Ai lucrat cu jumătate de normă? Ce pensie poți primi și cum se face calculul

Mulți români care au lucrat cu jumătate de normă sau au avut contracte part-time vor să știe ce pensie vor primi la retragerea din activitate. Valoarea drepturilor bănești depinde de contribuțiile plătite și de punctele de pensie acumulate de-a lungul anilor. Un aspect important este diferența dintre vechimea recunoscută pentru pensionare și suma care rezultă din veniturile obținute în perioada de activitate.

Potrivit regulilor prevăzute de Legea nr. 360/2023, calculul pensiei se bazează pe stagiul de cotizare și pe punctajul acumulat în funcție de veniturile pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale. Astfel, faptul că o persoană a lucrat cu normă parțială nu înseamnă automat că va avea o vechime mai mică decât un salariat cu normă întreagă.

În condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, perioadele lucrate cu normă parțială pot fi recunoscute integral ca stagiu de cotizare. De exemplu, o persoană care a lucrat timp de un an cu un contract de două sau patru ore pe zi poate avea recunoscut un an întreg de vechime, dacă sunt îndeplinite condițiile legale privind contribuțiile sociale.

Salariații cu program part-time pot beneficia de pensie din sistemul public în aceleași condiții generale de eligibilitate ca persoanele care au lucrat cu normă întreagă. Diferența apare, în principal, la punctajul acumulat, deoarece veniturile brute mai mici conduc, de regulă, la un număr mai redus de puncte de pensie.

Calculul drepturilor de pensie are la bază principiul contributivității, potrivit căruia suma primită depinde de contribuțiile aferente veniturilor realizate de-a lungul activității profesionale. Formula generală de calcul este: Pensia = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR).

Valoarea punctului de referință este indicatorul utilizat pentru transformarea punctelor acumulate în suma efectivă a pensiei. Potrivit informațiilor prezentate pentru anul 2026, VPR este de 81 de lei. Prin urmare, cuantumul pensiei depinde de numărul total de puncte obținute și de valoarea aplicabilă punctului de referință.

Pentru estimarea punctajului aferent unui an de activitate, se poate utiliza raportul dintre salariul brut lunar și câștigul salarial mediu brut de referință. Formula de calcul este: Punctaj lunar = Salariul brut / Câștigul salarial mediu brut pe economie.

Potrivit valorilor menționate în prevederile Legii nr. 44/2026, câștigul salarial mediu brut de referință este de 9.192 de lei. Acest indicator este utilizat pentru raportarea venitului individual la nivelul salarial mediu stabilit pentru calcul.

Pentru determinarea punctajului anual, se însumează punctajele aferente celor 12 luni și se împarte rezultatul la 12. Dacă salariul brut rămâne constant pe parcursul întregului an, punctajul anual va fi egal cu punctajul lunar calculat pe baza acelui venit.

Venitul brut realizat în perioada de activitate influențează punctajul acumulat și, implicit, cuantumul pensiei. Un salariu mai mic înseamnă, în general, un punctaj mai redus decât cel obținut de un angajat care câștigă mai mult, chiar dacă ambele persoane au aceeași vechime recunoscută.

Impactul punctajului anual asupra pensiei se determină prin raportare la valoarea punctului de referință, indicată pentru 2026 la 81 de lei. Rezultatul arată contribuția punctajului respectiv la calculul drepturilor lunare de pensie.

De exemplu, o persoană care lucrează două sau patru ore pe zi timp de 35 de ani poate îndeplini stagiul complet de cotizare necesar pensionării, dacă sunt respectate condițiile legale aplicabile. Cu toate acestea, pensia poate fi considerabil mai mică decât cea a unui salariat care a lucrat opt ore pe zi, dacă veniturile și contribuțiile celui din urmă au fost mai mari.

Prin urmare, numărul anilor recunoscuți ca vechime și cuantumul pensiei sunt două elemente distincte. Vechimea este relevantă pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare, în timp ce punctajul reflectă veniturile luate în calcul potrivit regulilor de contributivitate.

Regulile privind recunoașterea stagiului de cotizare pentru perioadele lucrate cu normă parțială au variat de-a lungul timpului. Înainte de 1 iulie 2005, legislația prevedea modalități diferite de calcul al vechimii, în funcție de intervalul în care a fost desfășurată activitatea.

Potrivit etapelor prezentate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), până la 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare se recunoștea integral, prin raportare la timpul calendaristic, dacă activitatea part-time reprezenta funcția de bază și erau îndeplinite condițiile aplicabile. În această situație, o lună lucrată cu patru ore pe zi putea fi considerată o lună întreagă de vechime.

În perioada 1 aprilie 2001 – 1 martie 2003, stagiul de cotizare se calcula corespunzător programului normal de lucru, indiferent de norma înscrisă în contract. Astfel, vechimea era recunoscută integral, un an calendaristic de activitate echivalând cu un an de vechime.

Intervalul 1 martie 2003 – 1 iulie 2005 a reprezentat etapa în care stagiul de cotizare se calcula proporțional cu timpul efectiv lucrat. Această regulă putea determina o vechime recunoscută mai mică decât durata calendaristică a contractului.

De exemplu, pentru o persoană care a lucrat 12 luni cu jumătate de normă, respectiv patru ore pe zi, în perioada martie 2003 – iulie 2005, la stabilirea vechimii puteau fi luate în calcul șase luni, potrivit regulii de proporționalitate aplicabile intervalului respectiv.

Calculul stagiului de cotizare pentru perioadele istorice depinde, așadar, de legislația în vigoare la momentul desfășurării activității și de condițiile specifice fiecărui interval. La stabilirea pensiei, veniturile și contribuțiile luate în considerare sunt evaluate potrivit principiului contributivității și regulilor legale aplicabile.