Comisia Europeană propune „Pachetul Pasageri” pentru întărirea drepturilor călătorilor feroviari! Trei propuneri adoptate miercuri au ca scop simplificarea planificării și rezervării călătoriilor regionale, pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special în cazul deplasărilor cu trenul care implică mai mulți operatori, potrivit Comisiei Europene. Noile prevederi, reunite în așa-numitul Pachet pentru Pasageri, vizează totodată o protecție mai bună a călătorilor din transportul feroviar.

Potrivit Comisiei Europene, acest pachet va facilita găsirea, compararea și rezervarea de către cetățeni a călătoriilor internaționale, indiferent de modul de transport sau de operatorul implicat. Măsurile ar urma să îmbunătățească accesul la biletele de tren pentru toți furnizorii de servicii de ticketing, permițând combinarea ofertelor mai multor operatori.

În acest context, pasagerii vor beneficia de drepturi mai clare atunci când își organizează călătorii care implică mai multe companii feroviare și pierd o legătură achiziționată ca parte a unui singur bilet. Pentru a susține acest obiectiv, Comisia Europeană propune ca toate platformele online de bilete să afișeze ofertele într-un mod neutru și transparent.

În același timp, platformele cu o poziție semnificativă pe piață vor fi obligate să asigure un tratament echitabil tuturor operatorilor de transport. Operatorii feroviari vor trebui, la rândul lor, să pună la dispoziția platformelor online biletele lor, dacă acestea doresc să le comercializeze. Platformele de ticketing ale companiilor feroviare mari, cu o cotă de piață de cel puțin 50%, vor trebui să includă în rezultatele căutărilor toate serviciile feroviare disponibile în țara respectivă, inclusiv cele operate de alți furnizori, iar la solicitarea acestora să ofere și bilete pentru rute operate de alte companii.

Comisia Europeană estimează că aceste măsuri vor contribui și la menținerea unor prețuri competitive pentru biletele de tren, în beneficiul călătorilor. În plus, călătorii care utilizează un singur bilet pentru o călătorie cu legături vor beneficia de protecție completă a drepturilor pasagerilor dacă pierd o conexiune, inclusiv atunci când segmentele traseului sunt operate de companii diferite.

Astfel, pasagerii vor avea nu doar dreptul de a fi redirecționați către destinația finală fără a achiziționa un nou bilet, ci și posibilitatea de a primi despăgubiri pentru întârzierea totală suferită.

Pasagerii vor putea achiziționa un bilet unic atunci când cumpără o călătorie feroviară care implică mai mulți operatori, printr-o singură tranzacție comercială, chiar dacă aceasta este realizată pe aceeași platformă. Acest tip de bilet poate include servicii operate de diferite companii feroviare, oferind o soluție integrată pentru călătoriile complexe.

Utilizarea unui bilet unic va garanta pasagerilor protecția deplină a drepturilor lor în situația în care pierd o conexiune între servicii feroviare diferite, inclusiv atunci când acestea sunt operate de companii distincte. În practică, acest lucru înseamnă că pasagerii vor beneficia de asistență, redirecționare către destinația finală, rambursare și eventuale compensații.

În prezent, o astfel de protecție se aplică doar biletelor directe emise de un singur operator feroviar sau situațiilor în care mai mulți operatori colaborează pentru emiterea unui bilet comun. Noile reguli extind însă aceste drepturi și în alte situații de călătorie combinată.

Reglementările prevăd că biletele nu vor mai putea fi fragmentate artificial în mai multe bilete separate. De exemplu, dacă o platformă oferă un bilet pentru traseul de la stația A la stația B și un altul pentru segmentul de la stația B la stația C, călătorul trebuie să aibă posibilitatea de a achiziționa, în aceeași platformă, un bilet unic pentru întregul traseu de la A la C, cu schimb la B.

În urma deciziei de miercuri, 13 mai 2026, Comisia Europeană urmează să înainteze regulamentele propuse către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, pentru a fi analizate și dezbătute în cadrul procedurii legislative ordinare.

Totodată, pentru dezvoltarea unor sisteme de rezervare și emitere a biletelor care să funcționeze fără întreruperi sau disfuncționalități, statele membre sunt încurajate să accelereze implementarea prevederilor din Directiva privind sistemele de transport inteligente. Aceste norme se referă în special la schimbul de date privind transportul multimodal prin intermediul punctelor naționale de acces, esențial pentru o integrare mai eficientă a serviciilor de mobilitate.