Experții în grădinărit explică mai jos de ce nu ar trebui să crești niciodată mentă în grădină.

Grădinarii spun că nu ar trebui să crești mentă în grădina ta, deoarece se poate răspândi rapid.

„Motivul principal pentru a evita cultivarea mentei este că tinde să fie foarte invazivă și scapă de sub control odată ce a prins rădăcini”, spune Edwin Dysinger, co-fondatorul Seedtime, conform The Spruce.

Anna Hackman, manager al The Naked Botanical, susține că menta poate obstrucționa alte plante, astfel încât acestea nu mai primesc suficientă apă, nutrienți și chiar nu mai beneficiază de lumina soarelui.

Dacă vrei să crești mentă acasă, există câteva opțiuni. În primul rând, Hackman sugerează să ai în grădină paturi dedicate pentru mentă. „Am paturi speciale pentru mentă, astfel încât una să nu o împingă pe cealaltă afară”, spune ea.

De asemenea, există o soluție și mai bună: creșteți mentă în recipiente, dar nu plantați recipientul în pământ.

„Va trebui să scoți o parte din mentă periodic, ca să nu se sufoce singură”, spune ea.

Hackman crește mai multe soiuri, cum ar fi menta ananas, menta cu aromă de verde și menta-ciocolată.

Ea sugerează câteva alternative, dacă vă place aroma și aspectul mentei, dar preferați să creșteți ceva mai puțin invaziv în grădină.

„Dacă vrei să crești o plantă asemănătoare, recomand menta cunoscută ca Mountain Mint”, spune ea.

Se poate auto-însămânța, dar o poți tăia înainte să înflorească. În general, nu sufocă alte plante din vecinătate.

Mountain Mint este prietenoasă cu polenizatorii și va atrage în grădină multe albine.

Îmbunătățește digestia

Frunzele și uleiul esenţial de mentă ajută digestia, fiind un tonic în cazul unui apetit alimentar scăzut şi reduce flatulenţa prin acţiune stomahică, colagogă şi carminativă.

Ameliorează sindromul intestinului iritabil

Numeroase studii indică faptul că uleiul de mentă produce o reducere semnificativă a durerii abdominale, a flatulenței și spasmelor tractului gastro-intestinal în sindromul intestinului iritabil.

Desfundă nasul și ușureză respirația

Uleiul esenţial de mentă este un eficient decongestionant și dezobstruant nazal. Inhalarea uleiului pentru tratarea congestiei cauzate de răceală ușurează respirația, prin stimularea receptorilor de rece la nivelul tractului respirator.

Ajută la reducerea simptomelor răcelii, tusei, astmului

Prin efectele antivirale, expectorante și decongestionate, uleiul esenţial de mentă este nelipsit din remediile utilizate pentru problemele respiratorii (comprimate de supt, bomboane de tuse, siropuri, inhalante).

Combate durerile de cap

Uleiul esenţial de mentă ajută la ameliorarea durerilor de cap ușoare de tip tensional. Se poate aplica direct pe frunte, tâmple, sau pe zona cefei.