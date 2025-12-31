Elena Lasconi se confruntă cu o pierdere personală și profesională odată cu dispariția lui Alin Vlădău, viceprimarul municipiului Câmpulung. Acesta avea doar 50 de ani și se afla de câteva luni într-o luptă dificilă cu o boală severă, începută cu un accident vascular cerebral la începutul lunii noiembrie.

În urma AVC-ului, Alin Vlădău a fost transportat de urgență la o clinică din București, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe. În ciuda eforturilor echipei medicale și a tratamentelor aplicate, starea sa a rămas critică, iar organismul nu a mai reușit să depășească complicațiile generate de accident. Decesul său a venit la finalul unui an dificil, lăsând un gol considerabil în administrația locală.

Comunitatea din Câmpulung a fost profund afectată de vestea morții viceprimarului. Mulți locuitori, alături de colegii săi din primărie și reprezentanți ai bisericii, au transmis mesaje de condoleanțe și rugăciune, evidențiind rolul său activ în viața orașului și implicarea constantă în proiectele comunității.

Primarul Elena Lasconi a transmis un mesaj public, exprimând durerea provocată de pierderea unui coleg apropiat și prieten drag. Ea a evidențiat contribuția lui Alin Vlădău în administrația locală și impactul său asupra oamenilor din Câmpulung.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri.

Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri… Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine…

Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi!

În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți!

Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească!”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Mesajul său reflectă durerea personală, dar și aprecierea față de activitatea lui Vlădău, care a fost recunoscut ca un om dedicat și implicat în comunitate.

Decesul viceprimarului lasă un gol important în conducerea municipiului Câmpulung. Proiectele și responsabilitățile pe care le coordona vor fi acum preluate de colegii săi din primărie, iar planurile administrative vor trebui ajustate pentru a asigura continuitatea activității.

Alin Vlădău era cunoscut pentru implicarea sa în problemele cetățenilor și pentru modul direct în care aborda soluționarea proiectelor locale. Colaboratorii săi îl descriu ca pe un om organizat, atent la detalii și mereu preocupat de bunăstarea comunității, calități care îl făceau apreciat atât de colegi, cât și de locuitori.