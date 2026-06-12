A murit prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei. Era considerată una dintre figurile-cheie ale familiei regale

Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei a murit la vârsta de 47 de ani, după ce s-a aflat în comă mai bine de trei ani. Anunțul a fost făcut de Casa Regală thailandeză, care a precizat că starea sa de sănătate s-a deteriorat constant în ciuda îngrijirilor medicale intensive.

Dispariția sa readuce în atenție și întrebările legate de succesiunea la tronul Thailandei, într-un moment în care regele Vajiralongkorn nu a desemnat oficial un moștenitor.

Potrivit comunicatului transmis de Casa Regală, prințesa Bajrakitiyabha a decedat joi seară la Spitalul Chulalongkorn din Bangkok.

Ea intrase în comă în decembrie 2022, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament cu câinii săi. Medicii au explicat atunci că episodul a fost provocat de o aritmie cardiacă severă, asociată unei infecții cu mycoplasma la nivelul inimii.

Palatul regal a transmis că echipa medicală i-a oferit cele mai avansate și intensive tratamente disponibile, însă starea sa a continuat să se agraveze în mod progresiv, potrivit BBC.

Prințesa Bajrakitiyabha era fiica cea mare a regelui Vajiralongkorn și s-a născut pe 7 decembrie 1978. A urmat studii juridice și a obținut două diplome postuniversitare la Universitatea Cornell din Statele Unite.

După o perioadă petrecută la misiunea permanentă a Thailandei pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York, s-a întors în țară, unde a activat în cadrul instituțiilor procuraturii.

Între 2012 și 2014 a fost ambasador al Thailandei în Austria. În această perioadă a colaborat îndeaproape cu Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Ulterior, a devenit ambasador regional al UNODC pentru statul de drept în Asia de Sud-Est și s-a implicat în promovarea reformelor din sistemul de justiție penală. A susținut în special îmbunătățirea situației femeilor aflate în detenție și modificarea politicilor privind condamnările pentru infracțiuni minore legate de droguri.

În anul 2021, regele Vajiralongkorn a numit-o șefă de stat major a gărzii sale personale și i-a acordat gradul de general.

Prințesa era cunoscută și pentru pasiunea sa pentru sport și participa frecvent la curse de alergare pe distanțe lungi.

Experiența profesională, pozițiile ocupate și încrederea pe care părea să o aibă din partea regelui au făcut ca numele său să fie frecvent asociat cu eventualele planuri de succesiune la tron.

Regele Vajiralongkorn are 73 de ani și nu a desemnat oficial un moștenitor al tronului. Tradiția thailandeză favorizează succesorii de sex masculin, însă o modificare constituțională adoptată în 1974 permite și accesul unei femei la tron.

Monarhul are cinci fii, însă patru dintre aceștia au fost îndepărtați din familia regală în 1996 și au locuit de atunci în Statele Unite alături de mama lor. Prințul Dipangkorn, fiul rezultat din cea de-a treia căsătorie a regelui, este considerat în prezent principalul candidat la succesiune.

Pentru mulți susținători ai monarhiei, prințesa Bajrakitiyabha era văzută drept una dintre cele mai capabile figuri ale familiei regale și o posibilă soluție pentru viitorul instituției monarhice, fie în calitate de regină, fie într-un eventual rol de regent.