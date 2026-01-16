Bebe Cotimanis, actorul și vocea emblematică a Pro TV timp de peste 25 de ani, a vorbit recent despre decizia de a părăsi postul și despre motivele care l-au determinat să facă acest pas. Deși a făcut parte și din juriul emisiunii „Românii au talent” pentru un sezon, actorul susține că schimbările din cadrul trustului au influențat profund identitatea televiziunii.

„Despărțirea de Pro TV a fost extraordinară. Vorba cuiva, ‘se necesita’. Pro TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec. A plecat un director din Pro Tv la Antenă, unul important, nu știu care că eu nu am avut de a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e constanța? Andreea Esca și vocile Pro TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis. În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri’, a spus el.

La scurt timp după despărțirea de Pro TV, Bebe Cotimanis a fost contactat de Prima TV, unde și-a continuat activitatea fără pauză semnificativă. Actorul subliniază că pentru el munca nu este despre bani, ci despre implicare și dăruire, apreciind atmosfera pozitivă și colaborarea în echipă.

Noul capitol la Prima TV îi permite să continue activitatea într-un mediu în care simte că aportul său este apreciat, confirmând astfel că experiența acumulată în cei peste două decenii la Pro TV rămâne un reper valoros în cariera sa.