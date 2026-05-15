Jurnalistul Robert Turcescu și-a exprimat deziluzia față de experiența trăită la concertul susținut de Metallica în București. După ce a generat un val de reacții printr-o postare pe rețelele sociale, realizatorul a detaliat problemele întâmpinate, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube Hai România și pe platforma evz.ro. Alături de invitații săi, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni, Turcescu a analizat atât prestația trupei, cât și deficiențele organizatorice de pe Arena Națională.
Reacția dură a jurnalistului după valul de critici din online
Deși criticile sale au stârnit numeroase comentarii negative, Robert Turcescu a subliniat că își menține opinia. Acesta a descris atmosfera generală a evenimentului ca fiind mult sub așteptările publicului care a plătit sume considerabile pentru bilete.
„După postarea de azi-noapte, când am venit revoltat de la concertul metalic, s-a declanșat jihadul, prieteni. Mă bagă ăștia pe prima pagină, pe diverse. Am îndrăznit să spun ceea ce voi susține și în fața plutonului de execuție, cum zice Cristoiu.
Aseară a fost un dezastru la concertul Metallica. Din toate punctele de vedere. S-a cântat execrabil, organizarea a fost execrabilă, sunetul a fost execrabil. Și au fost 60.000 de oameni dintre care 50.000 au plătit bilete, bilete la preț mare de tot. Eu am avut două invitații”, a declarat jurnalistul în cadrul emisiunii.
Motivul pentru care Turcescu a părăsit evenimentul înainte de final
Deși inițial decisese să nu mai participe la concertele trupei după o experiență similară în 2019, jurnalistul a mers pe Arena Națională la rugămintea fiicei sale. Totuși, calitatea sunetului și a organizării l-au determinat să plece mult mai devreme decât s-ar fi așteptat.
„M-am dus cu fiica cea mică, să vadă ce e Metallica. M-a rugat să vadă. Și am plecat la jumate, că era ceva înfiorător, înfiorător. Am postat pe canalul meu de YouTube un comentariu despre povestea asta, că vedeți-l acolo, de pe Facebook.
Înjurați-mă, faceți ce vreți, toată viața mea o să spun ceea ce cred eu. Eu mi-am spus încă din 2019 că nu mă mai duc să văd Metallica, pentru că și atunci a fost oribil din multe puncte de vedere. Dar, mă rog, am zis, hai că asta mică a descoperit Metallica de ceva luni de zile, tot ascult, a zis, hai să mergem să vedem”, a mai adăugat Turcescu.
Probleme majore de logistică și sunet pe Arena Națională
Criticile nu s-au limitat doar la prestația artistică, ci au vizat în mod direct infrastructura celui mai mare stadion din țară. Robert Turcescu a atras atenția asupra dificultăților pe care spectatorii le întâmpină la fiecare eveniment major organizat pe acest stadion, de la accesul greoi până la acustica defectuoasă.
„Nu se poate să vii și să-mi spui, ne-am dus pentru atmosferă la concert la Metallica. Atmosferă avem, nu știu, de Crăciun, de Revelion, cu artificii, cu nu știu ce. La concerte merge să ascultăm și muzică, și atmosfera contează sigur. Organizarea îngrozitoare, de la intrarea pe stadion. A durat o oră, întotdeauna durează, băi, e ceva îngrozitor. Arena aia Națională, unde dacă vrei să duci să faci un pipi, trebuie să pierzi jumătatea de oră”, a explicat jurnalistul.
Robert Turcescu a comparat experiența de la Metallica cu alte evenimente recente, concluzionând că Arena Națională reprezintă o problemă constantă pentru calitatea actului artistic.
„Stai la niște cozi de nebunești peste tot. Deci e ceva horror, n-ai lumină, te împiedici, treptele sunt vai de capul lșor, e groaznic. Am fost pe atâtea stadioane, am văzut zeci de concerte. Oamenii organizează, ca să intri civilizat.
N-am fost în stare, bă, ăla, sunetul e îngrozitor la concerte. Și la Ed Sheeran, cum să spun, din genuri diferite. Și la Coldplay, și la Metallica, și la festivaluri, și la muzică din aia, nu știu, electronică. Bă, totul e oribil. Să aude înfiorător. Bine, nici n-ai cum. Ăla e un stadion. Bine, și ca stadion înțeleg că e construit prost”, a conchis Robert Turcescu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.