Compozitorul Guy Moon, îndrăgit pentru muzica creată pentru desene animate celebre, precum „Nașii mei năzdrăvani”, „Johnny Bravo” și „Familia Addams”, a murit la vârsta de 63 de ani. Familia sa a anunțat că decesul a survenit joi dimineață, în urma unui accident rutier.

Potrivit informațiilor transmise de apropiații săi prin intermediul rețelelor sociale, Moon se deplasa cu scuterul său Vespa în momentul accidentului. Biroul medicului legist din Los Angeles a confirmat ulterior că moartea a fost cauzată de leziuni traumatice.

„Suntem copleșiți de durere să anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru patriarh, Guy Moon. A murit joi dimineață într-un accident rutier. Ne simțim extrem de binecuvântați că l-am putut numi tată și soț. În timp ce stăm împreună la baza a ceea ce pare a fi o durere insurmontabilă, suntem încurajați să-l jelim cu onoare și curaj, folosind instrumentele cu care ne-a înzestrat în frumoasa sa viață. A lăsat o moștenire inconfundabilă și ne va lipsi profund nouă, familiei sale și nenumăraților alții ale căror vieți le-a influențat. Plănuim cu titlu provizoriu să-i sărbătorim viața de ziua sa, 7 februarie, în zona Los Angeles și din nou, cândva după aceea, în orașul său natal din Wisconsin. Vom face publice detaliile pe măsură ce planificăm. Împreună rămânem,

Familia Moon”, au transmis rudele sale.

Cei trei copii ai săi – fiicele Chelsea și Savannah și fiul Dusty – l-au evocat ca pe un om luminos, plin de muzică și bunătate, descriindu-l ca fiind mereu jucăuș, tolerant și pașnic. Familia a transmis că Guy Moon a fost un soț, tată și bunic extrem de devotat, pentru care muzica nu a fost niciodată un mijloc de afirmare personală, ci o formă de a crea legături și de a oferi iubire. Copiii săi au subliniat că avea un talent rar de a scoate la iveală ce era mai bun și mai important în cei din jur, fie prin muzică, fie prin cuvintele sale.

Deși, în ultimii ani, a suferit de tinitus în urma unei accidentări la timpan, care i-a afectat capacitatea de a munci, Moon a rămas activ și aventuros. Îi plăceau plimbările prin San Pedro pe Vespa sa și continua să îmbine muzica cu viața de familie și cu credința sa profundă. Apropierea de biserică și implicarea în activități comunitare, inclusiv în lucrul cu tinerii alături de soția sa, Jennifer, au fost o parte importantă a identității sale.

În afara copiilor, Moon lasă în urmă soția, părinții, două surori mai mari și șapte nepoți, un al optulea urmând să se nască în curând.

Născut în Wisconsin și absolvent al Școlii de Muzică a Universității din Arizona, Guy Moon și-a început cariera în anii ’80, contribuind la producții precum „The Land Before Time”, serialul animat „Familia Addams”, „Leave It to Beaver” și „Johnny Bravo”. A devenit însă cel mai cunoscut pentru munca sa de lungă durată la „Fairly OddParents”, unde a fost compozitor principal timp de peste un deceniu, între 2001 și 2017, semnând muzica pentru mai mult de 150 de episoade. Această activitate i-a adus patru nominalizări la premiile Emmy.

De-a lungul carierei, a colaborat frecvent cu creatorul Butch Hartman la seriale precum „Danny Phantom” și „T.U.F.F. Puppy”, iar portofoliul său Nickelodeon a inclus și „ChalkZone”, „Back at the Barnyard” sau „Big Time Rush”. În paralel, a lucrat la filme de succes precum „The Brady Bunch Movie”, „Minority Report”, „Fight Club”, „Evan Almighty” și „Leap Year”. În ultimii ani, Moon s-a orientat spre producții live-action și independente, fiind implicat în drama TV „The Green Veil” și în filmul „Forty-Seven Days with Jesus”, iar ultimul său credit profesional datează din 2025, pentru serialul „The Artist”.

Câștigător al premiilor Annie și BMI Film & TV, Guy Moon rămâne în memoria celor care l-au cunoscut nu doar ca un compozitor talentat, ci ca un om care a trăit prin muzică și pentru oameni. Familia a anunțat că viața sa va fi celebrată pe 7 februarie, chiar de ziua sa de naștere, în cadrul unei comemorări la Los Angeles, urmată de un eveniment similar în Wisconsin.