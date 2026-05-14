Repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari se face pe baza unui punctaj stabilit automat de sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Unul dintre cele mai importante criterii este perioada în care solicitantul a beneficiat anterior de un astfel de sejur balnear.

Persoanele care nu au primit deloc bilet în ultimii doi ani primesc punctajul cel mai mare și au cele mai mari șanse să intre pe listele de repartizare. În schimb, pensionarii care au beneficiat deja de unul sau două bilete sunt depunctați gradual.

„Scade punctajul dacă a luat bilet de tratament și altă persoană n-a avut în ultimii doi ani bilet”, a declarat Dorin Brăilă.

Directorul Casei de Pensii Caraș-Severin a explicat că sistemul este conceput pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de persoane la tratamentele balneare subvenționate de stat.

Ce contează cel mai mult la repartizarea biletelor de tratament:

persoanele care NU au primit bilet în ultimii doi ani primesc punctaj maxim;

pensionarii cu venituri mici au prioritate la repartizare;

pensionarii de invaliditate primesc puncte suplimentare;

persoanele care au avut deja două bilete sunt depunctate;

repartizarea se face automat, în funcție de punctaj și locurile disponibile;

durata standard a sejurului este de 16 zile.

Venitul lunar reprezintă un alt criteriu important în acordarea biletelor de tratament. Pensionarii și asigurații cu venituri reduse primesc punctaje mai mari, în timp ce persoanele cu pensii sau salarii apropiate de câștigul salarial mediu brut pot ajunge chiar la punctaj zero.

În calculul automat sunt incluse și alte elemente prevăzute în ordinul emis de Casa Națională de Pensii Publice, inclusiv categoria pensiei și situațiile medicale speciale.

„Aceste criterii sunt introduse în programul informatic, deci nu se poate interveni”, a explicat directorul instituției.

Acesta a precizat că funcționarii caselor de pensii doar introduc datele personale ale solicitanților, iar sistemul generează automat listele de repartizare.

Cine poate primi gratuit biletele de tratament:

persoane cu handicap;

veterani și văduve de război;

foști deținuți politici;

persoane persecutate politic;

victime ale accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

persoane care au lucrat în medii radioactive;

pensionari de invaliditate aflați în recuperare medicală.

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că 3% din totalul locurilor vor fi păstrate ca rezervă pentru urgențe sociale și medicale.

Există și situații în care persoane care au beneficiat anterior de tratament reușesc să primească din nou bilete în aceeași perioadă de referință. Acest lucru se întâmplă atunci când anumite locuri rămân neocupate după repartizare.

„Este posibil fiindcă a renunțat altă persoană și a venit la ghișeu. Noi suntem obligați să vindem toate biletele”, a afirmat Dorin Brăilă.

Potrivit acestuia, locurile deja achiziționate trebuie valorificate, iar biletele nerevendicate sunt redistribuite rapid către alte persoane interesate.

Pentru obținerea unui bilet de tratament, pensionarii trebuie să depună o cerere la Casa Județeană de Pensii și să completeze opțiunile privind stațiunea sau hotelul dorit.

„Pensionarii trebuie să se prezinte la Casa Județeană de Pensii, să depună cerere și să bifeze unde doresc”, a mai spus Dorin Brăilă.

Documentele necesare pentru obținerea biletelor de tratament:

cererea de acordare;

biletul de trimitere medicală;

acte privind veniturile;

documente care dovedesc încadrarea într-o categorie specială, unde este cazul.

Cererile pot fi depuse atât fizic, la casele teritoriale de pensii, cât și online, prin platformele puse la dispoziție de CNPP. Listele finale cu repartizarea biletelor de tratament sunt afișate la sediile instituțiilor și pe site-urile oficiale, iar persoanele repartizate sunt anunțate inclusiv telefonic.

Vezi în documentul următor care sunt toate criteriile CNPP privind acordarea biletelor de tratament balnear (sau poți descărca pdf-ul de aici).