Procesul de integrare a început în mai 2024, după ce Intesa Sanpaolo S.p.A. a achiziționat 99,98% din acțiunile First Bank. Tranzacția a fost posibilă în urma acordului semnat în octombrie 2023 între Intesa și JCF Tiger Holdings, fostul acționar majoritar al First Bank.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând cu data de 31.10.2025, First Bank S.A. (denumită în continuare First Bank) fuzionează cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. (denumită în continuare Intesa Sanpaolo Romania)”.

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea, iar pe 31 mai 2024 achiziția a fost finalizată. Din acel moment, First Bank și Intesa Sanpaolo România au făcut parte din Divizia de Bănci Subsidiare Internaționale a grupului italian, un actor strategic în Europa Centrală și de Est.

Fuziunea First Bank cu Intesa Sanpaolo România marchează o etapă importantă pentru piața bancară locală. Prin această integrare, clienții din România au acces direct la resursele unui grup internațional puternic, cu tradiție, stabilitate și o strategie clară de dezvoltare în Europa Centrală și de Est.

Reprezentanții grupului au transmis că această fuziune reprezintă mai mult decât o simplă schimbare de denumire. Obiectivul principal este oferirea unor servicii moderne, personalizate și aliniate la standardele unei rețele bancare europene de top.

Clienții First Bank vor beneficia de expertiza și stabilitatea Intesa Sanpaolo, recunoscută pentru inovație și orientarea către nevoile utilizatorilor. Produsele dedicate persoanelor fizice, companiilor și IMM-urilor vor fi consolidate prin integrarea în structurile grupului internațional.

„Fuziunea marchează un pas important în evoluția parteneriatului nostru, care pune în centrul activității sale nevoile dumneavoastră actuale. First Bank se alătură unei rețele bancare europene de încredere, pentru a vă oferi servicii la standarde înalte. Nu este doar o schimbare de nume, scopul nostru este de a vă susține în fiecare decizie financiară importantă și de a vă oferi produsele bancare de care aveți nevoie”, transmit reprezentanții grupului italian.

Un aspect important privește serviciile de Internet și Mobile Banking:

Platforma actuală First Bank va funcționa până la 30 octombrie 2025, ora 20:00.

Începând cu 3 noiembrie 2025, clienții vor utiliza noul serviciu Mobile și Internet Banking furnizat de Intesa Sanpaolo România.

Dacă la 30 octombrie 2025 aveți relații active atât la First Bank, cât și la Intesa Sanpaolo România și folosiți Internet Banking la ambele bănci sau doar la Intesa Sanpaolo România, după 3 noiembrie 2025 va rămâne activ doar serviciul Intesa Sanpaolo România. În cadrul acestuia vor putea fi vizualizate și produsele transferate de la First Bank. Dacă la 30 octombrie 2025 utilizați Internet și Mobile Banking doar la First Bank, serviciul va fi transferat la Intesa Sanpaolo România. În noua platformă veți putea vizualiza și produsele deținute deja în cadrul Intesa Sanpaolo România.

Pentru activarea corectă a noului serviciu, clienții trebuie să se asigure că:

dețin numele de utilizator și parola folosite la serviciile First Bank,

au actualizat numărul de telefon declarat pentru autentificarea și utilizarea serviciilor online.

Grupul Intesa Sanpaolo este prezent în 40 de țări și deservește peste 21,5 milioane de clienți la nivel mondial. Este considerat un actor de referință în domeniul financiar-bancar, cu o poziție solidă pe piața europeană și un portofoliu diversificat de servicii.

În România, integrarea First Bank marchează consolidarea poziției Intesa Sanpaolo, aducând un plus de stabilitate și acces la soluții financiare moderne.