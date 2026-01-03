John Mulrooney, renumit comediatn american originar din Brooklyn, a încetat din viață la vârsta de 67 de ani, surprinzând comunitatea artistică. Decesul său a survenit luni, la locuința sa din Coxsackie, New York, însă cauza nu a fost făcută publică.

Mulrooney și-a construit o carieră impresionantă în stand-up, fiind apreciat pentru improvizația rapidă și abilitatea de a interacționa cu publicul. A devenit cunoscut în întreaga țară prin rolul de gazdă al emisiunii Comic Strip Live difuzată de Fox, dar a urcat pe scenele unora dintre cele mai celebre cluburi de comedie, precum Improv, Laugh Factory și Dangerfield’s. În televiziune, a avut apariții pe HBO, Showtime și PBS, iar în 1997 a intrat în lumina reflectoarelor naționale ca înlocuitor al lui Joan Rivers la The Late Show de la Fox. De asemenea, a fost gazdă invitată la The Pat Sajak Show de la CBS.

Pe lângă stand-up, Mulrooney a avut o carieră constantă ca actor, jucând în seriale precum Ryder P.I., 1st and Ten, Ellen, Midtown North, The Good Life și Hardball, precum și în filmul Great Balls of Fire din 1989. Mai târziu, și-a îndreptat atenția către radio, realizând programe matinale și de după-amiază în New York, Cleveland și Albany și colaborând cu iHeartRadio.

Născut pe 27 august 1958, Mulrooney a crescut în cartierul Flatbush din Brooklyn, fiind unul dintre cei cinci copii ai familiei. În adolescență, a urmat Brooklyn Technical High School și a participat la competiții de box amator Golden Gloves, iar la începutul anilor 1980 a început să performeze la clubul Pips din Sheepshead Bay, un loc de lansare pentru mai mulți comici celebri. Cariera sa a inclus și participarea la Star Search, unde ulterior s-a alăturat echipei de scenariști, și un special de comedie pay-per-view de Ziua Îndrăgostiților în 1994, alături de Andrew Dice Clay.

Clay a adus un omagiu lui Mulrooney pe Facebook, evidențiind perseverența și dăruirea sa pentru comedie:

„Nu a renunțat niciodată, nu a încetat să încerce. John a fost un comediant extraordinar.”

Mulrooney a susținut spectacole și pentru trupele americane din străinătate, experiențe pe care familia sa le considera printre cele mai mândre realizări ale sale. Într-un al doilea capitol surprinzător al vieții sale, el s-a alăturat Departamentului de Poliție din Coxsackie la vârsta de 52 de ani, slujind ca ofițer între 2010 și 2024 și continuând să performeze la evenimente de strângere de fonduri pentru departamentele de poliție și pompieri din întreaga țară.

Familia sa a transmis că „John va fi amintit nu doar pentru râsul adus celor din jur, ci și pentru prietenia sa loială.” Cei care doresc să-i onoreze memoria pot face donații către St. Jude Children’s Research Hospital.