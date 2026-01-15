În mesajul transmis, Familia Regală a României descrie profilul intelectual al Principesei Irina, afirmând că a fost o persoană erudită și interesată de domenii precum filosofia, arheologia, istoria, literatura și limbile străine. Totodată, este menționat faptul că a fost o pianistă talentată și implicată în cauze sociale.

În comunicat se mai arată că a locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, iar o parte importantă din timp și-a petrecut-o în Grecia. Casa Regală precizează că Principesa Irina a fondat organizația „Mundo en Armonia”, pe care a condus-o timp de mai multe decenii.

Comunicarea oficială menționează că Regina-mamă Elena, alături de Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor, au fost mereu aproape de Familia Regală a Greciei, în toate generațiile. Casa Regală afirmă că Principesa Irina a vizitat România și a avut întâlniri cu Regele Mihai și Regina Ana, dar și cu Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu.

De asemenea, sunt amintite întâlniri de familie care au avut loc în diverse orașe, precum Geneva, Madrid, Atena, Belgrad și Londra, în cadrul unor evenimente de familie.

În comunicatul Casei Regale este inclus și un episod din 2007, când Principesa Irina a Greciei și Principele Radu au participat la o vizită științifică la Polul Nord. Participarea a avut loc la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, potrivit mesajului transmis de Familia Regală a României.

Casa Regală mai anunță că Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a trimis o scrisoare de condoleanțe Majestății Sale Reginei Sofia a Spaniei. În finalul comunicatului, Familia Regală transmite un mesaj de rămas-bun, spunând că își păstrează o amintire caldă, o afecțiune profundă și o admirație pentru profilul moral și intelectual al Principesei Irina.