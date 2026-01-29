Podcastul „Hai Live cu Turcescu”, realizat de Robert Turcescu alături de Tavi Hoandră și Bogdan Comaroni, a debutat cu o serie de comentarii legate de actualitatea internă, într-un registru direct și fără menajamente. În primele minute ale emisiunii, discuția s-a concentrat pe un caz recent de corupție, folosind exemplul unei avocate cu legături politice, prezentată ca simbol al unui sistem mai larg de relații și influență.

„Bă, numai știri nebune. Numai știri nebune. Nu mai știi încotro să te uiți, ce să vezi la un moment dat. Ia uite-o pe asta, nene. Uite-o pe asta. Asta, asta e. E pe tip nou, înțelegi? Avocata. Asta este avocata aia penelistă prinsă că lua o șpagă de 60.000 de €. Înțelegi? De a leșinat. Înțeleg c-au dus-o ăștia la audieri și a leșinat că nu știu, i s-a făcut rău. Sărăcuța.. Îți place, mă, Tavi? De doamna…”, a spus Robert Turcescu.

Replica lui Tavi Hoandră a venit într-un registru ironic, dar a mutat discuția spre o reflecție mai largă despre corupție și percepția publică asupra acesteia.

„Mă, e cam vulgară pentru gustul meu”, a comentat Hoandră, înainte de a continua cu observații despre ipocrizia din spațiul public și despre felul în care astfel de cazuri sunt tratate selectiv.

În continuarea dialogului, Robert Turcescu a detaliat parcursul profesional al persoanei aflate în centrul cazului de corupție, folosind exemple din funcțiile ocupate de-a lungul timpului. Discuția a fost construită ca o radiografie a modului în care anumite personaje ajung să circule între instituții-cheie, fără a fi trase la răspundere ani la rând.

„Fii atent așa. A ocupat funcția de director juridic la CNADNR. Acuma este la compania asta națională pentru autostrăzi. Bun. În perioada 2007-2008, în iunie-septembrie 2014, a fost consilier personal al ministrului Ioan Rus. Hai, bă, ăla vagabond mare, golan mare Rus ăsta, nu? Așa, înțelegi? Da, numai de ăstea avea pe lângă el”, a afirmat Turcescu, continuând cu o enumerare a funcțiilor și relațiilor politice.

Tavi Hoandră a intervenit cu un discurs care a mutat accentul pe dimensiunea socială și de gen a acestor situații, într-o cheie provocatoare.

„Fetele astea au muncit, băi Robert. Da, bă, au muncit. Săracele au fost târâte pe tot felul de canapele, bă. Și acuma au posibilitatea să facă o șpagă, să facă și ele ceva cu viața lor”, a spus Hoandră, dezvoltând ideea unei duble măsuri aplicate femeilor și bărbaților în spațiul public.

După această primă parte a podcastului, dialogul a virat spre un subiect complet diferit, care a adus în prim-plan numele lui Bogdan Comaroni. Robert Turcescu a ridicat problema unei informații apărute într-un podcast din Statele Unite, potrivit căreia fosta ambasadoare a SUA la București, Kathleen Ann Kavalec, ar fi avut expuse tablouri cu ritualuri satanice care implicau bebeluși.

„Băi Bogdane, ce-i cu chestia asta pe care, mă rog, o notați și voi în Ziua? Fosta ambasadoare a Statelor Unite la București, Kathleen Ann Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. E motivul pentru care a fost retrasă din România. Informația apare într-un podcast din Statele Unite ale Americii”, a spus Turcescu.

Întrebarea a fost formulată în contextul în care astfel de informații, odată ajunse în spațiul public, pot genera confuzie și reacții puternice, mai ales în lipsa unor dovezi clare.

Bogdan Comaroni a explicat cum a ajuns această informație să fie analizată și de ce a fost tratată cu prudență. El a subliniat că, în mod normal, nu ar fi abordat un astfel de subiect, tocmai din cauza lipsei probelor concrete.

„Chestiunea e că și eu în momentul în care am văzut știrea mi-am pus pur și simplu întrebarea. Adică apărea într-un podcast, n-am găsit-o eu și n-am fost în momentul ăla în zona în care să mă documentez. Ea a apărut inițial într-o publicație în România, știi?”, a spus Bogdan Comaroni.

Acesta a detaliat motivele pentru care informația ridică probleme serioase de verificare, insistând pe lipsa imaginilor și pe faptul că subiectul era promovat mai ales dintr-o zonă politică specifică.

„În mod normal n-aș fi făcut-o și spun de ce. Pentru că unu: nu se probau, adică nu aveam imaginile, nu a văzut nimeni care erau așa-zisele imagini, tablouri sau ce reprezenta acea artă satanică cu bebeluși. Doi: era interpretată doar de o parte din zona asta care era acum pro-Trump, pro-Republicană”, a explicat Comaroni.

În același timp, el a contextualizat apariția unor astfel de teorii în spațiul public american, făcând referire la existența unor narațiuni conspiraționiste persistente.