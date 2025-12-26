Global Vision Investment Fund a semnat un contract de finanțare cu Banca Comercială Română (BCR) pentru dezvoltarea noii fabrici Diehl Aviation din Craiova.

Potrivit informațiilor transmise de companie, finanțarea obținută se ridică la 12,7 milioane de euro și include un credit de dezvoltare cu top-up, destinat susținerii lucrărilor de construcție și finalizării activului industrial.

Lucrările pentru noua unitate de producție au început la data de 30 iulie, iar proiectul se află în prezent în faza de execuție. Finalizarea construcției este programată pentru mijlocul anului viitor, urmând ca producția să demareze la scurt timp după recepția lucrărilor.

La momentul lansării, fabrica Diehl Aviation din Craiova va avea aproximativ 75 de angajați. Pe termen mediu, compania își propune să extindă semnificativ activitatea, cu un obiectiv de până la 500 de angajați în România.

Noua unitate va funcționa în strânsă coordonare cu facilitățile existente ale Diehl Aviation din Ungaria și Germania, contribuind la creșterea flexibilității operaționale și la consolidarea securității lanțului de aprovizionare la nivel de grup.

Prezența fabricii din Craiova este gândită ca parte integrantă a rețelei industriale globale Diehl Aviation, urmând să sprijine producția de componente aeronautice destinate piețelor internaționale.

Grupul german Diehl este deja prezent pe piața românească prin subsidiara Diehl Controls. În anul 2022, compania a anunțat o investiție inițială de 15 milioane de euro într-o fabrică din Brașov, construită de dezvoltatorul de spații logistice și industriale CTP.

Unitatea are o suprafață de 18.000 de metri pătrați, iar investiția totală este estimată să ajungă la 40 de milioane de euro în următorii ani.

În paralel, Global Vision Investment Fund își accelerează proiectele strategice și își consolidează poziția pe piața imobiliară și industrială. Portofoliul companiei cuprinde proiecte aflate în derulare sau aproape de finalizare, cu o valoare cumulată de peste 100 de milioane de euro, acoperind segmente precum industrial–logistic, retail, centre de date, birouri și rezidențial.

Printre investițiile recente se numără proiectul de retail din Oradea și Corner Office Building, cu o valoare de piață de peste 25 de milioane de euro.