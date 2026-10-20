Sectorul construcțiilor din România a crescut cu peste 40% în august 2026. Avans puternic al lucrărilor la clădirile rezidențiale

Sectorul construcțiilor din România a înregistrat o creștere semnificativă în luna august 2026, volumul lucrărilor fiind cu 40,5% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 20 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai importante creșteri au fost înregistrate în sectorul clădirilor rezidențiale, unde volumul lucrărilor a avansat cu aproape 55%. Evoluția pozitivă s-a menținut și la nivelul primelor opt luni ale anului.

Potrivit datelor INS, volumul lucrărilor de construcții a crescut în august 2026 cu 40,5%, ca serie brută, comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Creșterea a fost susținută de toate categoriile principale de lucrări. Cele mai importante evoluții au fost înregistrate în cazul construcțiilor noi, al lucrărilor de întreținere și reparații curente, precum și al reparațiilor capitale.

Astfel, volumul lucrărilor de construcții noi a avansat cu 45,2%, în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 39,5%. În cazul reparațiilor capitale, majorarea a fost de 22,7%.

Și datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o evoluție pozitivă. Volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 35,5% față de august 2025.

Pe această bază de calcul, construcțiile noi au înregistrat un avans de 39,8%, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 37%, iar reparațiile capitale cu 19,2%.

Analiza pe categorii de construcții arată că sectorul rezidențial a înregistrat cea mai puternică evoluție anuală.

În august 2026, volumul lucrărilor la clădirile rezidențiale a crescut cu 54,9%, ca serie brută, comparativ cu august 2025.

În același interval, lucrările de construcții inginerești au avansat cu 39,5%, iar cele la clădirile nerezidențiale au crescut cu 33,3%.

Evoluția pozitivă este confirmată și de datele ajustate sezonier. În cazul clădirilor rezidențiale, creșterea a fost de 51%, în timp ce construcțiile inginerești au avansat cu 34,7%.

Clădirile nerezidențiale, categorie care include spațiile destinate activităților economice și altor utilizări decât locuirea, au înregistrat o creștere de 30,3%.

Datele arată astfel că lucrările la clădirile rezidențiale au avut cel mai ridicat ritm de creștere dintre principalele categorii de construcții analizate de INS.

Comparativ cu luna iulie 2026, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 1,6%, ca serie brută.

Avansul a fost determinat de majorarea lucrărilor de construcții noi, care au înregistrat o creștere de 3%.

În schimb, lucrările de reparații capitale au scăzut cu 1,2%, iar cele de întreținere și reparații curente s-au redus cu 1%.

Pe categorii de construcții, clădirile rezidențiale au înregistrat o creștere de 3,4%, iar construcțiile inginerești au avansat cu 2,7%.

Clădirile nerezidențiale au avut o evoluție negativă, volumul lucrărilor fiind cu 1,6% mai mic decât în iulie.

După ajustarea datelor în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea lunară a sectorului construcțiilor a fost de 7,2%.

Pe elemente de structură, lucrările de construcții noi au avansat cu 6%, cele de întreținere și reparații curente cu 3,1%, iar reparațiile capitale cu 1,1%.

Pe categorii de construcții, au fost raportate creșteri de 7,3% pentru clădirile rezidențiale, 6,2% pentru construcțiile inginerești și 2,1% pentru clădirile nerezidențiale.

Evoluția pozitivă din august se reflectă și în rezultatele cumulate pentru perioada ianuarie-august 2026.

Potrivit INS, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 15,4%, ca serie brută, în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2025.

Cea mai mare creștere a fost consemnată la lucrările de construcții noi, care au avansat cu 18,7%.

Lucrările de întreținere și reparații curente au înregistrat o majorare de 10,9%, iar cele de reparații capitale au crescut cu 6,8%.

Pe categorii de construcții, clădirile rezidențiale au înregistrat un avans de 22,9%, urmate de construcțiile inginerești, cu 14,9%, și de clădirile nerezidențiale, cu 11,3%.

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate arată o creștere totală de 11,7% în perioada ianuarie-august 2026, comparativ cu primele opt luni ale anului precedent.

În această perioadă, lucrările de construcții noi au avansat cu 16,8%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 9,6%, iar reparațiile capitale cu 4,9%.

În ceea ce privește tipurile de construcții, avansul a fost de 21,6% la clădirile rezidențiale, 11,6% la construcțiile inginerești și 10,2% la clădirile nerezidențiale.

Institutul Național de Statistică precizează că indicii de volum în construcții sunt calculați prin ajustarea valorii lucrărilor cu indicii de cost specifici domeniului.

Indicatorii sunt determinați atât pentru întreaga ramură a construcțiilor, cât și separat pentru lucrările noi, reparațiile capitale și lucrările de întreținere și reparații curente.

De asemenea, sunt analizate distinct clădirile rezidențiale, cele nerezidențiale și construcțiile inginerești.

Pe lângă seriile brute, INS publică date ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, pentru a permite o comparație mai relevantă între perioade.

Instituția precizează că, în perioada 2026-2027, va continua să calculeze și să publice indicii lucrărilor de construcții conform clasificării CAEN Rev. 2, pentru asigurarea comparabilității seriilor statistice.

Următorul comunicat privind evoluția lucrărilor de construcții este programat pentru 19 noiembrie 2026.