Decizia CNA de a acorda licenţa pentru Beauty.ON marchează apariţia unui nou canal în portofoliul media din România, orientat spre conţinut dedicat îngrijirii personale, sănătăţii generale şi unui stil de viaţă echilibrat.

Televiziunea va fi operată de TV Sat 2002, companie cunoscută în special pentru posturile Exploris şi Boom TV, cel din urmă primind licenţă în urmă cu un an. Noua entitate media va emite în format HD şi va fi disponibilă în reţelele de cablu, având acoperire naţională.

Potrivit datelor prezentate în faţa membrilor CNA, Beauty.ON este configurată ca un canal generalist cu o direcţie editorială orientată către zona de lifestyle.

Producţia proprie va reprezenta 54% din totalul conţinutului, diferenţa de 46% urmând să fie acoperită prin producţii realizate de parteneri externi. Structura propusă urmăreşte o diversificare a segmentelor tematice, astfel încât oferta să acopere mai multe tipuri de interes ale publicului.

În documentaţia depusă la CNA, compania a prezentat şi proiecţia financiară a proiectului. Lansarea canalului necesită o investiţie iniţială estimată la 47.500 de euro, sumă destinată demarării operaţiunilor, dezvoltării infrastructurii tehnice şi pregătirii programelor care vor fi incluse în grilă.

Reprezentanţii companiei consideră că această investiţie permite o startare eficientă a postului şi o adaptare graduală la cerinţele pieţei.

Proiectul a fost detaliat în cadrul şedinţei CNA, unde au fost explicate ajustările realizate la nivel de structură a conţinutului. Reprezentanţii au subliniat că formatul a fost calibrat astfel încât să răspundă cererii de programe accesibile şi relevante, dar fără a intra în domenii ce necesită reglementări mai stricte, precum cel medical specializat.

Reprezentanţii Beauty.ON au explicat în cadrul prezentării că au renunţat la segmentul de emisiuni medicale cu invitaţi din domeniul de specialitate, preferând o direcţie editorială care să se concentreze pe teme de interes general din zona de sănătate şi bunăstare. Potrivit acestora, schimbarea a fost determinată de dorinţa de a evita includerea unor programe ce ar necesita expertiză medicală specifică şi care ar implica un cadru legislativ diferit.

„Am decis să renunţăm la partea cu emisiunile medicale, cu invitaţii din domeniul medical, cu prezentarea de tehnologii medicale. Ne vom orienta spre şase direcţii diferite: frumuseţe, echilibru, stil de viaţă modern, educaţie, inspiraţie şi sănătate, bineînţeles, dar lăsând la o parte medicina pe seama medicilor”.

Această abordare, explică reprezentanţii televiziunii, are rolul de a clarifica identitatea canalului şi de a delimita conţinutul de orice componentă care ar putea necesita validare sau intervenţie de specialitate. Ei au subliniat că, deşi structura programelor rămâne similară cu cea din proiectul iniţial, accentul a fost mutat către alte tipuri de producţii.

„Conţinutul este asemănător cu cel prezentat iniţial, însă l-am îmunătăţit şi am exclus acele emisiuni cu subiect medical. Pentru a lăsa puţin să ne maturizăm şi noi şi piaţa să aşteptăm noile modificări legislative”, a spus Alin Petran.

În acelaşi context, reprezentanţii au explicat că această ajustare nu implică o modificare a direcţiei editoriale generale. Ei au precizat că transformarea constă doar în înlocuirea producţiilor medicale cu programe orientate către mişcare, activităţi în aer liber şi alte teme care contribuie la promovarea unui stil de viaţă activ.

„Nu am schimbat linia editorială pe care o au ci doar această excludere şi înlocuire a producţiilor medicale cu emisiuni legate de mişcare, ieşiri în aer liber”.

TV Sat 2002, compania care va opera Beauty.ON, este situată în Râmnicu Sărat şi este deţinută de Neagu Gabriela Marinela, asociat unic.

Firma are experienţă în domeniul audiovizual, deţinând în prezent zece licenţe media. Acestea includ patru licenţe de radio transmise prin reţele de comunicaţii sau internet, cinci televiziuni disponibile prin cablu şi un post cu emisie digitală.

Portofoliul televizat al companiei este format din Exploris, Boom TV, TVSudEst, TV Sat şi Moldova TV. Prin adăugarea Beauty.ON, societatea îşi extinde prezenţa în zona canalelor tematice, consolidându-şi profilul pe piaţa media. Reprezentanţii firmei consideră că această extindere răspunde cererii publicului pentru conţinut axat pe calitate, informaţie accesibilă şi programe care reflectă preocupările actuale ale consumatorilor.