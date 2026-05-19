Invitat marți la podcastul Contrapunct, realizat de Mirel Curea pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, fostul lider liberal a trecut în revistă momentele cheie din 2014 și legăturile actuale dintre diverși lideri politici.

În cadrul dialogului, fostul președinte al PNL a spus că nu a avut mână bună atunci când a fost vorba despre susținerea lui Klaus Iohannis și Ilie Bolojan.

„În politică, nu cred că am mână bună la oameni. Din fericire, în viața mea privata am mână bună la oameni, asta se știe. Sunt, ca să zic așa, câștigat. Nu știu dacă am recunoscut-o așa de categoric, dar o fac acum, la dumneavoastră. În ce îl privește pe Klaus Iohannis a fost un risc pe care l-am asumat. A fost o chestiune destul de superficială. Pentru că, in fond, eu nu-l cunoșteam bine pe Iohannis. Am văzut o imagine a lui Iohannis. Mi-a plăcut. Omul tăcea mult. Copleșitor de mult și asta era în avantajul lui. Când l-am cunoscut a tăcut impecabil. Și am zis: Ecce homo! (n.r. – iată omul)”, a spus Antonescu.

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate a fost cel legat de ascensiunea actualului șef al statului. Crin Antonescu a rememorat contextul politic din anul 2014, când s-a decis sprijinirea lui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale, scrutin pe care sibianul l-a câștigat în cele din urmă în fața reprezentantului PSD, Victor Ponta. Fostul lider PNL consideră acum că decizia a fost bazată pe elemente de suprafață.

„Și după aceea, îmi asum acest lucru în bătălia care era atunci. Și în care nu aveam o poziție, eu și Partidul Național Liberal de atunci nu aveam o poziție prea comodă. Între blocul Băsescu, pe ducă, dar în continuare cu servicii, cu tot și blocul PSD, Ponta. Care, cum să spun, pusese cruce, de fapt, USL-ului și mergea pe un alt proiect. Era destul de greu și am încercat atunci să folosim această imagine care era bună. Fără, repet, ca eu vreodată să fi propus candidatura lui Klaus Iohannis la președinție sau așa mai departe. Dar asta am mai discutat, nu revin. În ce-l privește pe domnul Bolojan? N-am discutat cu domnul Tăriceanu. Până la urmă și domnul Tăriceanu e cel care l-a promovat pe Ilie Bolojan.”

Analizând structurile executive din trecut, invitatul lui Mirel Curea a oferit o notă maximă perioadei în care Guvernul a fost condus de Călin Popescu Tăriceanu, considerând acea formulă guvernamentală ca fiind un etalon de eficiență pentru perioada post-decembristă. În ciuda compromisurilor parlamentare necesare pentru supraviețuire.

„Guvernul Tăriceanu a fost unul din cele mai bune guverne ale României, dacă nu cel mai bun. Cu susținere PSD, ca să fim corecți, că alt fel nu putea să viețuiască nicio zi. Și am zis că dacă eu, după aceea, sigur, realizările sale la primărie, așa cum au fost, cum să spun, povestite, prezentate și, repet, această chestiune”.

Crin Antonescu a explicat și cum a ajuns la un moment dat să creadă în politicianul Ilie Bolojan. În ciuda imaginii de administrator eficient pe care acesta și-a construit-o prin proiectele locale din Oradea, invitatul de la emisiunea Contrapunct a recunoscut că evaluarea sa inițială a fost eronată, ignorând semnalele primite din diverse direcții cu privire la asocierile din spatele scenei.

„Nu-i vorba aici de domnul Bolojan în legătură cu care eu m-am păcălit. Sigur că au fost oameni care mi-au spus. Domne, fii atent că ăsta este un om care e totuși în niște legături și într o rețea care înseamnă Kovesi, Coldea, Maia Sandu etc., etc.”

Fostul lider politic a concluzionat explicând de ce a ales să treacă peste avertismentele primite la acea vreme, punând totul pe seama contextului general dintr-o societate dominată de neîncredere, dar și pe fondul unei dorințe colective de a găsi personaje providențiale acolo unde realitatea era mult mai simplă.