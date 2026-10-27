Exclusiv. Reguli pentru românii care vor să economisească în 2027. Ce trebuie să faci cu banii și ce greșeli să eviți, potrivit specialistului Ion Soltinschi

Românii care vor să înceapă anul 2027 cu o situație financiară mai stabilă ar trebui să acorde o atenție deosebită cheltuielilor, datoriilor și economiilor. Ion Soltinschi, specialist în cadrul MrFinance.ro, explică, într-un interviu acordat Capital.ro, de ce acumularea creditelor de consum poate deveni o problemă și ce măsuri pot lua familiile pentru a-și proteja bugetul. Acesta recomandă constituirea unui fond de urgență, analizarea posibilităților de refinanțare și stabilirea unor obiective financiare pe termen lung.

Într-un context economic marcat de incertitudini, gestionarea banilor presupune mai mult decât reducerea cheltuielilor lunare. Pentru unele familii, prioritatea poate fi achitarea datoriilor costisitoare, în timp ce pentru altele economisirea sau investițiile pot reprezenta următorul pas. Potrivit specialistului, nu există o soluție universală, iar deciziile trebuie adaptate situației financiare a fiecărei gospodării.

Una dintre întrebările importante pentru familiile care își planifică bugetul pentru anul viitor este dacă ar trebui să pună mai mulți bani deoparte, să înceapă să investească sau să își reducă datoriile.

Întrebat ce greșeli ar trebui evitate în 2027, Ion Soltinschi atrage atenția că aceste obiective nu se exclud reciproc, însă ordinea în care sunt abordate depinde de veniturile, cheltuielile și obligațiile financiare existente.

„Nu există o singură prioritate potrivită tuturor. Economisirea, investițiile și reducerea datoriilor au roluri diferite, iar ordinea depinde de situația fiecărei gospodării. În primul rând, aș evita acumularea creditelor de consum costisitoare și folosirea împrumuturilor pentru a susține un nivel de trai pe care veniturile nu îl permit. În paralel, aș construi un fond de urgență și aș analiza datoriile existente.”

Astfel, un prim pas în pregătirea bugetului pentru anul următor îl reprezintă evaluarea împrumuturilor aflate în derulare și a cheltuielilor care ar putea fi reduse.

Creditele de consum utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente pot pune presiune asupra veniturilor lunare, în special atunci când ratele se acumulează sau când apar alte obligații financiare neprevăzute.

O altă recomandare a specialistului se adresează persoanelor care au credite ipotecare cu dobândă variabilă.

În aceste situații, evoluția dobânzilor poate modifica valoarea ratelor lunare, motiv pentru care compararea ofertelor de refinanțare poate deveni importantă.

Ion Soltinschi susține că există oportunități de reducere a costurilor pentru unii dintre debitorii care aleg să își refinanțeze împrumuturile.

„Cei care au credite ipotecare cu dobândă variabilă ar trebui să ia în calcul refinanțarea. Chiar acum există oferte cu dobânzi fixe de sub 5% – ceea ce poate însemna sute sau chiar mii de lei pe lună economisiți.”

Economiile posibile depind însă de valoarea creditului rămas de rambursat, dobânda actuală, perioada contractuală și condițiile noii finanțări.

De aceea, o astfel de decizie presupune compararea costului total al creditului existent cu cel al ofertei de refinanțare, inclusiv a eventualelor cheltuieli suplimentare.

Dincolo de gestionarea datoriilor, Ion Soltinschi consideră că investițiile pot avea un rol important în construirea stabilității financiare.

Acesta recomandă diversificarea și păstrarea unei discipline a investițiilor, în special atunci când obiectivele urmărite se întind pe mai mulți ani.

„În privința investițiilor, recomandarea este simplă: investim pentru obiective pe termen lung, diversificăm și încercăm, pe cât posibil, să investim regulat, Pentru 2027, recomandarea mea este să ne consolidăm fondul de urgență, să reducem datoriile costisitoare și să începem să investim pe termen lung.”

În această abordare, economisirea pentru situații neprevăzute și investițiile pentru obiective viitoare au funcții diferite.

Fondul de urgență urmărește asigurarea unor resurse disponibile în situații dificile, în timp ce investițiile pe termen lung pot contribui la acumularea unui capital, dar presupun și riscuri.

În ceea ce privește măsurile concrete prin care o familie poate intra în 2027 cu o situație financiară mai stabilă, specialistul MrFinance.ro indică trei direcții principale.

Prima este legată de organizarea bugetului și identificarea sumelor care pot fi economisite lunar.

„Prima recomandare: să își cunoască bugetul. Familia ar trebui să își centralizeze veniturile, cheltuielile și datoriile, să identifice costurile care pot fi reduse și să stabilească o sumă lunară destinată economisirii. Dacă bugetul permite, 5-10% din venitul net poate fi un început bun.”

Recomandarea presupune analizarea tuturor surselor de venit, dar și a cheltuielilor recurente, precum facturile, ratele, transportul, alimentația și alte obligații ale gospodăriei.

Centralizarea acestora poate ajuta la identificarea cheltuielilor care pot fi ajustate și la stabilirea unei sume realiste pentru economisire.

Procentul de 5–10% menționat de specialist reprezintă un reper orientativ, care trebuie adaptat posibilităților fiecărei familii.

O altă direcție importantă este constituirea unei rezerve financiare care să poată fi utilizată în cazul pierderii veniturilor sau al apariției unor cheltuieli neprevăzute.

Ion Soltinschi recomandă ca această rezervă să fie corelată cu valoarea cheltuielilor esențiale ale familiei.

„A doua recomandare: să construiască un fond de urgență și să își gestioneze atent datoriile. Rezerva ar trebui să acopere, de regulă, până la șase luni de cheltuieli esențiale. Pe lângă asta, să scape de datoriile costisitoare și să analizeze opțiunile de refinanțare la creditele ipotecare, mai ales dacă au dobândă variabilă.”

Pentru o familie, cheltuielile esențiale pot include locuința, utilitățile, alimentația, transportul și alte obligații care trebuie achitate indiferent de situația economică.

Un fond de urgență poate reduce necesitatea contractării unor împrumuturi suplimentare atunci când apar probleme financiare.

În paralel, reducerea datoriilor cu costuri ridicate poate elibera o parte din venitul lunar, bani care ulterior pot fi direcționați către economisire sau alte obiective.

Ultima recomandare a specialistului privește planificarea financiară pe termen lung.

Ion Soltinschi consideră că familiile ar trebui să transforme obiectivele viitoare în planuri concrete, cu sume economisite sau investite periodic.

Printre motivele invocate se numără efectele inflației asupra puterii de cumpărare, nevoia unor venituri suplimentare la pensionare și costurile asociate educației copiilor.

„A treia recomandare: să transforme obiectivele viitoare într-un plan concret. 2027 poate fi anul în care să începi să-ți construiești viitorul prin investiții – pe termen lung, disciplinat și diversificat. Din păcate inflația ne erodează puterea de cumpărare în fiecare zi, nu ne putem baza pe pensia din partea statului, cheltuielile cu studiile copiilor vor fi din ce în ce mai mari, iar soluția pentru aceste provocări este consolidarea unui capital solid. Acest lucru se poate realiza dacă investim în educația noastră financiară și începem să economisim și să investim eficient.”

Planificarea pe termen lung presupune stabilirea obiectivelor pentru care sunt economisiți banii, a perioadei disponibile și a riscurilor pe care familia le poate accepta.

Investițiile pot contribui la acumularea capitalului necesar pentru obiective importante, însă rezultatele nu sunt garantate și depind de instrumentele alese și de evoluția piețelor.

În ansamblu, recomandările prezentate de Ion Soltinschi pentru 2027 au la bază trei direcții: organizarea bugetului, constituirea unei rezerve financiare și reducerea datoriilor costisitoare, urmate de investiții planificate pe termen lung.

Specialistul subliniază că stabilitatea financiară nu depinde de o singură decizie, ci de adaptarea acestor măsuri la posibilitățile și nevoile fiecărei gospodării.