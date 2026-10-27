Prognoza meteo marți, 27 octombrie. Cinci județe sunt vizate de ploi abundente. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare

Prognoza meteo pentru marți, 27 octombrie 2026. Vremea se răcește în mare parte din țară, iar ploile vor afecta mai multe regiuni, cu cele mai însemnate cantități de apă în sud și sud-est. În cinci județe, precipitațiile vor fi mai abundente, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță, ninsoare și un nou strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în estul țării și pe crestele montane, unde rafalele vor depăși 70 km/h.

În noaptea de luni spre marți, în vestul și sud-vestul țării vor fi înnorări temporare, în timp ce în celelalte regiuni cerul va rămâne predominant noros, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Va ploua în Maramureș, Transilvania, Muntenia și în cea mai mare parte a Dobrogei, precum și local în Moldova și Crișana. În celelalte regiuni, precipitațiile vor apărea pe spații restrânse. În zonele montane înalte, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

La munte, cantitățile de apă vor depăși izolat 10 l/mp. La altitudini de peste 1.500 de metri se va depune un strat de zăpadă de 1-3 cm, iar în special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, stratul nou de zăpadă va ajunge la 6-10 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea unele intensificări în sud-vestul și estul țării, unde vitezele vor atinge 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor depăși 60-70 km/h.

Temperaturile minime se vor situa între 2 și 12 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Marți, vremea va fi rece și predominant închisă în sudul, estul și centrul țării. Temporar, va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, în cea mai mare parte a Olteniei și în Transilvania.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-15 l/mp. În județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu se vor înregistra valori de 20-30 l/mp, iar izolat se poate ajunge la 40 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un strat nou de zăpadă de 3-5 cm.

În restul teritoriului nu sunt așteptate variații termice semnificative. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea pe spații restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în estul Munteniei, unde vitezele vor ajunge la 50-70 km/h. Temporar, vântul va avea viteze de 40-50 km/h și în sudul și centrul Moldovei, precum și în Dobrogea. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 60-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 3 și 14 grade Celsius. Izolat, dimineața, și pe arii restrânse, noaptea, se va forma ceață.

În București, cerul va fi noros și va ploua temporar. Pe parcursul întregului interval, cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11-12 grade Celsius, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

La Cluj-Napoca, vremea va rămâne închisă, cu ploi slabe pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va ajunge la 11 grade Celsius, iar vântul va sufla slab, cu intensificări izolate.

În zonele montane, cerul va avea înnorări în general persistente în Carpații Meridionali și Orientali. Temporar, vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1.700 de metri acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Stratul nou de zăpadă va avea, în general, 3-5 cm. Pe alocuri, cantitățile de precipitații ar putea depăși 20-30 l/mp.

În celelalte zone montane, înnorările vor fi temporare, iar precipitațiile se vor semnala pe spații restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă, unde rafalele vor depăși 60-70 km/h.

Valorile termice vor continua să scadă în cea mai mare parte a zonei montane și se vor situa sub cele specifice perioadei.

Miercuri, vremea se va menține rece și închisă în estul și sudul țării. În restul regiunilor, temperaturile vor crește față de ziua precedentă, iar înnorările vor fi temporare.

Va ploua local în Oltenia, Muntenia și Moldova, pe arii restrânse în Transilvania și pe spații mici în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-6 l/mp. Pe crestele montane vor fi trecător precipitații mixte, iar în sud-estul țării se vor semnala izolat descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în estul Munteniei, sudul Moldovei, pe litoral și în zona montană înaltă. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în sud-vest și 12 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

În București, vremea va fi închisă și va ploua slab, temporar, cu cantități de apă de 1-4 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade, iar minima va fi de 9-10 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Joi, vremea va fi normală din punct de vedere termic în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua, cantitățile de apă fiind, în general, de 2-6 l/mp. Precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse în sudul și centrul țării și izolat în restul teritoriului. În zona montană înaltă vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în regiunile sud-estice și în zona montană înaltă, unde vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 11 grade. Pe alocuri, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București, valorile termice vor crește și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade, iar minima se va situa între 7 și 9 grade. Dimineața, este posibil să se formeze ceață.

Vineri, temperaturile vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări și va ploua temporar, cantitățile de apă fiind, în general, de 2-6 l/mp.

Ploile vor fi prezente local în sudul și centrul țării și izolat în celelalte regiuni. La altitudini mari, în zonele montane, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile estice, unde vitezele vor ajunge la 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 și 9 grade. Pe alocuri va fi ceață.

În București, vremea va fi închisă și va ploua slab, trecător, cu cantități de apă de 1-2 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 14-15 grade, iar minima va fi de 7-9 grade.

Sâmbătă, regimul termic va fi apropiat de mediile multianuale în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 11 și 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse preponderent între 2 și 8 grade.

Probabilitatea de înnorări și perioade cu ploaie va fi mai ridicată în sudul, centrul și nordul țării. La munte vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat. Cu precădere dimineața și noaptea, pe alocuri se va forma ceață.

În București, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice datei. Maxima va fi de aproximativ 14 grade Celsius, iar minima se va situa între 5 și 7 grade. Probabilitatea de înnorări și intervale cu ploaie va fi ridicată, în timp ce vântul va sufla slab și moderat.