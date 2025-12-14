Președintele Nicușor Dan a declarat că decizia de a-l elibera din funcție pe Ludovic Orban a fost determinată de declarații publice contradictorii, care au afectat mesajul instituției prezidențiale.

„Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizor”, a afirmat Nicușor Dan, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D.

Șeful statului a subliniat că nu este vorba despre o dispută personală, ci despre o problemă de funcționare corectă a echipei prezidențiale.

Nicușor Dan a ținut să precizeze că Ludovic Orban a fost informat direct despre decizie, respingând ideea unei comunicări deficitare.

„Domnul Orban nu a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea şi îmi pare rău că s-a făcut din asta…”, a spus președintele.

În același context, șeful statului a oferit exemplul altor colaborări încheiate fără tensiuni publice.

„Am întrerupt colaborarea, de exemplu, cu domnul Diaconescu. Uitaţi-vă cât de elegant a ieşit domnul Diaconescu. A spus: «Am avut un mandat sub preşedinţii Bolojan şi Dan. Domnul preşedinte şi cu mine am considerat că trebuie să încheiem colaborarea. A fost o onoare şi pentru mine şi pentru domnul preşedinte. S-a încheiat»”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a ținut să sublinieze că decizia nu anulează contribuția politică a lui Ludovic Orban în trecut.

„În ceea ce-l priveşte pe domnul Orban, meritele, niciodată nu o să spun altceva decât am spus. Faptul că am câştigat alegerile în 2020 sprijinit de USR şi PNL i se datorează într-o bună măsură, pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv”, a adăugat Nicușor Dan.

Totuși, șeful statului a explicat că declarațiile publice care îl contraziceau au făcut imposibilă continuarea colaborării.

„Ăsta este motivul pentru care am avut o discuţie cu domnul Orban şi i-am spus că nu putem să continuăm. Eu am crezut că în momentul ăla lucrurile vor înceta şi fiecare îşi va vedea de drumul lui”, a precizat președintele.

La rândul său, Ludovic Orban a declarat că nu a existat niciun conflict între el și președinte și că nu i s-au adus reproșuri legate de activitatea sa.

„N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a afirmat Orban, într-o intervenție la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Fostul consilier a precizat că nu dorește să ofere detalii despre discuția purtată între patru ochi cu președintele.

„Nu povestesc discuţii între patru ochi (…)”, a spus acesta.

Ludovic Orban a indicat că singura observație primită de la președinte a vizat folosirea imaginii șefului statului în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

„Observaţia pe care mi-a făcut-o a fost legată de utilizarea abuzivă a imaginii preşedintelui de către USR în campanie pentru primărie. Răspunsul meu a fost foarte clar că i-am apărat imaginea”, a declarat Orban, făcând referire la campania candidatului USR, Cătălin Drulă.

Întrebat de ce a părăsit funcția dacă nu i se reproșează nimic, Ludovic Orban a răspuns tranșant:

„Pentru că aşa a hotărât preşedintele. Nu-i contest dreptul. Pe de altă parte, îmi pun totuşi întrebarea de ce m-ai mai invitat să fac parte din echipa ta”.

El a adăugat că perioada petrecută la Cotroceni i-a plăcut și a exprimat o viziune personală despre rolul instituției prezidențiale.

„Instituţia prezidenţială ar trebui să fie cea mai democratică instituţie, nu să fie ca o cazemată păzită de SPP din toate direcţiile…”, a spus Orban, pledând pentru mai multă deschidere și dialog cu societatea.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial, în 18 octombrie, că președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis încetarea colaborării, precizând că hotărârea a fost luată „în termeni amiabili”. Potrivit informațiilor apărute ulterior, nemulțumirea președintelui ar fi fost legată de o declarație publică a lui Orban referitoare la utilizarea imaginii șefului statului în campania electorală pentru Primăria Capitalei.