Principesa Irina a fost o figură erudită, interesată de filosofie, istorie și limbi străine
În mesajul transmis, Familia Regală a României descrie profilul intelectual al Principesei Irina, afirmând că a fost o persoană erudită și interesată de domenii precum filosofia, arheologia, istoria, literatura și limbile străine. Totodată, este menționat faptul că a fost o pianistă talentată și implicată în cauze sociale.
În comunicat se mai arată că a locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, iar o parte importantă din timp și-a petrecut-o în Grecia. Casa Regală precizează că Principesa Irina a fondat organizația „Mundo en Armonia”, pe care a condus-o timp de mai multe decenii.
Principesa Irina a vizitat România și s-a întâlnit frecvent cu Regele Mihai și familia sa
Comunicarea oficială menționează că Regina-mamă Elena, alături de Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor, au fost mereu aproape de Familia Regală a Greciei, în toate generațiile. Casa Regală afirmă că Principesa Irina a vizitat România și a avut întâlniri cu Regele Mihai și Regina Ana, dar și cu Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu.
De asemenea, sunt amintite întâlniri de familie care au avut loc în diverse orașe, precum Geneva, Madrid, Atena, Belgrad și Londra, în cadrul unor evenimente de familie.
În comunicatul Casei Regale este inclus și un episod din 2007, când Principesa Irina a Greciei și Principele Radu au participat la o vizită științifică la Polul Nord. Participarea a avut loc la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, potrivit mesajului transmis de Familia Regală a României.
Custodele Coroanei Margareta a trimis o scrisoare de condoleanțe Reginei Sofia a Spaniei
Casa Regală mai anunță că Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a trimis o scrisoare de condoleanțe Majestății Sale Reginei Sofia a Spaniei. În finalul comunicatului, Familia Regală transmite un mesaj de rămas-bun, spunând că își păstrează o amintire caldă, o afecțiune profundă și o admirație pentru profilul moral și intelectual al Principesei Irina.
„Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, In Memoriam
Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942. Principesa Irina a fost verișoară primară cu Regele Mihai.
Intelectual erudit, principesa a fost interesată, de-a lungul întregii vieți, de filosofie, de arheologie și istorie, de literatură și de limbi străine. Principesa a fost o talentată pianistă și un devotat slujitor al cauzelor sociale. A locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, și și-a petrecut o mare parte a timpului în Grecia. A fost fondatoarea organizației “Mundo en Armonia”, pe care a condus-o timp de mai multe decenii.
Regina-mamă Elena, ca și Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor, au fost mereu foarte aproape de întrega Familie Regală a Greciei, în toate generațiile. Principesa Irina a vizitat România și s-a întâlnit cu Regele Mihai și Regina Ana, precum și cu Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu adesea, în diverse ocazii de familie, la Geneva, la Madrid, la Atena, la Belgrad și la Londra. În anul 2007, Principesa Irina a Greciei și Principele Radu au luat parte, la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la o vizită științifică la Polul Nord.
Principesa Irina a fost un om de o mare sensibilitate sufletească, generos și modest, discret și profund. Majestatea Sa și întreaga familie îi păstrează o caldă amintire, o profundă afecțiune și o mare admirație pentru alesul său profil moral și intelectual.
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis astăzi o scrisoare de condoleanțe Majestății Sale Reginei Sofia a Spaniei.
Dumnezeu să o odihnească în pace!”, transmite Casa Regală a României într-un comunicat.
