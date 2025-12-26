România a inaugurat un tronson de aproape 50 de kilometri al autostrăzii A7, între Focșani și Adjud, deși acesta nu este complet finalizat, scrie publicația maghiară VG. Odată cu deschiderea segmentului, șoferii pot circula fără întreruperi pe aproximativ 250 de kilometri, între București și Adjud.

Conform aceleiași surse, rețeaua de autostrăzi din România a ajuns astfel la 1.416 kilometri, dintre care 146 de kilometri au fost dați în folosință în cursul anului 2025.

Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează marile investiții în transporturi, atrage atenția că tronsonul deschis nu este complet terminat. Zonele de odihnă nu au fost finalizate, iar alte proiecte de construcție au fost temporar suspendate pentru ca acest segment să poată fi deschis până la finalul anului.

Informațiile sunt citate de Economx și preluate de publicația maghiară.

Autostrada A7 este construită în principal de grupul UMB, care ar fi renunțat temporar la alte lucrări paralele pentru a accelera finalizarea segmentului Focșani–Adjud.

Potrivit Pro Infrastructura, acest tronson trebuia finalizat mai devreme, iar autostrada ar fi trebuit să ajungă deja în zona Pașcani, conform contractelor semnate în 2022. În actualul ritm, rămâne incert dacă tronsonul lipsă de aproximativ 120 de kilometri va fi gata până la sfârșitul anului 2026.

Există încă posibilitatea respectării termenelor asumate față de Uniunea Europeană, dacă noile segmente vor fi deschise treptat. În acest scenariu, autostrada A7 ar putea ajunge până la Roman în cursul lunii august, ceea ce ar permite utilizarea integrală a fondurilor europene de redresare. Deschiderea tronsonului Focșani–Adjud este văzută ca parte a acestei strategii.

Guvernul român a accelerat construcția autostrăzii A7 după protestele din București din anii 2018–2019, când șoferii din Moldova au reclamat lipsa autostrăzilor în estul țării și decalajele economice rezultate.

Inițial, protestatarii au cerut construirea autostrăzii A8, cunoscută drept „Autostrada Unirii”, care ar urma să lege Moldova de Transilvania. Autoritățile au ales însă A7, considerând că aceasta poate fi finalizată mai rapid.

În prezent, niciun tronson al A8 nu este finalizat, deși contractele pentru zonele montane au fost semnate, iar lucrările au început pe anumite secțiuni.