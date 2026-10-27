Alexandru Nazare anunță măsuri pentru firme: 250 mil. de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, rambursări de TVA accelerate și motorină compensată

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat noi direcții de acțiune pentru sprijinirea companiilor românești, după o întâlnire cu premierul Luca Niculescu și reprezentanții mediului de afaceri. Autoritățile urmăresc accelerarea rambursărilor de TVA, plata facturilor pentru investiții, consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare și continuarea sprijinului pentru transportatori în 2027.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu premierul Luca Niculescu și reprezentanții mediului de afaceri despre măsurile necesare pentru relansarea economiei și pregătirea bugetului pentru 2027.

Printre priorități se numără accelerarea rambursărilor de TVA, plata facturilor pentru investiții, sprijinirea transportatorilor și dezvoltarea unor instrumente de finanțare pentru firmele românești.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 27 octombrie, că a participat luni, la Palatul Victoria, la o nouă reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri, alături de premierul Luca Niculescu și de alți membri ai noii echipe guvernamentale.

Discuțiile au vizat preocupările și propunerile companiilor românești, care urmează să fie luate în considerare atât la pregătirea bugetului pentru 2027, cât și la implementarea măsurilor de relansare economică.

Potrivit ministrului, stabilitatea financiară reprezintă cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat. Consolidarea fiscal-bugetară ar trebui să contribuie la recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare, creșterea încrederii investitorilor și asigurarea resurselor necesare dezvoltării economiei reale.

Alexandru Nazare a subliniat că statul trebuie să respecte un principiu fundamental în gestionarea banilor publici: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare.

În acest context, autoritățile urmăresc să disciplineze cheltuielile publice, să reducă risipa și să creeze spațiu bugetar pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă.

Una dintre direcțiile discutate cu reprezentanții mediului de afaceri privește obligațiile financiare ale statului față de companii. Ministerul Finanțelor intenționează să continue accelerarea rambursărilor de TVA și să colaboreze cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical.

Obiectivul este stabilirea unui calendar predictibil pentru recuperarea sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Alexandru Nazare consideră că autoritățile trebuie să respecte aceleași reguli de disciplină financiară pe care le solicită companiilor private.

O altă prioritate este accelerarea plății facturilor aferente investițiilor. Ministerul Finanțelor a asigurat resurse bugetare pentru continuarea investițiilor publice, inclusiv a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin fonduri europene.

Potrivit ministrului, eforturile vor continua, cu accent pe plata lucrărilor deja executate, reducerea întârzierilor și susținerea companiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii României.

O altă direcție vizează îmbunătățirea accesului companiilor românești la capital și la instrumente de finanțare. Alexandru Nazare a menționat consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru care sunt prevăzute 250 de milioane de euro în acest an.

Pe lângă instrumentele de garantare și creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, autoritățile lucrează la noi produse financiare destinate investițiilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și proiectelor strategice.

Ministrul Finanțelor urmărește ca BID să devină un instrument prin care să fie mobilizat capital privat pentru dezvoltarea companiilor.

În paralel, autoritățile lucrează la dezvoltarea unui fond național de fonduri, cu implicarea Ministerului Finanțelor și a BID, în parteneriat cu Fondul European de Investiții. Inițiativa ar urma să contribuie la atragerea capitalului privat și la capitalizarea companiilor românești.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația sectorului transporturilor. Potrivit lui Alexandru Nazare, autoritățile au în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate crizei de pe piața carburanților.

De asemenea, este analizată continuarea, în 2027, a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, în condițiile cadrului legal național și european.

Ministrul a subliniat importanța predictibilității costurilor de transport pentru competitivitatea economiei, având în vedere impactul acestora asupra activității companiilor.

Autoritățile urmăresc să treacă de la aprobarea măsurilor de relansare economică la finanțarea lor efectivă. În acest sens, Ministerul Finanțelor prioritizează lansarea schemelor de sprijin incluse în pachetul de relansare.

Domeniile vizate sunt producția locală, tehnologiile avansate, materiile prime critice, industria de apărare și dezvoltarea regională.

Potrivit ministrului, măsurile urmăresc să contribuie la corectarea unor vulnerabilități structurale ale economiei românești, în special capacitatea insuficientă de producție internă și accesul limitat la capital al companiilor care vor să investească și să se dezvolte.

Alexandru Nazare a transmis că obiectivul este construirea unei economii care produce mai mult, investește mai mult și generează mai multă valoare adăugată în România.

În acest context, Ministerul Finanțelor are atât responsabilitatea de a asigura disciplina și responsabilitatea fiscal-bugetară, cât și rolul de a dezvolta instrumente care să permită mediului privat să crească.

„Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari și decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiții și respectarea angajamentelor”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.