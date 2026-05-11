Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat luni, 11 mai 2026, că pentru seria 3/2026 au fost repartizate 51 de bilete de tratament balnear, disponibile în stațiunile Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai și Moneasa.

Reprezentanții instituției au precizat că biletele pot fi ridicate începând cu data de 11 mai 2026, de la ghișeele 7 și 8 ale sediului Casei Județene de Pensii Cluj, conform programului de lucru: de luni până joi, între orele 08:00 – 14:00, iar vineri între orele 08:00 – 13:00. Ultima zi de ridicare a biletelor este 22 mai 2026. Casieria funcționează în intervalul orar 08:00 – 11:30.

Potrivit sursei citate, redistribuirea biletelor de tratament aferente seriei 3 va avea loc în data de 25 mai 2026.

Oficialii Casei Județene de Pensii Cluj au mai transmis că, în conformitate cu Ordinul nr. 75/20.04.2026 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, pot beneficia de bilete de tratament, în limita locurilor disponibile, solicitanții care fac dovada îndeplinirii criteriilor de acordare. Pentru obținerea acestora sunt necesare o cerere tip, un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist, precum și alte documente, după caz.

Totodată, instituția a precizat că biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public, din care să reiasă că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

Casa Județeană de Pensii Maramureș a anunțat că procesul de repartizare a cererilor pentru biletele de tratament balnear aferente seriei a II-a a fost finalizat. Reprezentanții instituției au precizat că lista beneficiarilor poate fi consultată de către persoanele interesate, în scopul asigurării transparenței procedurii.

Aceștia au recomandat solicitanților să verifice lista publicată și să urmărească în continuare informațiile comunicate de instituție privind etapele următoare ale procesului de acordare a biletelor de tratament.

Totodată, Casa Județeană de Pensii Maramureș a transmis că persoanele interesate pot obține informații suplimentare de la Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament din cadrul instituției.

Casa Județeană de Pensii Constanța a anunțat că pentru cea de-a doua serie de bilete de tratament din anul 2026, cu data de prezentare 15 mai 2026, au fost alocate locuri în stațiunile Amara și Sărata Monteoru, câte două bilete pentru fiecare. Reprezentanții instituției au precizat că lista biletelor poate fi actualizată în funcție de eventualele suplimentări primite ulterior.

Aceștia au transmis că ridicarea biletelor se face exclusiv de către titulari, de la parterul instituției, ghișeul nr. 1, în intervalul orar 08:00 – 13:00. Pentru ridicare sunt necesare trimiterea de la medic, adeverința de salariat cu salariul brut (după caz) și cartea de identitate în original.

În situații excepționale, ridicarea biletelor poate fi realizată de o altă persoană, însă doar în baza unei procuri notariale. Instituția a menționat că plata biletelor se poate efectua la casierie, în intervalul orar 09:00 – 13:00.

Beneficiază de tratament balnear gratuit următoarele categorii de persoane: pensionarii de invaliditate, în cadrul programelor de recuperare întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

persoanele care beneficiază de drepturi acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, inclusiv cele persecutate din motive politice, deportate sau deținute în prizonierat, precum și persoanele cu statut de luptător în rezistența anticomunistă, stabilit potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 214/1999;

persoanele care beneficiază de drepturi conform Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, privind persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945;

veteranii de război, invalizii și văduvele de război, ale căror drepturi sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994, republicată;

beneficiarii de drepturi stabilite prin Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.;

persoanele cu handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

persoanele care beneficiază de bilete de tratament balnear sau cure balneoclimaterice în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cărora medicul expert al asigurărilor sociale sau medicul curant le-a recomandat un program individual de recuperare;

salariații care lucrează în medii radioactive (zonele I și II de expunere), conform Hotărârii Guvernului nr. 757/2008, în activități legate de exploatarea și prelucrarea minereului de uraniu sau în activități conexe. Biletele de tratament balnear se acordă în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitare. Cererile sunt ierarhizate în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul rezultat din însumarea criteriilor stabilite pentru fiecare categorie. În situația în care mai multe cereri au același punctaj, departajarea se face astfel: se ia în considerare întâi numărul de bilete primite în ultimii doi ani, apoi venitul (în ordine crescătoare), iar dacă egalitatea persistă, se aplică ordonarea în funcție de numărul cererii, având prioritate cererile cu număr mai mic. Durata unui sejur de tratament balnear este de 16 zile, din care perioada efectivă de tratament este de 12 zile.

Pentru înscrierea în vederea obținerii unui bilet de tratament, solicitantul trebuie să depună la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip. Celelalte documente necesare vor fi prezentate ulterior, la momentul eliberării biletului.

Documentele necesare pentru ridicarea biletului sunt detaliate în capitolul D din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), aprobate prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 141/16.03.2021, document publicat pe site-ul instituției pentru fiecare categorie de beneficiar.

În cazul pensionarilor, actele solicitate includ: