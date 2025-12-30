Diana Bart, una dintre cele mai apreciate prezentatoare din televiziunea românească, anunță o etapă nouă în cariera sa. După 13 ani petrecuți la Prima TV, unde a condus emisiuni precum Focus Monden, Click și Focus Magazin, aceasta a decis să își încheie colaborarea cu postul.

„Până pe 31 decembrie, sunt sub contract cu Prima TV. Anul Nou va veni cu o schimbare importantă pentru mine pe plan profesional», a declarat Diana Bart. „Deşi am lucrat 13 ani la Prima TV, am simţit că acum este momentul pentru mine să fac altceva”, a adăugat ea pentru Paginademedia.ro, subliniind că simte că este momentul să exploreze alte direcții.

Surse apropiate indică o posibilă mutare la grupul Intact, la Antena Stars, însă prezentatoarea a preferat să nu comenteze speculațiile.

Aceasta și-a început activitatea în televiziune la RTT Brașov, între 2004 și 2008, apoi a trecut prin echipa Pro TV, ocupând funcții de reporter, prezentator și corespondent al Știrilor Pro TV. O scurtă perioadă a lucrat și la Digi 24, înainte de a se alătura Prima TV în mai 2013, unde și-a consolidat imaginea publică și experiența profesională.

Pe plan personal, anul 2025 a marcat o schimbare majoră pentru vedetă: divorțul de Mihai Dumitrescu, tatăl copiilor ei, după o căsnicie de opt ani.

„Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. (…) Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”, a declarat Diana Bart, în podcastul lui Jorge.

Diana Bart a povestit recent despre dificultățile relației, explicând că distanța emoțională și perspectivele diferite asupra vieții au condus la separare.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că și celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai declarat Diana Bart.

În ultima perioadă, Diana Bart a fost surprinsă în compania actorului Daniel Nuță, într-o serie de imagini care au stârnit reacții în mediul online. Cei doi au fost văzuți într-un parc din centrul Capitalei, într-o atmosferă relaxată și tandră, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă relație.

Această perioadă marchează, așadar, atât transformări profesionale, cât și personale pentru Diana Bart, care pare pregătită pentru noi provocări și noi capitole în viața sa.