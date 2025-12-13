Ludovic Orban a comentat așteptata decizie a Curții Constituționale în legătură cu proiectul de lege privind pensiile magistraților sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV.

Fostul lider liberal a afirmat că amânarea pronunțării pentru finalul lunii decembrie ridică semne de întrebare serioase cu privire la intențiile judecătorilor constituționali.

„Faptul că şi-au amânat decizia pentru o perioadă în care românul nu mai este atent la viaţa publică, îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea. O spun sincer. Şi acolo, încă o dată, sunt patru judecători numiţi de PSD. Majoritatea e de 5, dar la vot a fost un judecător al Curţii Constituţionale numit de Iohannis, doamna Mihaela Ciochină. Dacă se păstrează această majoritate, înseamnă că va fi declarată neconstituţională”, a declarat Ludovic Orban.

În opinia fostului consilier prezidențial, nu există impedimente constituționale reale care să justifice respingerea proiectului de lege, iar eventualele obiecții ar fi construite artificial.

Potrivit acestuia, „lucrurile sunt simple”: „să inventezi temeiuri de neconstituţionalitate pentru un proiect de lege care nu are nicio problemă constituţională”.

Orban a reiterat că, în actualul context, nu se așteaptă la o decizie favorabilă legii.

Fostul lider liberal a subliniat din nou că nu crede într-un verdict de constituționalitate, având în vedere modul în care Curtea a ales să gestioneze calendarul deciziei.

„Eu nu cred, după cum au amânat, că au intenţia să declare constituţional. Poate o să am totuşi o bucurie în prag de Anul nou”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Curtea Constituțională a României a amânat pronunțarea deciziei privind legea pensiilor magistraților pentru data de 28 decembrie, o zi de duminică.

Proiectul de lege a mai fost analizat anterior de Curtea Constituțională și a fost declarat neconstituțional în data de 20 octombrie, motivul fiind nerespectarea termenului legal pentru emiterea avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

La data de 2 decembrie, Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul comun al Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Noul proiect a fost adoptat după ce prima formă a legii a fost respinsă de CCR și stabilește atât condițiile de pensionare ale magistraților, cât și modul de calcul al pensiei. Documentul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit proiectului de lege, sunt introduse mai multe modificări esențiale:

-stabilirea vârstei de pensionare prin raportare la vârsta standard din sistemul public de pensii;

-instituirea vârstei minime de pensionare de 49 de ani până la 31 decembrie 2026;

-impunerea unei vechimi minime în muncă de cel puțin 35 de ani;

-creșterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație;

-introducerea etapizată a condiției de 35 de ani vechime totală în muncă, nu doar în magistratură;

-atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani după finalizarea etapelor de tranziție.

Legea mai stabilește un cuantum al pensiei de serviciu de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor realizate în ultimele 60 de luni de activitate, cu plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

De asemenea, sunt modificate regulile privind acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiei de serviciu, aceste facilități urmând să se aplice doar persoanelor care aveau decizii de pensionare sau îndeplineau condițiile de pensionare înainte de intrarea în vigoare a noii legi.