Potrivit noilor reguli, orice bun sau serviciu primit de un asociat în folos personal va fi supus unui impozit de 16%, aceeași cotă aplicată în prezent și pentru dividende. Această corelare urmărește uniformizarea tratamentului fiscal între veniturile din dividende și beneficiile non-monetare acordate de firme.

Modificarea legislativă se aplică atât pentru bunurile sau serviciile primite direct, cât și pentru sumele plătite asociatului peste valoarea pieței pentru acestea. Impozitul va fi reținut la sursă de către compania care acordă beneficiul, ceea ce înseamnă că firmele vor avea responsabilitatea administrării corecte a obligațiilor fiscale.

Autoritățile justifică măsura prin necesitatea de a crește conformarea fiscală și de a elimina practicile prin care asociatii sau acționarii pot beneficia de avantaje financiare fără a plăti impozitele corespunzătoare. În același timp, se evită situațiile în care plata dividendelor este substituită cu servicii sau bunuri în folos personal, reducând astfel baza impozabilă a statului.

Reprezentanții mediului de afaceri au avertizat că implementarea noii măsuri va necesita ajustări în contabilitatea companiilor și în contractele existente. În plus, firmele trebuie să revizuiască modul în care acordă bonusuri sau beneficii non-monetare acționarilor pentru a evita sancțiuni fiscale suplimentare.

Guvernul susține că ordonanța nu afectează salariile angajaților și nu modifică taxele obișnuite aplicate veniturilor salariale sau profitului societăților, ci vizează exclusiv situațiile în care resursele firmei sunt utilizate în folos personal de către proprietarii sau acționarii acesteia.

Specialiștii fiscali recomandă ca firmele să verifice și să înregistreze corect orice bun sau serviciu oferit acționarilor, inclusiv valoarea lor de piață, pentru a calcula precis impozitul datorat. Aceasta va evita conflicte ulterioare cu autoritățile fiscale și va asigura conformarea completă la legislația în vigoare.

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de modificări fiscale adoptate de Guvern, care vizează creșterea transparenței și corelarea impozitării diferitelor tipuri de venituri din sectorul privat, în contextul unei politici economice mai stricte pentru companiile mari și mijlocii.

Experții fiscali subliniază că măsura poate determina firmele să fie mai atente la modul în care gestionează bonusurile și beneficiile acordate acționarilor. În practică, orice transfer de bunuri sau servicii către asociat trebuie documentat corespunzător și evaluat la valoarea reală de piață pentru a determina corect impozitul datorat.

Totodată, autoritățile fiscale vor monitoriza aplicarea noii reglementări pentru a preveni eventualele practici de evitare a impozitării. Companiile care nu respectă prevederile ordonanței riscă sancțiuni și ajustări fiscale, ceea ce face esențială adaptarea rapidă a procedurilor interne și consultarea cu specialiști în contabilitate și fiscalitate.