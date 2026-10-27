Două posturi TV noi ar putea intra în grila Digi din noiembrie. Abonații vor avea acces la noi canale HD
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Grila Digi RCS-RDS România ar putea fi extinsă în luna noiembrie 2026 prin introducerea a două posturi TV în format HD. Modificările pregătite de operator vizează un canal dedicat documentarelor românești și unul axat pe producții cinematografice. Cele două televiziuni sunt deja disponibile prin intermediul altor operatori, însă includerea lor în oferta Digi nu a fost deocamdată confirmată oficial.
Digi ar putea introduce Cinethronix HD și Cinemaraton Plus HD în grila de televiziune
Grila de programe Digi ar putea include, începând din noiembrie 2026, două posturi TV noi în format HD, respectiv Cinethronix HD și Cinemaraton Plus HD, potrivit informațiilor publicate de gadget.ro. Cele două canale ar urma să fie disponibile abonaților operatorului în următoarele săptămâni.
Posibila extindere a ofertei de televiziune vizează două canale cu profiluri diferite. Cinethronix este specializat în difuzarea documentarelor românești, în timp ce Cinemaraton Plus este orientat către conținut cinematografic.
Deocamdată, informațiile privind introducerea celor două posturi au caracter neoficial. Nu a fost comunicată o dată exactă pentru includerea acestora în grila Digi și nici poziția pe care ar urma să o ocupe în lista de programe.
Cinethronix HD ar putea reveni în oferta Digi după obținerea unei noi licențe CNA
Cinethronix HD a mai fost disponibil în rețeaua de cablu Digi, însă postul a fost eliminat din grila operatorului în primăvara acestui an. La momentul respectiv, televiziunea funcționa ca post regional, iar după retragerea din oferta de cablu a continuat să poată fi urmărită, pentru o perioadă, în principal prin intermediul aplicației online.
Situația canalului s-a schimbat ulterior, după obținerea unei noi licențe audiovizuale din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Această etapă a permis reluarea oficială a emisiei, postul fiind disponibil atât în format SD, cât și HD.
Cinethronix a fost preluat între timp și de alți furnizori de servicii de televiziune, printre care Vodafone. O eventuală reincludere în grila Digi ar însemna revenirea canalului în oferta operatorului, de această dată în versiunea de înaltă definiție.
Cinemaraton Plus HD ar putea înlocui versiunea SD disponibilă în prezent
În cazul Cinemaraton Plus, modificarea anticipată privește formatul de transmisie, deoarece postul este deja prezent în oferta Digi, dar în versiunea SD (Standard Definition).
Alți operatori de televiziune au inclus deja Cinemaraton Plus HD în propriile grile, oferind astfel acces la aceeași televiziune într-un format cu rezoluție superioară.
Introducerea versiunii HD în rețeaua Digi ar reprezenta, prin urmare, o actualizare a formatului în care este distribuit canalul, nu lansarea unui post complet nou pentru abonații care recepționează deja varianta SD.
Rămâne de stabilit dacă operatorul va înlocui versiunea SD cu cea HD sau dacă ambele variante vor fi disponibile simultan. Până în prezent, nu au fost anunțate oficial detalii privind această modificare.
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