Într-un interviu acordat pentru FANATIK cu ocazia împlinirii vârstei de 69 de ani, celebrul actor Bebe Cotimanis și-a dezvăluit perspectivele asupra vieții. Atunci când a fost întrebat despre ce își dorește cel mai mult de ziua sa, Bebe Cotimanis a răspuns cu modestie că nici măcar de de ziua sa nu se poate hotărî ce vrea. Nu și-a dorit niciodată nimic, „doar lucruri mărunte.”

Cea mai mare realizare din cei 69 de ani ai săi este faptul că i-a împlinit. A vorbit și despre evoluția sa de-a lungul timpului, comparându-se cu el la 20 de ani.

Întrebat dacă are vreun vis secret, îndrăgit actor a recunoscut că nu și-a dorit niciodată nimic în mod special, dar a menționat că speră să mai joace în viitor rolul lui Regele Lear în regia Andreei Vulpe. Chiar și acum îl strigă mulți oameni cu numele personajului din „Lacrimi de iubire” pe care l-a interpretat. Totuși, celebritatea nu i s-a urcat la cap niciodată. „Am considerat-o ca pe o frumoasă corvoadă”, a zis el.

„Pentru foarte multă lume am rămas Grigore Varlam. Sunt în Anlgia și m-am întâlnit cu niște compatrioți care m-au strigat cu numele personajului. Am jucat roluri la care am ținut și care au avut impact pentru că au legătură cu mine. Cu ceea ce cred eu despre lume și oameni”, a recunoscut el.

În legătură cu plecarea sa de la PRO TV, după 25 de ani, a recunoscut că nu a fost o decizie dificilă pentru el. A depășit momentul „fantastic de repede”. A plecat pentru că nu se mai regăsea pe sine acolo.

„Uneori atașamentul este o boală, iar de boala asta eu sufăr foarte puțin. Am depășit momentul fantastic de repede. După 25 de ani am plecat pentru că nu mă mai regăseam. După plecarea lui Adrian Sârbu multă lume nu și-a mai găsit locul acolo. Nu e nimic grav, după fix 25 de ani am plecat și de la Nottara.

Nu am acest atașament. Iar după ce am plecat din Pro, la nici câteva ore am fost sunat să mă duc la Prima Tv. Am plecat fără perspectiva de a-mi găsi ceva mai bun, pur și simplu am făcut-o. Țin foarte mult la independența mea. Eu am fost liber profesionist mereu, așa m-am născut”, a zis el în acel interviu.