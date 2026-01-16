Renumitul actor britanic Marcus Gilbert, cunoscut pentru rolurile sale din „Rambo III” și adaptarea televizată a romanului „Riders” de Jilly Cooper din 1993, a încetat din viață duminică, 11 ianuarie 2026. A decedat la vârsta de 67 de ani. A murit după o luptă de trei ani cu cancerul la gât.

Anunțul decesului a fost făcut de o pagină publică de Facebook dedicată actorului din „Doctor Who”, care a transmis că fanii din întreaga lume vor jelui pierderea și își vor aminti de bucuria pe care Gilbert a adus-o pe ecran și în viața reală. Actorul i-a lăsat în urmă pe fiul său, Maxi, și pe fiica sa, Aaliya.

„Astăzi am aflat vestea foarte tristă că Marcus și-a pierdut lupta împotriva cancerului pe 11 ianuarie 2026. Noi, împreună cu numeroșii săi fani din întreaga lume, vom jeli pierderea lui și ne vom aminti de bucuria pe care ne-a oferit-o pe ecran și în persoană. Odihnească-se în pace, Marcus”, se arată pe acea pagină de Facebook.

Comedianul de stand-up Toby Hadoke i-a adus, la rândul său, un omagiu regretatului star.

„Elegant, fermecător și un actor puternic, cu puțină strălucire – îmi pare foarte rău să aflu de moartea, prea tânără, a lui Marcus Gilbert, cu care am petrecut momente minunate în Liverpool acum aproximativ un deceniu. A fost grozav și în Doctor Who Battlefield și a avut un rol extraordinar în Evil Dead 3: Army of Darkness. Mi-a spus și cât a câștigat din a doua sagă de reclame Gold Blend: amețitor! Un tip drăguț: și-a purtat atributele cu ușurință“, a transmis Hadoke.

Viața personală a actorului a fost marcată de durere și provocări. Fusese căsătorit cu Homaa Khan-Gilbert până la moartea acesteia din cauza cancerului pancreatic în 2020. În ultimii ani, și-a regăsit dragostea alături de Lysette Anthony, colega sa din filmul „A Ghost in Monte Carlo” din 1990. Relația lor, reaprinsă după zeci de ani, a devenit una profundă și serioasă, iar Lysette și-a exprimat deschis afecțiunea pe rețelele de socializare, publicând fotografii emoționante și subtitrându-le „Iubirea mea pentru totdeauna”.

Cariera lui Marcus Gilbert a fost una impresionantă și versatilă. Rolul său de Rupert Campbell-Black din „Riders” l-a propulsat în lumina reflectoarelor, transformându-l într-un chip recunoscut de milioane și câștigându-i aplauzele criticilor și afecțiunea fanilor. În plus, a apărut în episodul „Câmp de luptă” din serialul clasic „Doctor Who”, jucând Ancelyn, și a avut un rol remarcabil în filmul „Evil Dead 3: Army of Darkness”. Actorul a demonstrat o capacitate rară de a alterna între drame intense și producții de science-fiction, construind personaje memorabile și complexe.

Reacțiile comunității artistice au fost emoționante. Producătorul „Doctor Who”, Russell T. Davies, i-a adus un omagiu, iar scenaristul și actorul de stand-up Toby Hadoke a rememorat momentele petrecute cu Gilbert, amintind cât de elegant, fermecător și talentat era și cât de ușor își purta farmecul natural. Toby a menționat, de asemenea, succesul actorului în reclamele Gold Blend, subliniind generozitatea și bunătatea sa.