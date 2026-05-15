Jurnalistul Robert Turcescu și-a exprimat deziluzia față de experiența trăită la concertul susținut de Metallica în București. După ce a generat un val de reacții printr-o postare pe rețelele sociale, realizatorul a detaliat problemele întâmpinate, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube Hai România și pe platforma evz.ro. Alături de invitații săi, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni, Turcescu a analizat atât prestația trupei, cât și deficiențele organizatorice de pe Arena Națională.

Deși criticile sale au stârnit numeroase comentarii negative, Robert Turcescu a subliniat că își menține opinia. Acesta a descris atmosfera generală a evenimentului ca fiind mult sub așteptările publicului care a plătit sume considerabile pentru bilete.

Deși inițial decisese să nu mai participe la concertele trupei după o experiență similară în 2019, jurnalistul a mers pe Arena Națională la rugămintea fiicei sale. Totuși, calitatea sunetului și a organizării l-au determinat să plece mult mai devreme decât s-ar fi așteptat.

„M-am dus cu fiica cea mică, să vadă ce e Metallica. M-a rugat să vadă. Și am plecat la jumate, că era ceva înfiorător, înfiorător. Am postat pe canalul meu de YouTube un comentariu despre povestea asta, că vedeți-l acolo, de pe Facebook. Înjurați-mă, faceți ce vreți, toată viața mea o să spun ceea ce cred eu. Eu mi-am spus încă din 2019 că nu mă mai duc să văd Metallica, pentru că și atunci a fost oribil din multe puncte de vedere. Dar, mă rog, am zis, hai că asta mică a descoperit Metallica de ceva luni de zile, tot ascult, a zis, hai să mergem să vedem”, a mai adăugat Turcescu.

Criticile nu s-au limitat doar la prestația artistică, ci au vizat în mod direct infrastructura celui mai mare stadion din țară. Robert Turcescu a atras atenția asupra dificultăților pe care spectatorii le întâmpină la fiecare eveniment major organizat pe acest stadion, de la accesul greoi până la acustica defectuoasă.

„Nu se poate să vii și să-mi spui, ne-am dus pentru atmosferă la concert la Metallica. Atmosferă avem, nu știu, de Crăciun, de Revelion, cu artificii, cu nu știu ce. La concerte merge să ascultăm și muzică, și atmosfera contează sigur. Organizarea îngrozitoare, de la intrarea pe stadion. A durat o oră, întotdeauna durează, băi, e ceva îngrozitor. Arena aia Națională, unde dacă vrei să duci să faci un pipi, trebuie să pierzi jumătatea de oră”, a explicat jurnalistul.

Robert Turcescu a comparat experiența de la Metallica cu alte evenimente recente, concluzionând că Arena Națională reprezintă o problemă constantă pentru calitatea actului artistic.