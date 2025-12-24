Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a recunoscut că anul 2025 a adus atât realizări remarcabile, cât și dificultăți, confuzie și îngrijorare, menționând că întreaga lume se confruntă cu probleme sociale, economice și politice, iar mulți oameni se simt neauziți. În ciuda acestora, Majestatea Sa și-a exprimat încrederea în Națiunea Română și în capacitatea acesteia de a merge mai departe, evidențiind curajul și bunul-simț al românilor în viața de zi cu zi.

Custodele Coroanei a precizat că, în urma vizitelor în numeroase comunități din țară, a fost impresionată de modul în care oamenii își poartă de grijă unii altora cu demnitate, subliniind că acest lucru oferă speranță pentru viitor. De asemenea, Majestatea Sa a relatat că, în călătoriile sale în Estonia, Irlanda, Polonia, Marea Britanie și Republica Moldova, a întâlnit respect și admirație pentru România, iar românii din diaspora păstrează legătura cu tradițiile și familia.

În ceea ce privește forțele armate și instituțiile de securitate, Majestatea Sa a subliniat profesionalismul militarilor români și al unităților de pompieri, jandarmi, poliție și poliția de frontieră, evidențiind rolul lor esențial la granița de est a NATO și UE. Custodele Coroanei a apreciat, de asemenea, contribuția românilor în spitale, universități, școli, artă, administrație, sport, industrie, comerț, turism și agricultură, adresându-le admirația sa tuturor celor care fac față greutăților cu curaj.

Majestatea Sa a remarcat importanța credinței în viața românilor și a subliniat că bisericile rămân pline de oameni de toate vârstele, în ciuda tendințelor de individualism și nepăsare din societate. Ea a amintit că, acum 35 de ani, a creat Fundația Regală Margareta a României pentru a sprijini oamenii și comunitățile să-și construiască viitorul și a afirmat că, alături de cele 70 de organizații cu patronaj regal, fundația continuă să lucreze cu responsabilitate pentru tineri și vârstnici.

Majestatea Sa a subliniat că, în ciuda dificultăților, în comunitățile din România există speranță, curaj, generozitate și putere de a rezista, iar gândurile se îndreaptă în această perioadă către Domnul Iisus și valorile de sacrificiu, bunătate și compasiune.

Partener media: Televiziunea Română.

Imaginile fac parte din Arhiva Familiei Regale, a Fundației Regale Margareta a României, a Corului Regal, din Arhiva Multimedia TVR și din arhiva emisiunii „Ora Regelui”.

Imnul Regal a fost interpretat de Camerata Regală, condusă de dirijorul Tiberiu Soare, cu participarea Corului de Cameră Ascendis. Au mai interpretat: Corul Regal, alături de studenți și absolvenți ai Universității Naționale de Muzică din București și copiii din Orchestra Gymnasium, sub bagheta dirijorilor Răzvan Apetrei și Daniela Cotoroană.