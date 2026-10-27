Alexandru Nazare anunță măsuri pentru firme: 250 mil. de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, rambursări de TVA accelerate și motorină compensată
SURSA FOTO: Facebook / Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat noi direcții de acțiune pentru sprijinirea companiilor românești, după o întâlnire cu premierul Luca Niculescu și reprezentanții mediului de afaceri. Autoritățile urmăresc accelerarea rambursărilor de TVA, plata facturilor pentru investiții, consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare și continuarea sprijinului pentru transportatori în 2027.
Alexandru Nazare anunță măsuri pentru companiile românești: rambursări de TVA mai rapide, plata facturilor și 250 de milioane de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu premierul Luca Niculescu și reprezentanții mediului de afaceri despre măsurile necesare pentru relansarea economiei și pregătirea bugetului pentru 2027.
Printre priorități se numără accelerarea rambursărilor de TVA, plata facturilor pentru investiții, sprijinirea transportatorilor și dezvoltarea unor instrumente de finanțare pentru firmele românești.
Alexandru Nazare a discutat, alături de premierul Luca Niculescu, cu reprezentanții companiilor despre bugetul pentru 2027
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 27 octombrie, că a participat luni, la Palatul Victoria, la o nouă reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri, alături de premierul Luca Niculescu și de alți membri ai noii echipe guvernamentale.
Discuțiile au vizat preocupările și propunerile companiilor românești, care urmează să fie luate în considerare atât la pregătirea bugetului pentru 2027, cât și la implementarea măsurilor de relansare economică.
Potrivit ministrului, stabilitatea financiară reprezintă cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat. Consolidarea fiscal-bugetară ar trebui să contribuie la recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare, creșterea încrederii investitorilor și asigurarea resurselor necesare dezvoltării economiei reale.
Alexandru Nazare a subliniat că statul trebuie să respecte un principiu fundamental în gestionarea banilor publici: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare.
În acest context, autoritățile urmăresc să disciplineze cheltuielile publice, să reducă risipa și să creeze spațiu bugetar pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă.
Ministerul Finanțelor vrea să accelereze rambursările de TVA și plata facturilor pentru investiții
Una dintre direcțiile discutate cu reprezentanții mediului de afaceri privește obligațiile financiare ale statului față de companii. Ministerul Finanțelor intenționează să continue accelerarea rambursărilor de TVA și să colaboreze cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical.
Obiectivul este stabilirea unui calendar predictibil pentru recuperarea sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Alexandru Nazare consideră că autoritățile trebuie să respecte aceleași reguli de disciplină financiară pe care le solicită companiilor private.
O altă prioritate este accelerarea plății facturilor aferente investițiilor. Ministerul Finanțelor a asigurat resurse bugetare pentru continuarea investițiilor publice, inclusiv a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin fonduri europene.
Potrivit ministrului, eforturile vor continua, cu accent pe plata lucrărilor deja executate, reducerea întârzierilor și susținerea companiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii României.
Banca de Investiții și Dezvoltare ar urma să primească 250 de milioane de euro
O altă direcție vizează îmbunătățirea accesului companiilor românești la capital și la instrumente de finanțare. Alexandru Nazare a menționat consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru care sunt prevăzute 250 de milioane de euro în acest an.
Pe lângă instrumentele de garantare și creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, autoritățile lucrează la noi produse financiare destinate investițiilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și proiectelor strategice.
Ministrul Finanțelor urmărește ca BID să devină un instrument prin care să fie mobilizat capital privat pentru dezvoltarea companiilor.
În paralel, autoritățile lucrează la dezvoltarea unui fond național de fonduri, cu implicarea Ministerului Finanțelor și a BID, în parteneriat cu Fondul European de Investiții. Inițiativa ar urma să contribuie la atragerea capitalului privat și la capitalizarea companiilor românești.
Guvernul analizează prelungirea sprijinului pentru transportatori și în 2027
În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația sectorului transporturilor. Potrivit lui Alexandru Nazare, autoritățile au în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate crizei de pe piața carburanților.
De asemenea, este analizată continuarea, în 2027, a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, în condițiile cadrului legal național și european.
Ministrul a subliniat importanța predictibilității costurilor de transport pentru competitivitatea economiei, având în vedere impactul acestora asupra activității companiilor.
Ministerul Finanțelor pregătește finanțarea schemelor de relansare economică
Autoritățile urmăresc să treacă de la aprobarea măsurilor de relansare economică la finanțarea lor efectivă. În acest sens, Ministerul Finanțelor prioritizează lansarea schemelor de sprijin incluse în pachetul de relansare.
Domeniile vizate sunt producția locală, tehnologiile avansate, materiile prime critice, industria de apărare și dezvoltarea regională.
Potrivit ministrului, măsurile urmăresc să contribuie la corectarea unor vulnerabilități structurale ale economiei românești, în special capacitatea insuficientă de producție internă și accesul limitat la capital al companiilor care vor să investească și să se dezvolte.
Alexandru Nazare a transmis că obiectivul este construirea unei economii care produce mai mult, investește mai mult și generează mai multă valoare adăugată în România.
În acest context, Ministerul Finanțelor are atât responsabilitatea de a asigura disciplina și responsabilitatea fiscal-bugetară, cât și rolul de a dezvolta instrumente care să permită mediului privat să crească.
„Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari și decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiții și respectarea angajamentelor”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.
Postarea integrală a lui Alexandru Nazare
„Predictibilitatea pentru mediul de afaceri începe cu disciplina fiscal-bugetară. Iar dezvoltarea economiei reale trebuie să fie prioritatea noastră comună.
Am participat ieri, la Palatul Victoria, alături de premierul Luca Niculescu și de colegii din echipa guvernamentală la o nouă reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri. Am ascultat cu atenție preocupările și propunerile companiilor româneşti – sunt mesaje importante, pe care le-am preluat și pe care le vom avea în vedere atât în pregătirea bugetului pentru 2027, cât și în implementarea măsurilor de relansare economică.
Am transmis un lucru în care cred cu tărie: cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat este stabilitatea financiară.
Consolidarea fiscal-bugetară nu este un obiectiv în sine. Este condiția pentru recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare, creșterea încrederii investitorilor şi generarea resurselor pentru dezvoltarea economiei reale.
Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, trebuie să respectăm un principiu fundamental: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare. Statul trebuie să își disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa și să creeze spațiu pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă.
Dincolo de acest angajament, am discutat câteva direcții concrete de acțiune:
Statul trebuie să își respecte obligațiile față de companii. Continuăm accelerarea rambursărilor de TVA și vom lucra împreună cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical. Vrem un calendar predictibil de recuperare a sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleaşi reguli.
Accelerarea plății facturilor pentru investiții rămâne o prioritate. Ministerul Finanțelor a asigurat resurse bugetare importante pentru continuarea investițiilor publice, inclusiv a proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene. Vom continua acest efort, cu accent pe plata lucrărilor executate, reducerea întârzierilor și susținerea companiilor care construiesc infrastructura României.
Mai mult capital și instrumente de finanțare pentru firmele românești. Am susținut consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an. Pe lângă instrumentele de garantare şi creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, dezvoltăm noi produse financiare pentru investiții, IMM-uri și proiecte strategice. BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat.
Continuarea sprijinului pentru sectorul transporturilor. Avem în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate situației de criză de pe piața carburanților și continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, în condițiile cadrului legal local și european. Predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii.
Trecem de la măsuri de relansare aprobate la finanțări efective în economie. Prioritizăm lansarea tuturor schemelor de sprijin din pachetul de relansare economică: producție locală, tehnologii avansate, materii prime critice, industria de apărare și dezvoltare regională. În paralel, lucrăm la dezvoltarea unui fond național de fonduri, cu Ministerul Finanțelor și BID în rol central, în parteneriat cu Fondul European de Investiții, pentru a mobiliza capital privat și a sprijini capitalizarea companiilor românești.
Obiectivul este să corectăm una dintre vulnerabilitățile structurale ale economiei: capacitatea insuficientă de producție internă și accesul limitat la capital pentru companiile care vor să investească și să se dezvolte.
România are nevoie de o economie care produce mai mult, investește mai mult și creează mai multă valoare adăugată aici, acasă.
Iar rolul Ministerului Finanțelor este dublu: să garanteze disciplina și responsabilitatea fiscal-bugetară și, în acelaşi timp, să construiască instrumentele prin care mediul privat să poată crește.
Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari și decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiții și respectarea angajamentelor”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
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