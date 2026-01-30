Vitalie Cojocari a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că plecarea sa este legată de schimbările rapide din jurnalism și de impactul tehnologiei asupra modului în care este consumată informația. El a explicat că rămâne în presă și va continua să facă jurnalism, însă își va concentra activitatea pe social media și pe zona de conținut video online.

Cojocari a arătat că principalul său obiectiv a fost mereu informarea publicului și că își dorește să țină pasul cu jurnalismul modern. El a precizat că nu dispare din spațiul public și că va continua să fie prezent prin analizele și explicațiile sale, inclusiv pe canalul său de YouTube.

„Am moderat multe emisiuni. Nu știu dacă v-au enervat, bucurat, emoționat, dar sper din tot sufletul că v-au informat. Prieteni, asta este principala mea preocupare când intru în direct. Să știu că aflați lucruri noi, de calitate, de la oameni care știu ce spun. Acum de ce plec? Pentru că lucrurile se schimbă. Pentru că tehnologia schimbă jurnalismul, iar eu vreau să prind din urmă jurnalismul modern. O să rămân în presă. O să fac jurnalism, dar o s-o fac pe social media, ce făceam și până acum. Știu că v-a ajutat să înțelegeți aceste vremuri tulburi și știu că v-a plăcut. Adică, nu dispar. O să mă citiți în continuare. Vreau, de asemenea, să mă dezvolt în zona video în online. Apropo, puteți să-mi dați subscribe și pe canalul de YouTube pe care îl am de multă vreme”, a transmis el pe Facebook.

Vitalie Cojocari a subliniat că despărțirea de Euronews România are loc în termeni amiabili. El a menționat că cei patru ani de colaborare au fost importanți profesional și le-a mulțumit colegilor pentru sprijinul acordat ideilor sale jurnalistice.

În ultimii ani, jurnalistul și-a construit o comunitate online solidă, apreciată pentru analizele sale și pentru modul clar și obiectiv de a aborda evenimentele majore. Cojocari își încheie constant postările cu mesajul devenit deja cunoscut: „Acestea sunt informațiile. Părerile vă aparțin”.

„Plec, dar rămân prieten cu Euronews România de care mă leagă atâtea lucruri importante pe care le-am făcut în ultimii 4 ani de colaborare. Oau, au fost 4 ani bătuți pe muchie. Și ce ani … Le mulțumesc foarte mult că mi-au sprijinit de fiecare dată ideile mele jurnalistice și am făcut o echipă atât de bună împreună”, a mai spus jurnalistul.

El s-a alăturat Euronews în 2022, după o carieră de 17 ani ca reporter la Pro TV.

Pentru perioada următoare, Euronews România a anunțat modificări în programul de prime-time. Intervalul orar 19:00–20:00, în care era difuzată emisiunea „România lui Vitalie”, va fi preluat de o ediție specială, realizată de luni până vineri, alternativ, de Arina Delcea și Gabriel Bălașu, alături de invitații lor.

Jurnalul de la ora 20:00 va fi prezentat de Andreea Popa, potrivit anunțului oficial al postului.