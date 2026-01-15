Cătălin Măruță a precizat că, deși emisiunea nu va mai continua în forma cunoscută, rămâne implicat în Pro TV și va continua să colaboreze cu colegii săi. Potrivit declarațiilor făcute de prezentator pentru Cancan, schimbarea de la Pro TV nu s-a întâmplat peste noapte, ci a fost un proces treptat, realizat de comun acord.

Acesta a explicat că va continua să conducă emisiunea până pe 6 februarie, după care își va păstra implicarea în proiectele Pro TV, alături de colegi precum Iulia Pârlea și Ciucă. De asemenea, timpul liber pe care îl va avea îi va permite să se ocupe de unele proiecte pe care le-a demarat în urmă cu patru ani.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte”, a declarat Măruță pentru sursa menționată.

De asemenea, Măruță a rememorat momentele importante trăite în cei 18 ani de emisie. El a amintit atât momentele fericite, precum apariția copiilor săi și experiențele trăite alături de echipa Pro TV, cât și momentele mai dificile, cum ar fi pierderea bunicilor sau a tatălui său. Cu toate acestea, sprijinul colegilor și al echipei l-a ajutat să depășească aceste momente grele, iar relațiile construite în cadrul emisiunii rămân puternice și după încheierea acesteia.

Măruță a subliniat că experiența acumulată în 18 ani la „La Măruță” i-a oferit oportunitatea de a dezvolta relații solide cu echipa și cu publicul său. În declarațiile sale, el a evidențiat faptul că, deși emisiunea s-a încheiat, proiectele începute împreună cu colegii vor continua, iar implicarea sa în Pro TV nu se va opri aici. Prezentatorul și-a reafirmat astfel dorința de a rămâne activ în televiziune și de a contribui la viitoarele inițiative ale trustului.