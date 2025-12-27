Presa din Ungaria scrie iarăși cu interes despre România, după ce a analizat și subiectul Autostrăzii Moldovei (vezi aici). Site-ul maghiar VG a scris că România este „șocată” după ce o mare companie străină a plecat din țară. Este vorba despre firma elvețiană Calida, care și-a închis fabrica din Sibiu, după ce a avut pierderi mari în ultimul an.

Calida și-a deschis fabrica din Sibiu în 2022, cu aproximativ 100 de angajați. În primul an, veniturile au crescut de la 2,9 milioane de lei la 8,3 milioane de lei, apoi au scăzut la 7,7 milioane de lei anul trecut.

Profitul a urcat inițial de la 62.000 la 320.000 de lei, dar în final compania a înregistrat o pierdere mare, de peste 6,2 milioane de lei. Datoriile au crescut de la 3,5 milioane la 5,3 milioane de lei.

După căderea comunismului, Calida a înființat o firmă mixtă în Ungaria. În 1995, a mutat o parte mare din producție la Rajka și de atunci a devenit un jucător important în industria textilelor de calitate din Ungaria.

Chiar dacă a închis fabrica din România, Calida continuă să funcționeze bine în alte țări din Europa Centrală, inclusiv în Ungaria, unde firma are acum 321 de angajați.

Calida Group este o companie elvețiană de top, recunoscută internațional pentru standardele sale ridicate în materie de lenjerie de corp premium, care oferă produse de calitate superioară, durabile și extrem de confortabile.

Grupul deține și gestionează trei branduri principale, foarte cunoscute pe piața internațională: Calida, Aubade și Cosabella, fiecare având propriul stil și identitate, dar împărtășind același angajament pentru excelență.

Compania este controlată majoritar de familia Kellenberger, care a păstrat valorile și tradiția brandului, și este listată la bursa din Elveția, sub simbolul CALN, ceea ce reflectă transparență și soliditate financiară.

Compania dezvoltă, produce (în Ungaria) și vinde lenjerie de corp de înaltă calitate. Se concentrează pe vânzările online și pe brandurile sale principale. Produce și vinde lenjerie, haine de relaxare și pijamale, toate cu design variat, confort ridicat și durabilitate.

În 2024, vânzările au fost de 231 milioane CHF. În prima jumătate a lui 2025, vânzările au fost de 102 milioane CHF. Compania are aproximativ 1.900 angajați și peste 80 magazine proprii, plus aproximativ 2.500 parteneri de retail.