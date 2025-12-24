Tranzacția include fabrica Lindab din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, activitățile de depozitare și întreaga echipă de vânzări aferentă, marcând astfel finalul activității companiei în segmentul de profile metalice din țara noastră.

Afacerea din România generează venituri anuale de aproximativ 210 milioane de coroane suedeze, echivalentul a circa 18 milioane de euro, și are în jur de 100 de angajați. Fabrica produce componente metalice utilizate în construcții — de la acoperișuri la hale industriale și sisteme de ventilație — iar operațiunile locale includ atât producție, cât și depozitare și distribuție.

Cumpărătorii din această tranzacție sunt Marián Kapusta Sr. și Marián Kapusta Jr., antreprenori care au mai preluat anterior divizii ale Lindab din Slovacia și Ungaria. Noile achiziții vor fi operate sub brandul Rova, iar compania rezultat va funcționa atât ca distribuitor, cât și ca producător cu licență pentru o parte din gama de profile metalice.

Finalizarea tranzacției este preconizată pentru primul trimestru din 2026.

Într-un comunicat oficial al Lindab, președintele și CEO-ul Ola Ringdahl a precizat că această vânzare reprezintă încheierea procesului de restructurare a diviziei Profile Systems în Europa de Est, permițând grupului să se concentreze mai mult pe piețele nordice și pe sectoarele unde estimează oportunități solide de creștere profitabilă.

„Această vânzare marchează finalizarea ieşirii Grupului Lindab din operaţiunile Profile Systems în Europa de Est. Profile Systems se poate concentra acum pe pieţele din Scandinavia, în timp ce Ventilation Systems în Europa de Est se va focaliza pe pieţe cu potenţial solid de creştere profitabilă”, spunea Ola Ringdahl la finalul lui 2024, atunci când anunța planurile companiei.

Decizia de a vinde operațiunile din România vine după ani în care divizia din Europa de Est a înregistrat profitabilitate mai slabă comparativ cu alte regiuni, influențată de evoluțiile de piață și de costurile materiilor prime. Pe piața locală, Lindab se confrunta și cu o competiție puternică din partea producătorilor regionali.

Retragerea suedezilor nu este unică în peisajul investițiilor din România în ultimii ani, dar rămâne un eveniment notabil în sectorul construcțiilor metalice, cu implicații asupra lanțurilor locale de aprovizionare și a forței de muncă din industria materialelor de construcții.