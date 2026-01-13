Cătălin Măruță iese din grila Pro TV după 19 ani în care a realizat unul dintre cele mai cunoscute formate de după-amiază din televiziunea românească. În ciuda speculațiilor, atât comunicarea oficială, cât și mesajele prezentatorului pun accent pe faptul că despărțirea se face fără tensiuni publice și în baza unor planuri personale deja conturate.

Într-o postare publicată pe paginile sale de socializare, Măruță a transmis comunității un mesaj amplu:

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!„

Tot în direct, la început de program, prezentatorul a precizat:

„Plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte”.

Mesajul a venit în prima ediție live după ce Pro TV anunțase că emisiunea „La Măruță” se oprește.

Oficial, decizia este asociată cu o agendă profesională încărcată și cu nevoia de a se concentra pe alte proiecte. Surse media indică totuși că audiențele show-ului au scăzut în ultimii ani, iar acest lucru a alimentat zvonuri privind posibile reorganizări.

Ultima ediție va fi difuzată pe 6 februarie 2026, ceea ce marchează simbolic sfârșitul unei etape importante pentru prezentator.

Conform informațiilor publicate de unele publicații, Măruță ar fi alocat tot mai mult timp proiectelor digitale, colaborărilor din zona de content și activităților realizate alături de familie, inclusiv unui film produs împreună cu fiica sa Eva.

Din informațiile existente reiese că relațiile dintre prezentator și postul de televiziune au rămas bune, iar o eventuală revedere în proiecte punctuale nu este exclusă.

În comunicarea transmisă de partea producției, postul a explicat că mutarea face parte dintr-o strategie mai amplă de repoziționare de conținut.

La rândul său, Măruță a declarat într-un comunicat:

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”.

În declarațiile oficiale, nici postul, nici prezentatorul nu au precizat clar dacă acesta mai rămâne în contract pentru alte producții.

Conform unor informații apărute în presa tabloidă, prezentatorul ar fi avut un salariu lunar de aproximativ 12.000 de euro. Totuși, aceste cifre nu au fost confirmate public de Pro TV.

Ce urmează în grila Pro TV

Programul „Desafio: Aventura” este promovat deja ca parte a noii grile din perioada februarie-martie, iar locul rămas liber în intervalul de difuzare va fi restructurat în cadrul strategiei pentru sezonul de primăvară.