 10 ani, este cel mai mare din Europa. Spread-ul reprezintă diferența dintre randamentul titlurilor de stat ale unei țări și cel al titlurilor germane de referință, fiind utilizat pentru evaluarea primei de risc.
Georgescu susține că prima de risc a României este cu 30% mai mare decât cea a Serbiei, țară despre care afirmă că se află în categoria investițiilor speculative, cunoscută drept „junk”. De asemenea, acesta estimează că nivelul este de aproximativ trei ori mai mare decât în Bulgaria, Ungaria sau Polonia.
Expertul contabil a invocat și execuția bugetară publicată de Ministerul Finanțelor, potrivit căreia cheltuielile cu dobânzile au crescut în 2026 cu 10 miliarde de lei, respectiv cu 26%.
Acesta explică evoluția prin refinanțarea împrumuturilor ajunse la scadență. România plătea la sfârșitul anului 2025 o dobândă medie de 4,5% pentru împrumuturi, însă aproximativ 250 de miliarde de lei au devenit scadente în 2026 și au fost refinanțate la dobânzi de circa 7%.
Radu Georgescu critică pregătirea economică a conducerii României și contractele pentru armament
Expertul contabil consideră că România este dezavantajată în negocierile economice internaționale din cauza experienței profesionale a celor care conduc țara. Acesta îi critică pe președinte, premier și ministrul Finanțelor, susținând că aceștia nu au lucrat în companii private și invocând inclusiv lipsa studiilor economice de specialitate în cazul ministrului Finanțelor.
Prin comparație, Radu Georgescu îl prezintă pe secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, drept un reprezentant al unei echipe cu experiență financiară acumulată pe Wall Street. El amintește de specializarea acesteia în instrumente financiare precum derivatele, operațiunile de hedging și swapurile valutare.
În aceeași postare, expertul critică și contractele pentru achiziția de armament prin programul SAFE. El afirmă că România s-a împrumutat cu 16 miliarde de dolari prin acest program și că Rheinmetall a contractat livrarea de armament în valoare de 5,7 miliarde de euro.
Georgescu atrage atenția asupra celor patru nave, două de patrulare și două de sprijin pentru scafandri, evaluate la 920 de milioane de euro. Potrivit acestuia, săptămâna trecută a fost anunțată achiziția șantierului naval din Mangalia de către Rheinmetall, pentru 138 de milioane de euro, unitatea urmând să construiască navele respective.
În final, expertul contabil propune, în termeni critici, externalizarea funcțiilor de președinte, prim-ministru și ministru al Finanțelor către instituții precum JP Morgan sau Bank of America, considerând că România are nevoie de mai multă expertiză financiară pentru a face față competiției economice internaționale.
Postarea integrală de marți, 27 octombrie
„Pe mine mă sperie toți indicatorii macroeconomici actuali ai României.
Dar mai tare mă sperie nivelul de înțelegere economică al celor care gestionează finanțele României.
Ieri, 26 octombrie 2026, Erste Bank a publicat dobanzile platite la credite de Guvernele din Europa
Spread-ul plătit de România la titlurile de stat în euro, pe 10 ani, este de departe cel mai mare din Europa.
Spread-ul reprezintă prima de risc care se pune peste cotația titlurilor de stat ale Germaniei.
Prima de risc a României este cu 30% mai mare decât a Serbiei, țară care este în Junk!!!
Și de aproximativ 3 ori mai mare decât prima de risc a Bulgariei, Ungariei sau Poloniei!!
Tot ieri, Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară
Cheltuielile cu dobânzile au crescut în 2026 cu 10 miliarde de lei, adică 26%!!!
Se întâmplă acest lucru pentru că România plătea la sfârșitul lui 2025 o dobândă medie la împrumuturi de 4,5%.
Aproximativ 250 de miliarde de lei au devenit scadente în 2026 și s-au refinanțat cu dobânzi de aproximativ 7%.
Sunt lucruri elementare de economie.
Pe planeta Pământ este un război pe bani.
În acest război, România merge cu un Președinte profesor de matematică, care nu a lucrat nicio zi într-o companie privată, fiind doar bugetar.
Cu un Prim-ministru jurnalist, care nu a lucrat într-o companie privată.
Și cu un Ministru de Finanțe care nu a terminat vreo facultate economică și nu a lucrat în vreo companie privată.
De exemplu, în acest război economic, echipa Americii este condusă de ministrul de finanțe Scott Bessent.
Acest tip are o carieră pe Wall Street.
A coordonat acțiunile care au prăbușit lira și este miliardar.
Și-a făcut echipa doar din tipi foarte deștepți de pe Wall Street.
Acești tipi sunt experti în derivate, hedging, swapuri FX.
Ce poate să facă România la niște negocieri cu echipa Americii pe teme economice?
E ca și cum ar juca echipa Real Madrid cu o echipă de copii de 10 ani.
Pe mine mă sperie când aud că România negociază ceva din punct de vedere economic.
Ultima negociere economică:
România s-a împrumutat cu 16 miliarde de dolari prin programul SAFE pentru a cumpăra armament.
Din acești bani, a contractat firma Rheinmetall să ne dea armament în valoare de 5,7 miliarde de euro.
Rheinmetall trebuie să ne dea 2 nave de patrulare și 2 nave de sprijin pentru scafandri, în valoare de 920 de milioane de euro.
Săptămâna trecută s-a anunțat că Rheinmetall cumpără șantierul naval de la Mangalia pentru 138 de milioane de euro.
Șantierul naval va construi cele 4 nave.
Poftim???
Ce strategie economică este asta?
Concluzii
Dacă aș avea vreo putere în România, aș externaliza poziția de Președinte, Prim-ministru și Ministru de Finanțe către JP Morgan sau Bank of America.
Doar așa, poate, România va avea vreo șansă în acest război economic”, a scris expertul contabil Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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