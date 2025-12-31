Printre cei care au murit în 2025 se numără Horia Moculescu, Marinela Chelaru, Marius Keșeri, Ion Iliescu, Ion Cernea, Cristina Deleanu, Emeric Ienei, Adrian Pleșca – cunoscut drept Artanu, Rodica Stănoiu și Ioana Popescu. Dispariția lor a însemnat un moment de reflecție pentru societatea românească, care a pierdut figuri reprezentative din mai multe domenii.

Marinela Chelaru a murit pe 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani. Actrița se confruntase de-a lungul timpului cu probleme serioase de sănătate, suferind patru accidente vasculare cerebrale și o intervenție chirurgicală pe cord. A fost cunoscută publicului pentru activitatea sa în trupa de comedie Vouă și pentru rolul din serialul de televiziune Baronii. Marinela Chelaru a avut un mariaj de peste 40 de ani cu Adrian Cula.

Ion Iliescu a decedat pe 5 august 2025, la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu din București, la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României a lăsat în urmă pe soția sa, Nina Iliescu. De-a lungul carierei politice, Ion Iliescu a condus România de trei ori: ca președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale între 1989 și 1992, ca președinte ales în perioadele 1992–1996 și 2000–2004. De asemenea, a fost senator PSD între 1996–2000 și 2004–2008 și a deținut funcția de președinte de onoare al partidului.

Ion Cernea a murit pe 30 iunie 2025, la vârsta de 89 de ani, după ce fusese internat timp de trei săptămâni într-un spital privat. Sportiv de performanță în luptele greco-romane, el a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960 și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964. În anul 1965 a devenit campion mondial. A fost soțul interpretei de muzică populară Irina Loghin, alături de care a avut doi copii, Ciprian și Irinuca.

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artanu, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2025, la vârsta de 64 de ani. Artistului i s-a făcut rău acasă, iar ulterior a fost transportat de urgență la spital, unde medicii nu au mai putut interveni pentru a-i salva viața. A debutat în muzică alături de Dan Iliescu și Răzvan Moldovan, în trupa Timpuri Noi, fondată în 1982. De-a lungul carierei sale, a avut mai multe plecări și reveniri în formațiile Timpuri Noi și Partizan. În anii 2000, a pus bazele trupei Partizan împreună cu Răzvan Moldovan, obținând succes cu piese precum Fata mea și Partizan. Artanu era căsătorit și avea doi copii.

Ioana Popescu a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, la doar 45 de ani. A fost jurnalistă, scriitoare și actriță, fiind o prezență cunoscută în spațiul public. Cariera sa a fost marcată atât de realizări profesionale, cât și de momente personale intens mediatizate.

Cristina Deleanu s-a stins din viață pe 15 mai 2025, la vârsta de 84 de ani. Actrița a avut o carieră vastă în film, teatru, radio și televiziune și a realizat, de asemenea, numeroase dublaje. Era căsătorită cu actorul Eugen Cristea, în vârstă de 73 de ani.

Marius Keșeri a murit pe 8 octombrie 2025, la 60 de ani. Muzician român, el a fost timp de peste trei decenii bateristul trupei pop-rock Direcția 5, fiind o prezență constantă în industria muzicală românească.

Rodica Stănoiu a decedat pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase, moartea sa a fost însoțită de controverse majore, care au dus inclusiv la deshumarea trupului și la percheziții efectuate la domiciliul său.

În luna noiembrie 2025 au murit și Horia Moculescu și Emeric Ienei. Horia Moculescu s-a stins pe 12 noiembrie 2025, la Institutul Matei Balș din București, la vârsta de 88 de ani, din cauza mai multor probleme de sănătate. A fost pianist, interpret vocal, compozitor, realizator de programe de televiziune și mediator cultural. A lăsat în urmă o fiică, Nidia Moculescu.

Emeric Ienei a murit pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea, în urma unei comoții cerebrale. A fost o figură emblematică a fotbalului românesc, atât ca jucător, cât și ca antrenor. În cariera de jucător a evoluat ca mijlocaș defensiv la FCSB, Kayserispor și UTA Arad. Ca antrenor, a condus Steaua București, naționala României și naționala Ungariei, rămânând în istorie ca antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București.

Astfel, anul 2025 rămâne unul al despărțirilor dureroase, marcând pierderea unor personalități care au contribuit decisiv la identitatea culturală, sportivă și politică a României.